ХДС/ХСС застрял меж двух лидеров

Правящий блок Германии раскололся по вопросу о кандидате в канцлеры

В правящем блоке христианских партий Германии развернулась напряженная борьба за то, кто станет кандидатом в канцлеры. От ХДС претендует Армин Лашет, от ХСС — более популярный Маркус Зёдер

Армин Лашет и Маркус Зёдер (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Внутреннее соперничество в правящем блоке

До конца недели лидер ХДС (Христианско-демократический союз) Армин Лашет должен решить с лидером ХСС (Христианско-социальный союз) Маркусом Зёдером, кто из них станет кандидатом в федеральные канцлеры от правящего блока. «Я хочу, чтобы мы пришли к правильному решению очень быстро, возможно, на этой неделе», — сказал Лашет вечером 13 апреля, после совместного с Зёдером выступления перед парламентской группой ХДС/ХСС. Лидер ХСС сообщил: «Мы с Армином договорились, что мы наконец обсудим, как все будет, на этой неделе».

Занимающая пост главы правительства 16 лет Ангела Меркель еще в 2018 году заявила, что нынешний ее срок будет последним.

Традиционно кандидат в канцлеры возглавляет предвыборный партийный список. Выборы в бундестаг намечены на 26 сентября.

Для существующего почти семь десятилетий альянса ХДС и ХСС напряженная борьба за кандидатскую позицию крайне нетипична, отмечает Deutsche Welle. Обычно дело быстро решалось в пользу кандидата от ХДС и только дважды (в 1980-м и 2002 годах) в канцлеры баллотировался представитель ХСС. В 2015 году Зёдер выложил в Facebook фотографию, на которой он, еще будучи подростком, указывает на плакат с изображением Франца Йозефа Штрауса, который в 1980-м был кандидатом от альянса, но в итоге на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. В 2002 году ХДС/ХСС также проиграли выборы.

Зёдер заявил о своем намерении бороться за пост кандидата в минувшее воскресенье. По его словам, на это решение его сподвигли данные социологов и призывы однопартийцев. «Отзывы, которые я получил, ожидания многих немцев, результаты опросов — все это играло важную, если не определяющую роль [в решении баллотироваться в канцлеры]», — сказал Зёдер. Лашет на это ответил, что общественные настроения могут быстро измениться. «Что касается содержательных вопросов, то ХДС всегда руководствовалась подходом, что нельзя идти на поводу у соцопросов», — заметил он.

Опросы за Зёдера

Лидер ХСС более популярен в стране, чем лидер ХДС. 54% респондентов считают Зёдера хорошей кандидатурой на пост канцлера, и лишь 19% могут сказать то же самое о Лашете, следует из опроса, проведенного для телеканала ARD. Разница доли респондентов, имеющих позитивное мнение о Лашете, и доли демонстрирующих к нему отрицательная, отношение имеет отрицательную величину — минус 42%. У Зёдера эта разница положительная — 20%, следует из опроса организации Polit. Очередной опрос Forsa, опубликованный 14 апреля, подтвердил непопулярность Лашета: 57% респондентов считают, что его соперник вполне может стать сильным руководителем на посту канцлера ФРГ. Причем Зёдеру доверяют 27% немцев, Лашету — 12%.

В ХДС нет единой точки зрения на проблему. Берлинское отделение партии 12 апреля выступило не за лидера своей партии, а за лидера ХСС, назвав его наилучшим кандидатом.

Согласно данным опросов организации Forsa, рейтинг популярности ХДС/ХСС по состоянию на 7 апреля находится на уровне 27% — на 10% ниже, чем в январе, когда Лашет стал главой ХДС. Но ХДС/ХСС по-прежнему на первом месте по популярности среди партий; на втором — «зеленые» с 23%. На прошлых парламентских выборах, в 2017 году, консервативный блок получил 33% голосов.

Если функционеры ХДС и ХСС не смогут определиться, вопрос будет вынесен на голосование собрания парламентариев обеих партий. Как отметил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, процесс выбора кандидата может занять от восьми до десяти дней. Лашет заявил, что хочет решить вопрос о кандидате в канцлеры как можно быстрее. Меркель сказала, что примет любой исход борьбы и вмешиваться в нее не будет. «Я хотела, хочу и продолжу держаться от этого подальше», — заявила она (цитата по The Guardian).

Солидарность по Nord Stream 2

Лашету 60 лет, с 2017 года он возглавляет регион Северный Рейн — Вестфалия, в котором проживает четверть населения страны. Карьеру начинал как журналист, в 1994 году впервые был избран в бундестаг. Он последовательный сторонник ХДС, многие годы был союзником Меркель и защищал даже ее непопулярные решения, напоминает Deutsche Welle. В начале этого года был избран лидером партии вместо Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая до этого считалась фаворитом Меркель и будущим кандидатом в канцлеры.

Политическая карьера 54-летнего Зёдера связана с Баварией. Он родился в Нюрнберге, втором по величине городе региона. В 1994 году был впервые избран депутатом баварского ландтага, в 2003–2007 годах был генеральным секретарем ХСС. Потом работал в местном правительстве на различных министерских постах. Зёдер запомнился своим соперничеством с предыдущим баварским премьером Хорстом Зеехофером, в 2018 году он сменил его на посту главы правительства Баварии, после того как Зеехофер занял должность федерального министра внутренних дел. Во время коронавируса Зёдер показал себя независимым от центра политиком и первым объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 2020 году. «Маркус Зёдер — успешный антикризисный менеджер, который может вывести Германию из пандемии», — охарактеризовало его берлинское отделение ХДС.

В отношении России ни Зёдер, ни Лашет не демонстрировали жесткого подхода. В феврале Лашет говорил, что ФРГ не должна отказываться от проекта Nord Stream 2, несмотря на отравление Алексея Навального. «Морализаторские слоганы не тождественны настоящей внешней политике», — прокомментировал он призывы коллег жестко воздействовать на Россию.

Зёдер считает, что судьбу проекта Nord Stream 2 должны решать частные инвесторы, а не власти. В активе баварского премьера — личная встреча с российским президентом Владимиром Путиным в январе 2020 года. «Мы заинтересованы в развитии экономических отношений — для нас это очень важно», — заверил Зёдер.