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«ЭР-Телеком» заходит на рынок дата-центров
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Газета
«ЭР-Телеком» заходит на рынок дата-центров
Газета № 047 (3336) (0804) Технологии и медиа,
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«ЭР-Телеком» заходит на рынок дата-центров

Голландская Linxdatacenter продает половину бизнеса в Москве и Санкт-Петербурге
Интернет-провайдер «ЭР-Телеком Холдинг» готовится приобрести 50% бизнеса голландской Linxdatacenter в России, выяснил РБК. Благодаря сделке оператор выйдет на рынок дата-центров, а Linxdatacenter получит возможности для развития
Фото: linxdatacenter / Facebook
Фото: linxdatacenter / Facebook

Совет директоров «ЭР-Телеком Холдинга» на заседании в понедельник, 5 апреля, одобрил приобретение компанией 50% в ООО «Связь ВСД» у Linx Russia Holding 1 B.V., следует из материалов оператора связи.

«Связь ВСД» — основное юрлицо компании Linxdatacenter, которая владеет двумя дата-центрами в Москве и Санкт-Петербурге. По данным СПАРК, выручка «Связь ВСД» в 2019 году (последняя доступная информация) — 1,07 млрд руб., чистая прибыль — 178 млн руб. Владельцы Linx Russia Holding 1 B.V. не раскрываются. По словам двух источников РБК на рынке дата-центров, это физлица из Нидерландов.

Основные направления деятельности «ЭР-Телеком Холдинга» — оказание услуг доступа в интернет, телефонии и платного телевидения под брендом «Дом.ru». Выручка компании в 2020 году, по собственным данным, составляла 53,6 млрд руб., чистая прибыль — 4,3 млрд руб. Основным акционером компании является Андрей Кузяев, № 175 в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Представители «ЭР-Телеком Холдинга» и Linxdatacenter отказались от комментариев.

Возможная сумма сделки

Директор по развитию iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко оценил стоимость всей Linxdatacenter в пределах 4,9–6,5 млрд руб., включая долг в размере более 350 млн руб., то есть 50% могут стоить от 2,45 млрд до 3,25 млрд руб. Разброс связан с тем, что компания еще не опубликовала результаты за 2020 год. Горкавенко отметил, что все заметные сделки на рынке в последние годы — это «усиление позиций телеком-игроков, которые в рамках «цифровых сервисов» нуждаются в наращивании инфраструктурной ИКТ-составляющей и экспертизы». Так, в 2018 году МТС купила компанию «Авантаж» за 8,9 млрд руб., в 2019-м «Ростелеком» приобрел «ДатаЛайн» за 21 млрд руб. с учетом долга.

Бизнес
ВТБ вложит 35 млрд руб. в облачный сервис «Ростелекома» Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По оценке основателя и гендиректора сети дата-центров OXYGEN Павла Кулакова, стоимость двух ЦОДов в Москве и Санкт-Петербурге составляет около 2,5–4 млрд руб. «Итоговая цена зависит от того, есть ли в периметре сделки потенциал роста компании, а это могут быть как проекты новых площадок ЦОД, так и разработанные облачные продукты и сервисы, которые можно продавать существующей клиентской базе «ЭР-Телекома», — указал он.

Перспективы и риски

Для «ЭР-Телеком Холдинга» такая сделка — это «билет на рынок» дата-центров, говорит гендиректор компании DataPro Алексей Солдатов. «ЭР-Телеком Холдинг» в середине 2020 года объявил о завершении строительства в Екатеринбурге ЦОД совместно с Уральским центром систем безопасности. Представитель телекоммуникационной компании тогда же говорил, что они не исключают «в будущем развитие направления бизнеса по хранению клиентских данных».

Для Linxdatacenter продажа, по мнению Солдатова, также является логичной, поскольку владельцы компании давно хотели выйти из бизнеса. Еще один участник рынка говорит, что акционеры Linxdatacenter еще после 2014 года перестали инвестировать в российский рынок и решили уйти с него из-за санкций. Однако найти покупателя получилось только после того, как компания приобрела землю под строительство нового дата-центра в Медведково месяц назад, что прибавило привлекательности активу, указал один из собеседников РБК.

Технологии и медиа
«Дочка» «Росатома» заинтересовалась покупкой дата-центров Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости

По мнению Горкавенко, для Linxdatacenter сделка откроет потенциальный доступ к финансированию новых площадок, развитию существующей площадки в Санкт-Петербурге и новой площадки в Москве, возможный доступ к кросс-продажам по клиентской базе «ЭР-Телеком Холдинга», а также потенциал выхода в регионы России. На то, что «ЭР-Телеком Холдинг» сможет продвигать услуги Linxdatacenter среди своей клиентской базы, обращает внимание и Павел Кулаков. Он напомнил, что у оператора около 45% выручки приходится на сегмент b2b. Кулаков считает, что сделка повлияет положительно на рынок, так как фактически означает приход нового инвестора и новые проекты.

В этом году сделка вряд ли окажет какое-то влияние на рынок, говорит Солдатов, но уже в следующем году «может улучшить ситуацию с предложением мощностей, если компания сумеет быстро построить дата-центр на новом участке». С учетом того что на рынок выходят новые игроки, через два года мы можем столкнуться с кризисом, связанным с избытком предложения», — предупреждает глава DataPro.

По оценке iKS-Consulting, в 2020 году выручка коммерческих дата-центров в России составила 43,8 млрд руб., а в 2021-м может вырасти до 54,6 млрд руб. Основными игроками на рынке по числу стоек (специальные шкафы для размещения оборудования) были «Ростелеком» (занимал 27% рынка), DataPro (7%), IXcellerate (6,9%), Selectel (6%), «дочка» МТС «Авантаж» (4,5%), Stack Telecom (3,4%) и Linxdatacenter (2,9%). По данным iKS-Consulting, у Linxdatacenter в России 1,46 тыс. стоек.
Авторы: Анна Балашова, Дарья Чебакова.
При участии: Владислав Скобелев.
Теги: «ЭР-Телеком» , дата-центры , интернет-провайдеры , хранение данных
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