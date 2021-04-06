После пандемии экономика должна быть построена на новых принципах

Пандемия коронавируса в 2020 году, по подсчетам МВФ, обошлась миру в $28 трлн. И в 2021 году эта цифра, без сомнения, только вырастет. Потерь не удалось избежать ни одной экономике, включая экономики форума БРИКС. Снижение ВВП по итогам года показали практически все страны, кроме Китая.

Но падение могло быть гораздо глубже, если бы не оперативные антикризисные меры правительств государств группы. Помощь в реализации антикризисных программ оказывали банки развития пятерки стран, объединенные в Механизм межбанковского сотрудничества форума БРИКС (ММС). Банки развития выступили операторами соответствующих госпрограмм, обеспечивая бизнес льготными кредитами, помогая коммерческим банкам в реструктуризации проблемной задолженности.

Конечно, у каждой страны были свои меры борьбы с кризисом. В 2020 году в рамках реализации мер по поддержке экономики ВЭБ.РФ выдал коммерческим банкам гарантии на сумму 500,4 млрд руб. ($6,7 млрд). Содействие государствам БРИКС оказал Новый банк развития (НБР). В прошлом и этом годах странам группы суммарно будут выделены средства в объеме $10 млрд на борьбу с пандемией и ее последствиями.

Но задача институтов развития стран БРИКС не только максимально нивелировать экономические последствия пандемии. Необходимо обеспечить импульс для устойчивого и инклюзивного развития, а не просто отвоевать потерянные за пандемию проценты ВВП. И наша деятельность в 2020 году показала, что сообща мы можем сделать гораздо больше.

Институты развития стран БРИКС должны усилить координацию инвестиционных политик и обмен опытом. Для этого нужно сконцентрироваться на нескольких ключевых направлениях. Прежде всего речь идет о сотрудничестве в области здравоохранения, развитии «умных» городов и новых городских технологий, а также о внедрении принципов «зеленой» экономики и ответственного финансирования.

Во-первых, участники ММС при поддержке НБР могли бы способствовать созданию Центра медицинских компетенций стран — членов БРИКС, задачей которого было бы оценивать текущие риски, связанные со здоровьем людей в наших странах. Такой центр мог бы регулярно собирать и обнародовать общедоступные результаты исследований и тестирований, способствуя обмену опытом и улучшению координации между министерствами чрезвычайных ситуаций, защиты окружающей среды и природы, общественного здравоохранения стран БРИКС в сфере вакцинации и иммунопрофилактики.

Этот центр также способствовал бы ускорению сертификации и распространения в государствах БРИКС вакцин, произведенных странами — членами пятерки. Задел для реализации подобной инициативы уже создан. В пандемию была запущена линия помощи «Из России с любовью», в рамках которой медикаменты и необходимое оборудование, включая мобильные госпитали и аппараты искусственной вентиляции легких, доставляются в другие страны БРИКС. Более того, в рамках этой инициативы в Бразилии в январе было запущено производство «Спутника V».

Во-вторых, мы должны плотнее взаимодействовать в рамках развития городов, в которых во многом формируется основной вклад в ВВП. Пандемия ударила по их экономике сильнее всего. Но одновременно проявились и положительные эффекты: резко ускорилась цифровизация услуг, которая продолжится и после окончания кризиса. И нам надо усилить координацию в сфере обмена опытом по финансированию в странах БРИКС «умных» городов (Smart Cities) и внедрения «городских технологий» (Urban Tech), то есть сервисов, способствующих улучшению обслуживания населения и бизнеса и повышению устойчивости городской экономики.

Наконец, с пандемией — с переосмыслением важности человеческой жизни и ценности пространства вокруг нас — пришло и понимание, что восстанавливающаяся экономика должна быть построена на новых, более устойчивых и справедливых принципах. Это привело к подъему во всем мире движения Build Back Better, в основе которого лежит требование перехода к «зеленой» экономике и ответственному ведению бизнеса. В ноябре прошлого года институты развития БРИКС подписали Принципы ответственного финансирования ММС БРИКС. Среди них — обязательство интегрировать в оценку проектов анализ экологических, социальных и экономических последствий для местных сообществ; способствовать развитию в странах — членах БРИКС инклюзивных и устойчивых экономических моделей и многое другое. Внедрение положений этого документа в повседневную практику банков развития позволит посмотреть на проекты, которые мы собираемся осуществлять, под новым углом зрения.

2020 год стал для ВЭБ.РФ годом разработки национальной системы «зеленого» финансирования, которая в мае 2021 года должна быть официально принята на государственном уровне. С нашей точки зрения, было бы полезно двигаться к синхронизации национальных подходов и обмену опытом в этой области. C учетом плана отдельных стран ввести трансграничное углеродное регулирование было бы целесообразно создать под эгидой ММС БРИКС рабочую группу для выработки методики оценки климатических рисков и внедрения их результатов в международные стандарты и регуляторные правила, которые могут оказать влияние на инвестиционную, экспортную деятельность, на рейтинги институтов развития, их клиентов и партнеров.

Не ограничиваясь этими тремя направлениями, институты развития стран БРИКС не могут не ставить перед собой еще более амбициозные задачи — стать ключевыми игроками в формировании новых постковидных национальных стратегий развития. И в этом смысле ММС БРИКС должен быть мастерской для сборки новых финансовых и инвестиционных идей, моделей и проектов, которые наши страны могли бы применять у себя дома с минимальными модификациями. Все это позволит быстрее преодолеть экономические последствия пандемии и сделает нашу пятерку только сильнее.

ВЭБ.РФ входит в Механизм межбанковского сотрудничества БРИКС, в 2020 году был председателем ММС БРИКС.