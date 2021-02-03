Партийные претензии Трампа

Каковы перспективы 45-го президента США остаться в большой политике

Дональд Трамп обещал, что вернет республиканцам большинство в палате представителей. Каковы шансы экс-президента сохранить влияние на партию, которая привела его в Белый дом, разбирался РБК

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Экс-президент США не намерен уходить из большой политики. В частности, на прошлой неделе 45-й президент встретился с лидером Республиканской партии в палате представителей конгресса Кевином Маккарти, чтобы обсудить, как партия, как кандидат от которой он стал главой государства, может вернуть себе большинство в нижней палате на промежуточных выборах в 2022 году.

«Они [Трамп и Маккарти] очень хорошо работали вместе на последних выборах и улучшили результат на 15 мест [в палате представителей], хотя большая часть наблюдателей предсказывала обратное. Они вновь сделают это, и работа уже началась», — говорится в заявлении созданного Трампом комитета политических действий Save America по итогам встречи.

Как Трамп повлиял на электоральную базу республиканцев

Действительно, в 2016 и 2020 годах республиканцы смогли увеличить уровень поддержки среди четырех групп избирателей. В 2016 году за них проголосовали 53% избирателей с доходом менее $30 тыс. в год — почти на 20% больше, чем в 2012 году (данные экзитполов). На 4% выросла и доля поддержки среди избирателей без высшего образования. Поддержка партии также увеличилась в маленьких городах — на 5% (с 56% в 2012 году до 61% в 2016-м).

В 2020 году за Трампа проголосовали почти на 12 млн человек больше, чем в 2016-м. На первых выборах за него отдали голоса 62 млн, на вторых — 74 млн. Республиканская партия, хотя и не получила контроля над палатой представителей, увеличила свое представительство в ней с 197 конгрессменов до 212.

В 2020 году за Трампа проголосовало на 8% больше евангелистов (к этой ветви протестантизма себя причисляет четверть граждан США), чем в 2016-м. Он смог сохранить поддержку богатых за счет сокращения налогов и одновременно завоевал симпатии белого населения с низкими доходами, которое выступает за снижение объемов иммиграции и создание новых рабочих мест.

В ходе своего президентства Трамп смог создать устойчивую базу поддержки, что дает ему шанс использовать ресурсы Республиканской партии, сказал РБК профессор государственного управления в Брауновском университете Джеймс Морон. Согласно опросу, проведенному организацией Morning Consult и изданием Politico, он вызывает положительные эмоции у 81% респондентов из числа республиканских избирателей. 56% поддерживают идею, что экс-президент должен стать кандидатом партии на выборах в 2024 году. «Лидеры республиканцев напуганы влиянием Трампа, и он попытается усилить контроль над партийным аппаратом. Трамп поддержит отдельных кандидатов на праймериз в конгресс и будет помогать им вести кампании, параллельно оказывая давление на неугодных ему республиканцев», — полагает Морон. Поддержка экс-президента поможет обеспечить республиканцам победу в тех округах, где ее можно одержать за счет повышения явки твердых сторонников.

Учитывая уровень поддержки Трампа среди рядовых республиканцев, в краткосрочной перспективе он сможет оказать существенное влияние на партию, считает Морон, но создать третью политическую силу Трамп или его противники из числа республиканцев не смогут. «Существующие правила, в том числе мажоритарная избирательная система, не дадут этому произойти. Кандидат от третьей партии ни разу не смог приблизиться к тому, чтобы завоевать президентское кресло на выборах. За последние двадцать лет у нас не было даже ни одного губернатора от третьей партии», — объясняет политолог.

Республиканцы, которым не нравится Трамп Против Дональда Трампа выступают многие видные представители Республиканской партии. В частности, конгрессмен Адам Кинзингер призвал пересмотреть избирательную стратегию республиканцев и запустил сайт County First, посвященный созданию новой идеологической платформы. «Во многих сферах Республиканская партия утратила свой моральный авторитет. Многие думают, что консервативные ценности — это такие вещи, как, например, строительство стен или организация мятежа в здании конгресса», — цитирует Кинзингера издание Politico. По его мнению, из-за противоречивых мер Трампа и его провокаций от партии отворачиваются умеренные сторонники, в том числе в небольших городах. Кинзингер был среди девяти республиканцев, которые поддержали импичмент Трампа.

