Подгузники разорвались между ТН ВЭД и ОКПД

Дальневосточный арбитраж встал на сторону бизнеса в споре о налогообложении детских товаров

Кассационный суд встал на сторону компании по делу об уплате льготного НДС при продаже импортных подгузников как детского товара. Из-за трактовки подгузников как сделанных только из бумаги и целлюлозы налоговики доначислили ей НДС

Фото: Михаил Мордасов / ТАСС

Арбитражный суд Дальневосточного округа в Хабаровске отменил (.pdf) решения нижестоящих судов по делу о налогообложении детских подгузников, дав шанс российской компании аннулировать доначисления налоговиков Приморского края при повторном рассмотрении дела.

В 2018 году ООО «Мануоки Глобал Джапан Ко., Лтд» — эксклюзивный поставщик импортных подгузников японской корпорации Manuoki — реализовало ввезенные в Россию подгузники, уплатив НДС по сниженной ставке 10% (вместо действовавшей тогда полной ставки 18%), поскольку подгузники входят в правительственный перечень детских товаров, облагаемых льготной ставкой НДС. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Приморскому краю не согласилась с такой трактовкой, посчитав, что данные японские подгузники не являются «подгузниками и пеленками детскими из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из целлюлозных волокон», как они определены в Общероссийском классификаторе продукции (ОКПД 2, код 17.22.12.120), на который ссылается правительственный перечень.

Основанием для такого подхода налоговиков было то, что в состав японских подгузников в качестве ключевого элемента входит влагопоглощающий материал — суперабсорбент, который не упоминается в коде товара. Налоговая инспекция доначислила фирме НДС на сумму 6,2 млн руб., обязала выплатить пени и штрафы на сумму 1,1 млн руб., а кроме того, отказала в возмещении НДС на сумму 19,4 млн руб., следует из материалов суда.

Нестыковки классификаторов

Ситуацию осложнило неоднозначное соответствие между кодами внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) и внутрироссийскими кодами ОКПД. Постановление правительства разрешает применять пониженную ставку НДС при импорте детских товаров (соответствие льготному перечню товаров определяется по ТН ВЭД) и при продаже практически тех же товаров внутри России (соответствие перечню должно определяться по ОКПД). Поскольку ТН ВЭД и ОКПД не идентичны, импортер может сначала ввезти определенный детский товар, задекларировав его по общей ставке 20% (ранее — 18%), а затем реализовать тот же товар в России, уплатив льготную ставку 10%. В первом случае налог администрируется таможенными органами, а во втором случае — налоговыми.

Именно это и произошло с «Мануоки Глобал Джапан», которая при импорте товара выбрала код подгузников «из прочих материалов» (а не из «бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты и полотна из волокон целлюлозы»), поскольку номенклатура ТН ВЭД позволяет сделать такой выбор, а ввезенные подгузники содержали суперабсорбент и другие материалы, не относящиеся к бумаге или целлюлозе. Но при реализации товара в России компания могла выбрать только один код, в котором классифицируются детские подгузники, — из бумаги и целлюлозы, применила пониженную ставку НДС, а также собиралась возместить уплаченный импортный НДС, что возможно по закону.

Судебные ошибки

Нижестоящие суды, оценивая правомерность льготного НДС при реализации товара внутри России, исходили из примененного при ввозе кода ТН ВЭД, однако он не совпадает по наименованию и составу с кодом ОКПД — это методологическая ошибка, следует из постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа. Суд посчитал, что выводы предыдущих инстанций были «сделаны с неправильным применением норм материального права, при неполном установлении и исследовании фактических обстоятельств дела».

Уплата НДС при импорте товара в Россию по общей ставке не исключает возможность применения пониженной ставки при исчислении НДС с реализации данного товара внутри страны в случае его соответствия коду в соответствии с ОКПД 2, указанному в перечне льготных детских товаров.

Правительственный перечень кодов детских товаров в соответствии с ОКПД не подразумевает преобладания того или иного компонента в составе товара (то есть подгузник не перестает быть подгузником из-за того, что в нем содержится меньше целлюлозы).

