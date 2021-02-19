ФНС дотянет все цены до рыночных

Вступил в силу закон об ужесточении налогового контроля внешнеторговых сделок

В России принят закон, усиливающий налоговый контроль за ценами во внешнеторговых сделках. Он позволит контролировать их не только для биржевых товаров с понятной рыночной ценой, но и для неторгуемых черных металлов и удобрений

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Президент России Владимир Путин 17 февраля подписал закон о совершенствовании применения правил трансфертного ценообразования (ТЦО), документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее такие поправки в Налоговый кодекс были приняты Госдумой и одобрены Советом Федерации. После вступления в силу закона (с начала 2022 года) налоговики могут получить дополнительные полномочия по контролю за ценами внешнеторговых сделок российских компаний, следует из документа и разъяснений консультантов.

Контроль означает, что налоговики проверяют сделку (например, по экспорту нефти) на рыночность цены и могут доначислить компании налоги и выписать штраф в случае применения «нерыночных» цен. Компании обязаны ежегодно не позже 20 мая подавать в налоговые органы уведомление о контролируемых сделках и готовить документы в подтверждение, что цены были рыночными.

Контроль за экспортом удобрений и черных металлов

Сейчас налоговые органы помимо обязательного контроля за сделками взаимозависимых компаний контролируют сделки между независимыми лицами на сумму свыше 60 млн руб. в год при условии, что это сделки с товарами «мировой биржевой торговли» (формулировка Налогового кодекса), составляющими основные статьи российского экспорта, а именно: нефть, черные и цветные металлы, минеральные удобрения, драгоценные камни и металлы.

Перечень конкретных кодов товаров (например, катоды из меди, серебро в слитках), которые подлежат контролю во внешнеэкономических сделках независимых компаний, по закону определяет Минпромторг. В настоящее время в этом списке есть товары из групп «нефть», «цветные металлы» и «драгоценные металлы» (золото, серебро, платина, палладий), но нет ни одного кода из групп «черные металлы», «минеральные удобрения» и «драгоценные камни». Это связано с тем, что на практике среди черных металлов, удобрений и драгоценных камней отсутствуют товары биржевой торговли.

В подписанном президентом законе убрана отсылка к товарам биржевой торговли — речь теперь идет просто о «сделках в области внешней торговли товарами» из соответствующих товарных групп (нефть, металлы, удобрения, драгоценные камни и металлы). Таким образом, поправка позволит считать сделки между независимыми компаниями контролируемыми, если на товары, установленные Минпромторгом, не публикуются биржевые котировки (например, минеральные удобрения, цены на которые собирают и публикуют специализированные ценовые агентства, такие как Argus). Это изменение ухудшит положение бизнеса, поскольку Минпромторг теперь может расширить перечень товаров для контроля цен, сказала РБК партнер, руководитель группы по оказанию услуг в области трансфертного ценообразования КПМГ Наталья Вальковская.

Данная поправка вступит в силу с 2022 года, а в течение 2021 года Минпромторг будет обновлять перечень. РБК направил запросы в Минфин, Минпромторг и ФНС. РБК также направил запросы в компании «Уралкалий» и «Еврохим», производящие и экспортирующие минеральные удобрения, и в Evraz, НЛМК и «Северсталь», работающие в черной металлургии.

Если Минпромторг расширит список, сделки с новыми товарами, даже с независимыми лицами, попадут под контроль, пояснил РБК партнер, руководитель группы по оказанию услуг в области трансфертного ценообразования PwC Наталья Козлова. Компании должны будут подтверждать рыночность цен в таких сделках, подчеркивает партнер департамента налогов и права Deloitte Дмитрий Кулаков. «Потенциально Минпромторг может включить в перечень все что угодно. Компании будут в полной неуверенности, что попадет в приказ», — предупреждает Вальковская.

Облегчение практики для налоговиков

Несмотря на текущее отсутствие в перечне Минпромторга минеральных удобрений и черных металлов (таких как чугун, железо, сталь), налоговики и сейчас контролируют сделки по экспорту этих товаров между взаимозависимыми лицами — в том случае, если, например, российский производитель продает товар аффилированному иностранному трейдеру. Однако проверяющие сталкиваются с практическими сложностями, в частности, по подтверждению взаимозависимости сторон в сделках с иностранными трейдерами, которые формально могут принадлежать другому собственнику, указывает Козлова.

«В судебной практике есть примеры, когда налоговые органы успешно доказывали взаимозависимость в этих секторах. Но они тратят массу времени на сбор доказательств», — добавляет эксперт. По ее словам, потенциальное расширение перечня Минпромторга облегчит администрирование и, возможно, повысит собираемость налогов в случаях, когда налоговые органы докажут, что ценообразование не соответствует рыночному.

Сохранить признак «товары мировой биржевой торговли» было бы важно, потому что на такие товары есть объективные рыночные котировки, подчеркивает Вальковская. «Исключение квалифицирующего признака означает, что потенциально под контроль может попасть гораздо больше товаров, на которые вообще нет ценовых индикаторов. В результате налогоплательщикам будет сложно посчитать рыночную стоимость», — объясняет эксперт.

Фактические цены сделок могут отклоняться от рассчитанных для целей трансфертного ценообразования, например на основании данных информационно-ценовых агентств, добавляет Кулаков. «Это может привести к тому, что налогоплательщик будет вынужден заплатить налог с выручки, которую фактически не получал», — говорит он.