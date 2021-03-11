«Сбер» настиг Spar

Бывший совладелец и топ-менеджеры «ТД Интерторг» заподозрены в мошенничестве

Сотрудники ФСБ задержали предпринимателя Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг», занимавшего заметное место в сфере розничной торговли. Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка

Фото: РИА Новости

Следственные действия

В среду, 10 марта, в 6 утра сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России (управление занимается контрразведывательным сопровождением банковской сферы) приехали с обысками к менеджерам компании ООО «ТД Интерторг», которая контролировала торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ». По словам источника РБК в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, это была масштабная операция: следственные действия проходили по 36 адресам, в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге. «Было задействовано около 60 силовиков», — сообщил источник.

После обысков сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании — юриста Ольгу Куцыпину и финансового директора Марианну Левинтову.

Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

Также задержан Игорь Защеринский, который, по версии следствия, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета в других банках, говорят собеседники РБК.

Все четверо были задержаны в рамках ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Позднее Куцыпину отпустили под подписку о невыезде — она находится на поздних сроках беременности, отметил источник в полиции.

РБК направил запрос в пресс-центр ФСБ.

Уголовное дело

Обыски и задержания прошли в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил источник РБК.

В материалах уголовного дела говорится, что представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Об этом РБК рассказал источник в полиции.

Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб.», — сообщил собеседник.

По его словам, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители «ТД Интерторг» распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он.

В ходе расследования было установлено, что для вывода денежных средств на счета в других банках была создана цепочка компаний. «Деньги выводили под видом беспроцентных займов аффилированным компаниям, а также через оплату им якобы выполненных работ, — говорит собеседник РБК. — Применяли и другие схемы, но следствию только предстоит их узнать».

В ноябре прошлого года стало известно, что в федеральный розыск объявлен брат Аллахверди Абдуллаева — Мушвиг. Он также был совладельцем «Интерторга». Тогда речь шла о хищении 1,2 млрд руб. Мушвиг Абдуллаев на момент объявления в розыск находился за пределами России. Источники РБК сообщают, что он по-прежнему пребывает за пределами страны.