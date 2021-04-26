Никол Пашинян повторил фирменный шаг

Премьер-министр Армении подал в отставку

Никол Пашинян во второй раз менее чем за три года подает в отставку, но не чтобы уйти, а чтобы переизбраться и попробовать вывести Армению из глубокого политического кризиса, в котором страна оказалась после поражения в войне

Никол Пашинян (Фото: primeminister.am)

Второй раз за три года

В воскресенье, 25 апреля, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об уходе в отставку, чтобы сделать возможными перевыборы парламента. Теперь парламент, где у возглавляемой премьером фракции «Мой шаг» большинство, должен два раза не избрать главу правительства, после чего, согласно Конституции, законодательный орган будет распущен. Если все пойдет по плану, голосование по кандидатуре главы правительства состоится меньше чем через два месяца — 20 июня. До тех пор Пашинян будет и.о. премьер-министра.

Пашинян, объявляя об отставке, также сообщил, что возглавляемая им партия «Гражданский договор» примет участие в выборах, а он будет кандидатом в премьер-министры. «Если народ решит, что я должен оставить пост премьера, то я выполню его желание. Если народ решит, что я должен оставаться премьером, то я выполню и это решение», — пообещал он.

Ровно такое же действие — уход в отставку с поста премьер-министра — Пашинян предпринял менее трех лет назад, когда пришел к власти, и тоже для того, чтобы сделать возможным переизбрание недружественного ему парламента. Нынешнее решение о проведении в Армении досрочных выборов было принято после переговоров властей с оппозицией.

Старые против новых

На предстоящих выборах Пашиняну будут противостоять несколько сил — оппозиция пока не смогла объединиться и выступить против премьер-министра единым фронтом. Но самая заметная сила сейчас — блок, собирающийся вокруг второго президента Армении Роберта Кочаряна. В начале апреля в интервью журналисту Владимиру Познеру тот заявил, что будет участвовать во внеочередных парламентских выборах в составе блока, в который войдут две политические силы, но какие — до сих пор неизвестно.

Кочаряна из всех представителей «старых» властей, ушедших после революции 2018 года, сторонники Пашиняна считают самым одиозным, а лично для премьера он непримиримый враг. Возбуждение против Кочаряна уголовного дела по статье о свержении конституционного строя и его арест стали одними из первых шагов нового правительства во главе с Пашиняном. В начале апреля обвинение по этой статье с бывшего президента было снято, но осталось открытым дело о получении взятки в особо крупном размере, что, впрочем, не мешает Кочаряну претендовать на премьерское кресло.

Кочарян сейчас пользуется расположением Москвы, хотя Кремль постоянно подчеркивает, что предстоящие выборы — «внутреннее дело Армении». В начале апреля Кочарян прилетал в российскую столицу, и у него состоялся разговор с Владимиром Путиным, с которым его связывают дружеские отношения.

На прошлой неделе Кочарян заявил, что «выборы будут биполярными», и пообещал начать предвыборную кампанию на следующий день после ухода Пашиняна в отставку: «Как только Никол Пашинян уйдет в отставку, со следующего же дня мы начнем работать».

Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, то Пашинян бы на них победил, считает армянский политолог Александр Искандарян. У Кочаряна на сегодня объективно нет возможности набрать 50%, но, добавляет эксперт, «выборы будут не в ближайшее воскресенье, а через два месяца». Он ждет, что предстоящая кампания будет жесткой и конфликтной. «Будут разные радикальные риторики, будет работа на углубление раскола в обществе. А господин Кочарян попытается создать аналог Народного фронта против Пашиняна. Удастся ему это или нет — сложный вопрос, но шансы не нулевые», — говорит Искандарян.

По его словам, экс-президент хотел бы, чтобы предстоящие выборы стали дуэлью, но пока это не так. «Он на это работает. Он пытается сделать так, чтобы в итоге был выбор между ним и Пашиняном. И если раскрутить явку, а кандидатуру сделать более или менее единственной, то такое может сработать. Но этого еще не сделано», — добавляет эксперт.

Азербайджанский фактор

Отчасти будущая политическая судьба Никола Пашиняна находится в руках Баку. Во-первых, потому что армянский премьер-министр за полгода, прошедшие после окончания войны, так и не смог добиться выдачи Азербайджаном около 200 пленных. Азербайджан при этом отрицает наличие у него армянских пленных.

Кроме того, сейчас Ереван ведет переговоры с Баку о разморозке транспортных коммуникаций в регионе — тоже довольно болезненный для Армении вопрос. Вечером 20 апреля азербайджанский президент Ильхам Алиев выступил по государственному телевидению и пообещал любой ценой добиться открытия Зангезурского коридора — дороги, которая должна пройти в Сюникской области на юге Армении и которая свяжет Азербайджан с автономией Нахичеванью. Баку считает, что имеет право ее требовать по мирному соглашению, заключенному 9 ноября и остановившему войну. «До войны и во время нее я говорил, что они должны по доброй воле убраться с наших земель или мы выдворим их силой. Так и случилось. Такой же будет и судьба Зангезурского коридора», — заявил он.

Сюникской области как никакой другой в Армении приходится мириться с последствиями поражения страны в войне. До конфликта она находилась в относительной безопасности — на востоке сопредельные ей территории контролировали армяне непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Теперь из-за новых границ азербайджанские посты примыкают к армянским городам. А где-то, например в селе Шурнух, новая граница прошла так, что несколько человек лишились своих домов. Поэтому сейчас Сюник — самый оппозиционно настроенный регион в стране. Хотя он довольно малонаселенный — в нем живут чуть более 140 тыс. человек из 3 млн населения республики.

Пашинян уже дважды пробовал приехать в эту область, чтобы попытаться повлиять на настроения населения. Первый раз — в декабре 2020 года. Но протестующие, которых открыто поддержали местные власти, просто заблокировали дорогу, и премьер был вынужден ограничиться посещением города Сисиан на самом севере области. 21 апреля он предпринял еще одну попытку посетить Сюник. В этот раз более удачно — ему удалось-таки проехать по области, но без инцидентов не обошлось. В Агараке и Мегри — городах на самом юге области, когда Никол Пашинян попытался пройтись по улицам, его освистали, называли турком и предателем.