В России действует национальный стандарт ГОСТ, по которому детский подгузник определен как изделие разового использования с абсорбирующим слоем для впитывания и удержания жидкости (иными словами, по национальному стандарту подгузник невозможен без абсорбента).

«Даже на заре производства в подгузник добавляли вещества, впитывающие влагу, — в том числе специально обработанные опилки. Подгузников только из бумаги и ваты не существует, они просто не будут удерживать жидкость. Подход налогового органа и судов первой и апелляционной инстанций приводит к тому, что налоговая льгота является мертворожденной, не подлежит применению», — сказал РБК главный юрист адвокатского бюро «Ильюшихин и партнеры» Даниил Антонов, который представлял налогоплательщика по делу в кассационной инстанции. РБК направил запрос в «Мануоки Глобал Джапан Ко., Лтд».

Другие похожие случаи

Налоговый спор «Мануоки» не единственный подобный случай: ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева рассказала РБК о схожем деле из практики, когда пониженная налоговая ставка применялась в отношении кормов для животных. Суть спора заключалась в том, что под льготную ставку НДС подпадали «вареные корма», а при декларировании фирма указала «сухой корм в гранулах для собак и кошек». Корм был в гранулах, поэтому таможня безапелляционно отвергла льготу, так как продукт на вид не походил на вареный. Однако следовало учитывать, что принадлежность кормов для животных к «вареным кормам» ставится в зависимость от их технологической (тепловой) обработки, пояснила Михеева. «В нашем случае суды всех трех инстанций поддержали налогоплательщика о правомерности применения ставки НДС 10%», — сказала она.

В Арбитражном апелляционном суде Приморского края рассматривается также аналогичное дело по жалобе ООО «Джапан Дайперс Интернешнл», где компания тоже применила пониженную ставку НДС 10% при реализации импортных подгузников из суперабсорбента, однако инспекция ФНС по Ленинскому району города Владивостока посчитала, что к ним нужно применять общую ставку 20%. В марте, до решения кассационной инстанции по делу «Мануоки», слушания там были перенесены на 7 апреля. РБК направил запрос в пресс-службу ФНС.

В настоящее время доначисления НДС в отношении «Мануоки» не отменены, но «направление данного дела на новое рассмотрение [в Арбитражный суд Приморского края] дает надежду на то, что суд первой инстанции исправит допущенные ошибки в применении норм материального права», считает Антонов.

Вероятность нового судебного решения в пользу налогоплательщика теперь достаточно высока, считает адвокат, партнер BGP Litigation Александр Голиков. В целом споры бизнеса с налоговыми и таможенными органами по поводу правильности присвоения товарных кодов (ОКПД 2, ТН ВЭД ЕАЭС) возникают достаточно регулярно, утверждает он. В данном случае спор вызван очевидной нестыковкой содержания кода по ОКПД 2, относящегося к детским подгузникам, и их фактическому составу, который, в свою очередь, соответствует национальному стандарту (ГОСТ) на детские подгузники, отмечает Голиков. «Суд кассационной инстанции руководствовался вполне очевидной логикой: наличие абсорбирующего материала в подгузниках, который в ОКПД 2 не указан, не делает подгузник «неподгузником», — поясняет адвокат.

Исходная проблема может заключаться в формальном подходе налоговой инспекции и судей, говорит РБК партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александр Овеснов. Первоистоки лежат в сложной системе классификации товаров, наличии нескольких слабо связанных между собой систем классификации, недостаточном правовом регулировании сферы классификации товаров, считает он. Регулирование (на уровне Налогового кодекса и постановления правительства о товарах с льготным НДС) адекватно, а проблема в данном случае заключается в ошибке нижестоящих судов, считает Антонов. По мнению Голикова, налицо явное устаревшее содержание ОКПД 2 в отношении некоторых позиций, а избавиться от подобных споров поможет совершенствование законодательства и приведение его в соответствие с современными составами товаров.