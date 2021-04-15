Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 77,56 76,21 EUR Нал. 92,72 91,39 USD Бирж. 77,00 +1,13 EUR Бирж. 92,25 +1,31 USD ЦБ. 75,68 -1,57 EUR ЦБ. 90,54 -1,38 EUR/USD 1,20 -0,00 BTC/USD Бирж. 63133,00 +183,00 IMOEX 3576,89 +1,43% RTSI 1490,00 +2,16% Brent 66,73 +0,66% DJIA 33730,89 +0,16% Nasdaq 13857,84 -0,99%
ХДС/ХСС застрял меж двух лидеров
Лента новостей
Россия запланировала зарабатывать на экспорте водорода до $100 млрд в год 09:01, Бизнес Какие санкции грозят России, подорожают ли конфеты. Главное за ночь 08:54, Общество Эксперты ВШЭ увидели риск для россиян остаться без страховой пенсии 08:43, Экономика Как парт-таймеры могут спасти штатных сотрудников от авралов 08:39, PRO Что вы знаете о работе иммунитета. Квиз 08:34, РБК и Деринат При пожаре в селе в Свердловской области погибли пятеро детей 08:33, Общество 14 раз за 100 лет: где и когда увидеть кольцеобразное солнечное затмение 08:05, РБК и ПСБ Девелопер отказался строить арену для «Спартака» в Сокольниках 08:00, Спорт В правящей партии Японии не исключили отмену Олимпиады летом 2021 года 07:45, Спорт Сотрудники бастуют. Как действовать работодателю — инструкция 07:41, PRO В Новосибирске 14-летняя девушка упала с моста в Обь 07:40, Общество Что вы знаете о запасных частях автомобиля. Тест 07:36, РБК и Mercedes-Benz В Свердловской области при пожаре в селе пострадали четыре человека 07:33, Общество В Москве на месте парковок предложили построить летние кафе 07:30, Авто В Москве раскритиковали решение Байдена по выводу войск из Афганистана 07:13, Политика Что надо знать o шинах. Тест 07:08, РБК и Nokian Tyres Кондитеры предупредили розницу о росте цен на конфеты и вафли 07:00, Бизнес СМИ узнали о планах США ввести санкции против госдолга России 06:49, Политика В чем российские магазины отстают от зарубежных аналогов 06:39, РБК и Русский продукт В США застрелившая афроамериканца экс-полицейская вышла под залог 06:34, Общество Россияне назвали самых «вредных» коллег по работе 06:30, Общество Бизнес как на ладони: что вы не знали о мобильном банкинге 06:03, РБК и СберБизнес Россияне активизировались с покупками для дома вопреки концу удаленки 06:00, Общество Рэпер Yung Trappa попал в ДТП за рулем каршеринга в Петербурге 05:54, Общество Врачи объяснили легкое течение COVID у президента Аргентины «Спутником V» 05:39, Общество На какие импортные товары растет спрос у россиян 05:21, РБК и Банк «Открытие» Построившая суперъяхту российского миллиардера верфь обанкротилась 05:11, Общество На что обращать внимание при покупке летних шин 04:46, РБК и Nokian Tyres
Газета
ХДС/ХСС застрял меж двух лидеров
Газета № 052 (3341) (1504) Политика,
0

ХДС/ХСС застрял меж двух лидеров

Правящий блок Германии раскололся по вопросу о кандидате в канцлеры
В правящем блоке христианских партий Германии развернулась напряженная борьба за то, кто станет кандидатом в канцлеры. От ХДС претендует Армин Лашет, от ХСС — более популярный Маркус Зёдер
Армин Лашет и Маркус Зёдер  
Армин Лашет и Маркус Зёдер   (Фото: Clemens Bilan / Getty Images)

Внутреннее соперничество в правящем блоке

До конца недели лидер ХДС (Христианско-демократический союз) Армин Лашет должен решить с лидером ХСС (Христианско-социальный союз) Маркусом Зёдером, кто из них станет кандидатом в федеральные канцлеры от правящего блока. «Я хочу, чтобы мы пришли к правильному решению очень быстро, возможно, на этой неделе», — сказал Лашет вечером 13 апреля, после совместного с Зёдером выступления перед парламентской группой ХДС/ХСС. Лидер ХСС сообщил: «Мы с Армином договорились, что мы наконец обсудим, как все будет, на этой неделе».

Занимающая пост главы правительства 16 лет Ангела Меркель еще в 2018 году заявила, что нынешний ее срок будет последним.

Традиционно кандидат в канцлеры возглавляет предвыборный партийный список. Выборы в бундестаг намечены на 26 сентября.

Для существующего почти семь десятилетий альянса ХДС и ХСС напряженная борьба за кандидатскую позицию крайне нетипична, отмечает Deutsche Welle. Обычно дело быстро решалось в пользу кандидата от ХДС и только дважды (в 1980-м и 2002 годах) в канцлеры баллотировался представитель ХСС. В 2015 году Зёдер выложил в Facebook фотографию, на которой он, еще будучи подростком, указывает на плакат с изображением Франца Йозефа Штрауса, который в 1980-м был кандидатом от альянса, но в итоге на выборах победила Социал-демократическая партия Германии. В 2002 году ХДС/ХСС также проиграли выборы.

