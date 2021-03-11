«Сбер» настиг Spar
Следственные действия
В среду, 10 марта, в 6 утра сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России (управление занимается контрразведывательным сопровождением банковской сферы) приехали с обысками к менеджерам компании ООО «ТД Интерторг», которая контролировала торговые сети Spar и «Народная 7Я семьЯ». По словам источника РБК в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, это была масштабная операция: следственные действия проходили по 36 адресам, в квартирах и офисах в Санкт-Петербурге. «Было задействовано около 60 силовиков», — сообщил источник.
После обысков сотрудники ФСБ задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» Аллахверди Абдулаева и двух топ-менеджеров компании — юриста Ольгу Куцыпину и финансового директора Марианну Левинтову.
Их подозревают в хищении 8 млрд руб. у Сбербанка. Об этом РБК сообщил источник в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.
Также задержан Игорь Защеринский, который, по версии следствия, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета в других банках, говорят собеседники РБК.
Все четверо были задержаны в рамках ст. 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого). Позднее Куцыпину отпустили под подписку о невыезде — она находится на поздних сроках беременности, отметил источник в полиции.
РБК направил запрос в пресс-центр ФСБ.
Уголовное дело
Обыски и задержания прошли в рамках уголовного дела, которое было возбуждено в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил источник РБК.
В материалах уголовного дела говорится, что представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Об этом РБК рассказал источник в полиции.
Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. «С 2018 по 2019 год компания получила кредиты на 8,65 млрд руб.», — сообщил собеседник.
По его словам, в материалах дела говорится, что, «получив доступ к заемным денежным средствам банка, представители «ТД Интерторг» распорядились ими по собственному усмотрению». Они перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил он.
В ходе расследования было установлено, что для вывода денежных средств на счета в других банках была создана цепочка компаний. «Деньги выводили под видом беспроцентных займов аффилированным компаниям, а также через оплату им якобы выполненных работ, — говорит собеседник РБК. — Применяли и другие схемы, но следствию только предстоит их узнать».
В ноябре прошлого года стало известно, что в федеральный розыск объявлен брат Аллахверди Абдуллаева — Мушвиг. Он также был совладельцем «Интерторга». Тогда речь шла о хищении 1,2 млрд руб. Мушвиг Абдуллаев на момент объявления в розыск находился за пределами России. Источники РБК сообщают, что он по-прежнему пребывает за пределами страны.
Чем известна компания «ТД Интерторг»
«ТД Интерторг» был создан в 2003 году петербургским предпринимателем Мушвигом Абдуллаевым. Ретейлер специализировался на развитии сетей «Народная 7Я семьЯ», «Идея» и Spar (по франшизе). Эксклюзивную лицензию на развитие продовольственных магазинов под вывеской нидерландского Spar в Санкт-Петербурге и Ленинградской области компания получила от Spar Retail в 2011 году, к тому моменту «Интерторг» владел 160 магазинами в Петербурге, Москве, Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Мурманской областях и в Карелии. С 2008 года компания показывала ускоренную динамику оборота в 15–25% в год и открывала по 50–70 торговых объектов; на пике развития, в 2017 году, владела 500 магазинами, из них более 200 — под вывеской Spar, а франшиза расширилась на Москву и область, Карелию, а также на Псковскую, Вологодскую, Новгородскую, Мурманскую и Архангельскую области. В тот год ее оборот составил 82,2 млрд руб. Однако позднее ретейлер начал терять доходность. Как считают эксперты, просчет компании состоял в ставке на начавший терять популярность формат гипермаркетов и покупку участков для них.
В 2019 году компания выступала ответчиком по 392 арбитражным делам на сумму 5,9 млрд руб. — в суд с требованием о взыскании задолженности обратились ее поставщики, среди них были крупнейшие компании России, от производителей овощной, мясной и молочной продукции до поставщиков прохладительных напитков и сигарет. Задолжала компания и своему основному кредитору — Сбербанку; по его искам к компаниям Абдуллаева на имущество ретейлера был наложен арест. В конце 2019 года года компания начала закрывать магазины, а в феврале 2020 года была признана банкротом.
По данным СПАРК, компания через ООО «Интергрупп» принадлежала офшору в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Абдуллаеву Аллахверди Али Оглы (1%). Выручка компании в 2019 году составляла 57,2 млрд руб., чистый убыток — 11,2 млрд руб.