Возможен ли «трампизм» без Трампа

Политолог Рэйчел Бимэн выделила три ключевые характеристики «трампизма» — популизм, отношение к политике как к бизнесу и жесткая критика элит.

Все без исключения республиканцы заинтересованы в сохранении «трампистской» коалиции христианских националистов, националистического рабочего класса и бизнеса, но в дальнейшем вопрос о ее устойчивости встанет весьма остро, считает Морон. По его мнению, Трамп — очень нестабильный и недисциплинированный лидер, но республиканский истеблишмент не смог предложить план дальнейших действий, который разделяла бы широкая коалиция избирателей.

Некоторые члены конгресса уверены, что «трампизм» невозможен без Трампа. «Для избирателей в моем округе «трампизм» — это Трамп и то, что он способен показать средний палец элитам. Я не уверен, что вы можете отделить это [идеи «трампизма»] от самого человека», — утверждает конгрессмен-республиканец из Висконсина Майк Галлагер.

Проблема республиканцев в том, что они не смогли создать политическую платформу, которая была бы привлекательной для тех избирателей, которые недовольны истеблишментом, но не предполагала бы участие Трампа, согласен бывший соперник миллионера на президентских праймериз в 2016 году Джон Кашич.

Каковы шансы Трампа снова баллотироваться в президенты

Вопрос, сможет ли Трамп добиться номинации в президенты в 2024 году, когда ему будет 78 лет, как и нынешнему президенту-демократу Джо Байдену, открыт. Если он примет решение баллотироваться, то почти наверняка станет кандидатом от республиканцев, убежден Морон. Помешать этому может выдвинутый ему в конце прошлого года палатой представителей импичмент, причиной которого стало предполагаемое подстрекательство к мятежу. В случае признания Трампа виновным двумя третями голосов сената он может лишиться права на участие в следующих выборах.

Сенат запланировал начало рассмотрения обвинения на следующую неделю, 2 февраля Трамп должен был представить линию своей защиты.

Опрошенные РБК эксперты считают, что он едва ли будет признан виновным. По крайней мере, 45 сенаторов проголосовали против его преследования, когда с соответствующей инициативой выступил сенатор Рэнд Пол, обратил внимание профессор права в Юридической школе Бостонского колледжа Кент Гринфилд. «Представляется, что в пользу признания Трампа виновным готовы выступить только 55 сенаторов, а для этого требуется 66 голосов», — сказал он РБК.

Сторонники импичмента не располагают в сенате нужным числом голосов, чтобы признать Трампа виновным, но процесс в конгрессе вряд ли лучшим образом повлияет на его репутацию, сказал РБК профессор права в Университете Колорадо Пол Кампос. В то же время, лишившись юридического иммунитета после ухода из Белого дома, Трамп рискует столкнуться с угрозой уголовного и административного преследования, отметил Кампос. В общей сложности, по данным The New York Times, сейчас насчитывается около 30 уголовных и гражданских дел, связанных с Трампом, его финансами и аффилированными с ним компаниями.

В штате Нью-Йорк уже идет расследование в отношении его предполагаемых финансовых манипуляций. Бывший юрист Трампа Майкл Коэн дал показания, что его клиент манипулировал финансами, чтобы платить меньше налогов. Коэн также сообщил, что тот якобы платил своим любовницам, чтобы те не рассказывали об их отношениях. Трампа также обвиняют в домогательствах. Кроме того, прокуратура штата Джорджия может начать расследование из-за его попыток повлиять на исход голосования в штате на выборах в ноябре прошлого года.

«Трамп может рассчитывать на иммунитет за те поступки, которые совершил, будучи президентом. Платить любовницам за молчание еще на стадии предвыборной кампании — не то действие, на которое распространяется этот иммунитет», — резюмировал Гринфилд.