Зёдер заявил о своем намерении бороться за пост кандидата в минувшее воскресенье. По его словам, на это решение его сподвигли данные социологов и призывы однопартийцев. «Отзывы, которые я получил, ожидания многих немцев, результаты опросов — все это играло важную, если не определяющую роль [в решении баллотироваться в канцлеры]», — сказал Зёдер. Лашет на это ответил, что общественные настроения могут быстро измениться. «Что касается содержательных вопросов, то ХДС всегда руководствовалась подходом, что нельзя идти на поводу у соцопросов», — заметил он.

Опросы за Зёдера

Лидер ХСС более популярен в стране, чем лидер ХДС. 54% респондентов считают Зёдера хорошей кандидатурой на пост канцлера, и лишь 19% могут сказать то же самое о Лашете, следует из опроса, проведенного для телеканала ARD. Разница доли респондентов, имеющих позитивное мнение о Лашете, и доли демонстрирующих к нему отрицательная, отношение имеет отрицательную величину — минус 42%. У Зёдера эта разница положительная — 20%, следует из опроса организации Polit. Очередной опрос Forsa, опубликованный 14 апреля, подтвердил непопулярность Лашета: 57% респондентов считают, что его соперник вполне может стать сильным руководителем на посту канцлера ФРГ. Причем Зёдеру доверяют 27% немцев, Лашету — 12%.

В ХДС нет единой точки зрения на проблему. Берлинское отделение партии 12 апреля выступило не за лидера своей партии, а за лидера ХСС, назвав его наилучшим кандидатом.

Согласно данным опросов организации Forsa, рейтинг популярности ХДС/ХСС по состоянию на 7 апреля находится на уровне 27% — на 10% ниже, чем в январе, когда Лашет стал главой ХДС. Но ХДС/ХСС по-прежнему на первом месте по популярности среди партий; на втором — «зеленые» с 23%. На прошлых парламентских выборах, в 2017 году, консервативный блок получил 33% голосов.

Если функционеры ХДС и ХСС не смогут определиться, вопрос будет вынесен на голосование собрания парламентариев обеих партий. Как отметил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, процесс выбора кандидата может занять от восьми до десяти дней. Лашет заявил, что хочет решить вопрос о кандидате в канцлеры как можно быстрее. Меркель сказала, что примет любой исход борьбы и вмешиваться в нее не будет. «Я хотела, хочу и продолжу держаться от этого подальше», — заявила она (цитата по The Guardian).

Солидарность по Nord Stream 2

Лашету 60 лет, с 2017 года он возглавляет регион Северный Рейн — Вестфалия, в котором проживает четверть населения страны. Карьеру начинал как журналист, в 1994 году впервые был избран в бундестаг. Он последовательный сторонник ХДС, многие годы был союзником Меркель и защищал даже ее непопулярные решения, напоминает Deutsche Welle. В начале этого года был избран лидером партии вместо Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая до этого считалась фаворитом Меркель и будущим кандидатом в канцлеры.

Политическая карьера 54-летнего Зёдера связана с Баварией. Он родился в Нюрнберге, втором по величине городе региона. В 1994 году был впервые избран депутатом баварского ландтага, в 2003–2007 годах был генеральным секретарем ХСС. Потом работал в местном правительстве на различных министерских постах. Зёдер запомнился своим соперничеством с предыдущим баварским премьером Хорстом Зеехофером, в 2018 году он сменил его на посту главы правительства Баварии, после того как Зеехофер занял должность федерального министра внутренних дел. Во время коронавируса Зёдер показал себя независимым от центра политиком и первым объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в 2020 году. «Маркус Зёдер — успешный антикризисный менеджер, который может вывести Германию из пандемии», — охарактеризовало его берлинское отделение ХДС.

В отношении России ни Зёдер, ни Лашет не демонстрировали жесткого подхода. В феврале Лашет говорил, что ФРГ не должна отказываться от проекта Nord Stream 2, несмотря на отравление Алексея Навального. «Морализаторские слоганы не тождественны настоящей внешней политике», — прокомментировал он призывы коллег жестко воздействовать на Россию.

Зёдер считает, что судьбу проекта Nord Stream 2 должны решать частные инвесторы, а не власти. В активе баварского премьера — личная встреча с российским президентом Владимиром Путиным в январе 2020 года. «Мы заинтересованы в развитии экономических отношений — для нас это очень важно», — заверил Зёдер.

Авторы: Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили.
Теги: ФРГ , Германия , выборы , Евросоюз
Материалы по теме
Министр обороны Германии призвала Россию объяснить перемещение войск Политика
Меркель решила забрать полномочия у глав регионов для борьбы с COVID-19 Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter