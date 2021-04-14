От кредитов к пожертвованиям

Российский фонд проблемных украинских активов признал наличие финансовых трудностей

Российский фонд, созданный для владения проблемными украинскими активами, начал переговоры о реструктуризации кредита на ₽212 млрд, выяснил РБК. В 2020 году он смог выплатить проценты по нему за счет безвозмездных пожертвований

Фото: Mikhail Galustov / Bloomberg

Российская некоммерческая организация «Фонд промышленных активов» (ФПА), созданная для владения проблемными украинскими активами, начала переговоры о реструктуризации своей задолженности по банковскому кредиту на сумму 212 млрд руб., следует из отчетности фонда за 2020 год, предоставленной Федеральной налоговой службой.

Неработающие украинские активы, ранее находившиеся на балансе госкорпорации ВЭБ и Газпромбанка, фонд выкупил за 764 млрд руб. в 2016 году за счет кредитов, предоставленных ему самими ВЭБом и Газпромбанком. К концу 2020 года текущая рыночная стоимость этих активов опустилась до нуля, следует из отчета фонда.

Кредит на сумму 211,6 млрд руб. сроком до декабря 2026 года в 2016 году фонду дал Газпромбанк (ГПБ), раскрывалось в данных Счетной палаты, Казначейства и самого фонда. На эти средства ФПА выкупил у банка права требования по кредитам, ранее (до 2014 года) предоставленным структурам украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В частности, в октябре 2013 года (последний известный кредит) кипрская Ostchem Holding Фирташа подписала кредитный договор с ГПБ на $1,35 млрд для закупки газа у «Газпрома» для закачки в украинские ПХГ. Природный газ был нужен Фирташу для производства минеральных удобрений. В 2011 году ГПБ зарегистрировал кредитные линии компаниям Фирташа на $11,15 млрд (сколько кредитов было выбрано, неизвестно), сообщало агентство Reuters.

Пожертвования от неизвестных

«Просроченная задолженность кредитных средств отсутствует, реструктуризация задолженности по кредиту организации в стадии обсуждения с банком-кредитором», — сообщил фонд в годовом отчете, подписанном 30 марта 2021 года. ГПБ отказался от комментариев, ФПА не ответил на запрос РБК.

В предыдущей отчетности за 2019 год ФПА предупреждал, что 30 декабря 2020 года наступает срок уплаты процентов по кредиту ГПБ и «существует вероятность непогашения процентов в срок вследствие неудовлетворительных показателей платежеспособности организации», писал РБК. Эти проценты — на сумму 5,3 млрд руб. — были уплачены своевременно благодаря получению «целевых пожертвований» в 2020 году, следует из свежего отчета.

Фонд не раскрывает, от кого получил безвозмездные пожертвования на общую сумму 16,9 млрд руб. Из отчетности (.pdf), поданной ФПА в Минюст России (как некоммерческой организацией), следует, что эти взносы поступили от российских коммерческих и некоммерческих организаций.

Общий объем кредитного портфеля ГПБ (до вычета резервов под кредитные убытки) составлял 5,17 трлн руб. на конец 2020 года. Кредит на 211,6 млрд руб. составляет 4,1% от этого объема. По данным отчетности ГПБ по МСФО (.pdf), резервы под кредитные убытки на конец 2020 года были оценены в 217 млрд руб.

Нечем платить

У ФПА также есть кредит от госкорпорации ВЭБ.РФ на 548 млрд руб., срок погашения которого наступает в июне 2021 года. В 2020 году ФПА перевел этот долг в краткосрочную задолженность. Аудитор ФПА, компания «Интерэкспертиза», пишет: «В составе краткосрочной кредиторской задолженности учитываются обязательства по кредитному соглашению (основной долг и проценты), в отношении возможности своевременного и полного погашения которого у нас имеются сомнения». В пресс-службе ВЭБа отказались комментировать вопрос, возможна ли реструктуризация их кредита для ФПА. «Группа стремится, по мере возможности, вместо обращения взыскания на залог пересматривать условия по кредитам, например, продлевать договорные сроки платежей и согласовывать новые условия кредитования», — говорится в ее отчетности (.pdf).

В 2020 году у ФПА не было поступлений от его финансовых активов, которыми считаются проблемные долги украинских предприятий, видно из отчетности фонда. Речь идет, в частности, о кредитах, предоставленных ВЭБом до 2014 года неизвестным инвесторам на покупку акций и финансирование украинских металлургических предприятий (в том числе в Донбассе). Из уголовного дела гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана стало известно (по данным «Коммерсанта»), что ВЭБ в 2011 году выдал кредит на 85 млрд руб. ИСД на развитие Алчевского металлургического комбината под залог акций этого предприятия. С 2014 года платежи по кредиту стали невозможны из-за военных действий в Донбассе. В 2016 году ВЭБ переуступил ФПА право требования долга. В 2019 году Мосгорсуд удовлетворил гражданский иск ФПА по делу Мкртчана, постановив взыскать в пользу ФПА более 198 млрд руб. (сумма реально не взыскана, в отчетности фонда по ней сформирован оценочный резерв по сомнительным долгам).

По линии ГПБ речь идет о кредитах компаниям Фирташа. Как писал РБК, ФПА держит в залоге по этим кредитам акции предприятий группы Ostchem, преимущественно относящихся к производству, дистрибуции и транспортировке азотных удобрений, плюс природный газ расчетной стоимостью около 98 млрд руб., принадлежавший химическим предприятиям Ostchem. Однако в отчетности ФПА за 2020 год информации об этих обеспечениях уже не приводится.

Украинские предприятия просрочили в адрес ФПА проценты на сумму почти 66 млрд руб., следует из отчетности.

Счетная палата раскрывала, что в 2016 году правительство России предоставило госгарантии по кредитам ВЭБа и Газпромбанка Фонду промышленных активов. По умолчанию госгарантии должны действовать в течение срока обращения лежащих в их основе кредитов. РБК направил запрос в Минфин России.