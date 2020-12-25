Неквалифицированная защита квалифицированных инвесторов

Данные клиентов инвестиционной компании «Фридом Финанс» утекли в Сеть

В интернете выставлены на продажу данные 16 тыс. клиентов инвесткомпании «Фридом Финанс», в том числе квалифицированных инвесторов. В свободном доступе сведения 50 из них: паспортные данные, адреса, сведения о счетах в банках

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

На специализированных интернет-сайтах выставлены на продажу данные клиентов инвестиционной компании «Фридом Финанс». По словам продавца, в базе содержатся данные 16,8 тыс. клиентов, 450 из которых являются квалифицированными инвесторами.

РБК направил запрос в ЦБ и «Фридом Финанс». Источник, близкий к ЦБ, подтвердил РБК, что Банк России знает об утечке данных.

В объявлении размещен «пробник» базы с информацией 50 клиентов, который доступен всем желающим после регистрации на сайте. «Каждую неделю в открытый доступ будет выкладываться 50 новых пользователей», — обещает продавец. «Пробник» базы содержит заявления клиентов от 2019 года на признание их квалифицированными инвесторами с паспортными данными и адресом проживания, ответы от «Фридом Финанс» с удовлетворением просьбы, банковские справки с номерами счетов и суммами на них (для получения статуса квалифицированного инвестора необходимо иметь на счетах минимум 6 млн руб.), но в нем отсутствуют телефонные номера. Как уверяет продавец, контактные данные есть в продаваемой части базы 16,4 тыс. «обычных» клиентов. РБК связался с клиентами из «пробника» с помощью соцсетей, некоторые из них ответили на сообщения и подтвердили свои данные.

Также, как уверяет продавец, в базе есть «информация с компьютеров начальников подразделений, трейдеров и системных администраторов». Много паролей от различных сервисов, включая банк Freedom Finance и брокера «Церих» (международный Freedom Holding приобрел 100% акций ИК «Церих» в июле 2020 года).

Уже после публикации статьи «Фридом Финанс» на своем официальном сайте сообщила, что компания «радикально усилила меры безопасности» и проверяет достоверность информации в размещенных объявлениях. «Однозначно данная база не содержит и не может содержать личных логинов/паролей от торговых программ, какой-либо платежной информации, данных об остатках на брокерских счетах, о совершенных операциях или движении денежных средств», — утверждают во «Фридом Финанс».

«Фридом Финанс» вместе с одноименным банком являются российскими «дочками» международного холдинга Freedom Holding Сorp., чьи акции торгуются на NASDAQ. Компания специализируется на организации доступа к торгам на Московской и Санкт-Петербургской биржах, а также на крупнейших фондовых площадках США — NASDAQ, AMEX, CME и других. Офисы «Фридом Финанс» по брокерскому и банковскому обслуживанию расположены в 34 городах России. Компания входит в топ-9 ведущих операторов Мосбиржи по числу зарегистрированных клиентов (свыше 49 тыс.), сообщается на ее сайте.

Как могла произойти утечка

Первым о слитой базе в своем Telegram-канале сообщил основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. «По нашей информации, данные были получены в результате хакерской атаки на сеть компании примерно месяц назад, характерной для вирусов-вымогателей», — сказал Оганесян РБК.

Это может быть как намеренная или случайная утечка информации, так и следствие внешнего проникновения в информационную систему организации, рассуждает руководитель направлений «Комплаенс» и «Аудит» управления ИБ Softline Илья Тихонов: «Рано говорить о степени виновности «Фридом Финанс» в инциденте, но такая утечка говорит о крупных недоработках со стороны отдела информационной безопасности, ведь речь идет не о разовой потере контроля над сохранностью данных, а об утечке целой базы клиентов».

Чем опасен «слив» данных

«Паспортные данные и информация о наличии счетов с остатками более $100 тыс. делает их [клиентов] мишенью не для банального фишинга или мошеннических звонков, а для серьезных схем с изготовлением поддельных документов и замены сим-карт, которые могут обернуться миллионными потерями», — предупреждает Оганесян.

Для самой компании, по мнению Оганесяна, возникают риски как раскрытия используемых юридических схем в силу возможной продажи похищенных договоров, переписки и других документов, так и широкого доступа к ИТ-инфраструктуре благодаря утечке содержимого компьютеров системных администраторов, которое предлагает купить продавец. Также это может привести к оттоку клиентов, так как утечка персональных данных является серьезным ударом по репутации компании, а конкуренты могут проработать эти списки с более выгодными предложениями и усилить отток, добавляет Тихонов.