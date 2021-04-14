Алексей Кудрин черпает кадровую поддержку в ЦСР

В Счетной палате могут быть заменены два аудитора

Михаил Мень и Татьяна Блинова могут покинуть должности аудиторов Счетной палаты. На их места рассматриваются несколько кандидатов, в их числе сенатор Сергей Мамедов и вице-президент ЦСР Наталья Трунова

Михаил Мень (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Смена аудиторов

Состав Счетной палаты может измениться — ее покинут Татьяна Блинова и Михаил Мень, занимающие должности аудиторов. Об этом РБК рассказали два источника, знакомых с готовящимися перестановками. Информацию также подтвердил собеседник, близкий к Счетной палате.

И Мень, и Блинова были назначены аудиторами по квоте Совета Федерации (по закону каждая палата Федерального собрания назначает по шесть аудиторов Счетной палаты сроком на шесть лет по представлению президента).

Их места могут занять первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Наталья Трунова и член Совета Федерации Сергей Мамедов, сообщил один из источников РБК. Второй уточнил, что у Блиновой, которая пришла в палату в 2015 году, скоро истекает срок полномочий. О том, что Трунова — кандидат на место аудитора, знает и источник РБК, близкий к Счетной палате.

Трунова работает в ЦСР с 2017 года, когда его возглавлял нынешний глава Счетной палаты Алексей Кудрин, и отвечает за пространственное развитие. Сенатор Мамедов является заместителем председателя комитета верхней палаты по регламенту и организации парламентской деятельности.

Отчеты Блиновой в Счетной палате не раз становились причиной скандалов. Так, в феврале 2020 года она подготовила документ, в котором говорилось, что работа государственных адвокатов может не отвечать «высоким требованиям, гарантированным Конституцией», что ставит под вопрос эффективность бюджетных расходов на их вознаграждения. В марте 2019 года аудитор сообщила, что ФСИН закупает по завышенным ценам продукты питания. Осенью 2017 года Блинова в своем отчете показала, что незадолго до задержания заместителя директора службы Олега Коршунова ФСИН сорвала сроки строительства на общую сумму 30,8 млрд руб., из-за чего не была выполнена программа развития пенитенциарной системы.

В пресс-службе Счетной палаты РБК заявили, что «в настоящий момент Татьяна Блинова и Михаил Мень продолжают исполнять обязанности аудиторов Счетной палаты. Михаил Мень находится в отпуске», а также добавили, что аудиторов назначает и увольняет только Совет Федерации.

РБК обратился за комментариями к адвокату Меня Мураду Мусаеву, к Труновой и Мамедову.

Губернаторство с последствиями

Аудитор и министр строительства России в 2013–2018 годы Михаил Мень был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, он руководил хищениями, организованными правительством Ивановской области вместе с бенефициарами группы «Продо». В тот момент он был главой региона. Впоследствии Мень пошел на повышение — стал министром строительства и ЖКХ.

«Продо» — крупный производитель мяса птицы, колбас, мясных полуфабрикатов и молочных продуктов. Предприятие в 2004 году основала подконтрольная Роману Абрамовичу компания Millhouse Caplital. Меню предъявили обвинение в присвоении или растрате 700 млн руб. из бюджета Ивановской области (ч. 4 ст. 160 УК). Мень утверждал, что его могли оговорить. Ему была назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий — пользоваться интернетом, вести переписку, общаться с фигурантами своего уголовного дела и свидетелями, а также покидать свое место жительства, за исключением двухчасовых прогулок.

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Хотя задержание произошло еще в прошлом году, Мень до сих пор не уволен с поста аудитора, так как за него вступались «очень влиятельные люди», в том числе глава Счетной палаты Алексей Кудрин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, рассказал РБК собеседник, близкий к бывшему министру. До последнего времени не было ясно, произойдет ли увольнение, и если да, то когда именно, сообщил собеседник РБК.

Чем известен Михаил Мень Михаил Мень родился в 1960 году, в Подмосковье, он сын священника Александр Меня. Политическую карьеру начал в 1990-е годы, в 1995 году был избран в Государственную думу от партии «Яблоко». Спустя еще пять лет стал вице-губернатором Подмосковья. Еще через два года Мень ушел в отставку и получил назначение на пост заместителя мэра Москвы Юрия Лужкова. К тому времени он уже покинул «Яблоко», а в 2004 году вступил в «Единую Россию». С 2005 по 2013 год Мень был губернатором Ивановской области. После этого он в течение пяти лет возглавлял Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, а оттуда ушел на работу в Счетную палату. Тогда же он приостановил членство в «Единой России». В ноябре 2019 года Мень рассматривался на пост главы «Российского экологического оператора», однако это назначение не состоялось.

По словам политолога Александра Пожалова, Мень «изначально не входил в команду Кудрина», поэтому по «позициям главы Счетной палаты эта отставка не бьет». Мень, как и проигравшая выборы во Владимирской области Светлана Орлова, отмечает политолог, получил пост аудитора в качестве «компенсации» после отставки с прежней должности. «Если сейчас отставка состоится, это может означать, что руководство Счетной палаты предполагает, что приговор Меню как экс-губернатору будет серьезным. Кудрину сейчас выгодно воспользоваться моментом и ввести вместо навязанной статусной фигуры своего человека», — говорит Пожалов.

Кудрин много работает над укреплением имиджа Счетной палаты как органа стратегического аудита и контроля, продолжает эксперт, поэтому в ближайшее время палата может организовать и сделать публичными потенциально резонансные проверки того, как расходовались «огромные государственные средства» на борьбу с коронавирусом, развитие медицины и программы посткризисного восстановления экономики. «В ожидании этих проверок для Кудрина важно, чтобы у аудиторов не было проблем с репутацией, вокруг Счетной палаты был спокойный фон», — резюмирует эксперт.