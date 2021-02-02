Дворцовая интрига

Какие санкции могут быть распространены на геленджикский объект из расследования Алексея Навального

Резиденция под Геленджиком может оказаться под ограничительными мерами США и ЕС, говорят опрошенные РБК специалисты. Тогда поставки импортных товаров для него могут стать невозможны

Кадр из расследования (Фото: Алексей Навальный / Youtube)

После заявления миллиардера Аркадия Ротенберга о том, что он является «бенефициаром» резиденции в селе Прасковеевка под Геленджиком, которую Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, иноагент по решению Минюста) называл «дворцом Путина», на эту собственность могут быть распространены санкции США, Великобритании и Евросоюза, сказали опрошенные РБК эксперты по санкционному законодательству.

Аркадий Ротенберг, находящийся в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, отвечая на вопрос Telegram-канала Mash, является ли он собственником дворца, сказал: «Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром». Бизнесмен не раскрыл структуру владения объектом. По данным ФБК, владеет объектом ООО «Комплекс», единственным участником которого является непубличное АО «Бином», не раскрывающее своих акционеров.

Правило 50%

Если Ротенберг прямо или косвенно владеет более чем 50% в этой недвижимости, она автоматически должна подпадать под санкции США и ЕС, аналогичные тем, под которыми находится сам Ротенберг. «Если Ротенберг говорит, что владеет им [дворцом], актив должен блокироваться по правилу 50%», — сказал РБК бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США) в администрации Барака Обамы Брайан О'Тул.

Правило (.pdf) означает, что если физическое или юридическое лицо, внесенное в санкционный список Specially Designated Nationals (SDN), владеет 50% или более в любой компании, то последняя автоматически подпадает под те же санкции, даже если не фигурирует ни в каких списках. На практике это означает, что гражданам и компаниям США запрещается совершать какие-либо транзакции с объектом, например поставлять товары для дворца. Бизнес обязан сам избегать запрещенных сделок.

Похожие ограничения могут распространяться на резиденцию под Геленджиком и со стороны Евросоюза и Соединенного Королевства. «Если компания или актив контролируется лицом, внесенным в санкционный список, европейские компании и лица обязаны прекратить платежи в адрес такого актива и заморозить любые доступные активы, находящиеся под контролем подсанкционного лица», — говорит РБК базирующийся в Германии юрист Фабиан А. Ян, представляющий интересы клиентов в связи с санкциями.

Блок видео рекомендаций

По словам Яна, в июне 2020 года Еврокомиссия выпустила специальные разъяснения, из которых следует, что европейский бизнес должен проверять, контролируется ли тот или иной актив лицом, находящимся в санкционном списке ЕС. «Предоставление экономических ресурсов структуре, не находящейся в санкционном списке, но которая принадлежит или контролируется лицом, внесенным в санкционный список, рассматривается как непрямое предоставление экономических ресурсов самому этому лицу», — говорится в документе (.pdf). Предоставление экономических ресурсов (к которым относятся «активы любого вида, будь то материальные или нематериальные») подсанкционным лицам запрещено. В частности, к таким запрещенным сделкам относится и экспорт товаров и технологий из ЕС для лица, находящегося под санкциями, — это следует, например, из разъяснений Министерства иностранных дел Финляндии по европейским санкциям.

В ЕС на все прямо или косвенно принадлежащие подсанкционному лицу активы распространяется заморозка счетов, а также ограничение хозяйственных операций (поставка, оказание услуг, инвестирование, кредитование и т.д.) между лицами ЕС и подсанкционными лицами. Иными словами, блокирующие санкции ЕС распространяются не только на лиц, прямо перечисленных в санкционных списках, но и на лиц, подконтрольных таким «токсичным» лицам, подтверждает управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов.

При этом в США и Евросоюзе могут быть применены разные стандарты верификации заявления Ротенберга. «Полагаю, что в ЕС может потребоваться время для установления формальных связей «дворца» с Аркадием Ротенбергом, помимо публичного признания факта бенефициарного владения», — считает Именнов. Что касается США, то поскольку американские нормы соблюдаются в первую очередь самим бизнесом — банками, страховщиками, управляющими активами, там в последнее время были сильно ужесточены процедуры проверки потенциальных клиентов (due diligence, KYC). «Это означает, что даже без формальных заявлений и уведомлений структурных подразделений Минфина США, таких как OFAC или FinCEN, взаимодействие с мировой финансовой системой будет затруднено или вовсе невозможно для юрлиц, которые владеют «дворцом» или связаны с его строительством или обслуживанием», — отмечает адвокат.

Правительство США должно ответить на заявление Ротенберга, указав, что дворец под Геленджиком считается заблокированной собственностью и американские лица не могут предоставлять ему товары и услуги, считает О'Тул. При этом Минфин США может отдельно внести дворец в санкционный список, как это было весной 2014 года: тогда сначала в список SDN был внесен Аркадий Ротенберг, а затем — его компания «Стройгазмонтаж» (в 2019 году была им продана). РБК направил запрос в пресс-службу Минфина США.

Ротенберг сослался в том числе на западные санкции, объясняя, почему не сразу объявил, что является бенефициарным собственником резиденции под Геленджиком. «Скандал вокруг этого, всякие инсинуации, пишут... а на меня и так санкции», — указал бизнесмен.

Администрация США обладает инструментом, который также потенциально распространяет санкции на любых неамериканских физических и юридических лиц, оказывающих содействие активам Ротенберга. Это закон CAATSA, подписанный бывшим президентом США Дональдом Трампом в августе 2017 года. Закон обязывает президента США вводить санкции против иностранных финансовых институтов, о которых министру финансов известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах российских лиц, внесенных в санкционный список SDN в связи с конфликтом на Украине (Ротенберг — один из таких людей). Закон CAATSA также предполагает введение санкций против иностранцев, которые будут замечены в содействии «существенным транзакциям» в интересах российских подсанкционных лиц.