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Игроки группируются перед стартом
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Игроки группируются перед стартом
Газета № 119 (3286) (2312) Финансы,
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Игроки группируются перед стартом

ЦБ готовится унифицировать порядок выдачи лицензий поднадзорным организациям
ЦБ задумал реформу по изменению правил допуска на рынок финансовых игроков: он хочет сделать их едиными для тех, чья деятельность похожа. Например, для банков и микрофинансовых компаний. За пример взято регулирование в Южной Корее
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России готовится к реформе допуска финансовых организаций на рынок: вместо разрозненных требований к претендентам предлагается ввести единый подход для всех, следует из консультативного доклада ЦБ. Для этого регулятор намерен сгруппировать организации по видам деятельности и допускать их к работе с учетом отраслевой специфики. Похожий принцип уже используется в Южной Корее.

«Мне симпатичен вариант Южной Кореи, не буду это скрывать, но консультационный доклад выпускается, чтобы не подменять первоначальную позицию Центрального банка перед диалогом с рынком. Поэтому давайте мы посмотрим и на другие юрисдикции (в докладе они изложены), давайте поймем, подходит ли нам то, что [используют] в том числе и в Южной Корее, или какая-то комбинация идей, реализованных в зарубежных странах, а уже по итогам примем какое-то решение», — сказал журналистам первый зампред Банка России Сергей Швецов.

Как устроен допуск на рынок в Южной Корее

Южнокорейский финрынок разделен на три сектора: банковский, страховой плюс финансовое инвестирование и инвестиционное посредничество. Деятельность, имеющая одинаковое экономическое содержание, регулируется одинаково вне зависимости от субъекта. Например, брокеры, дилеры и инвестконсультанты работают по общим правилам, поскольку включаются в третий сегмент рынка, инвестиционный.

Как сейчас выдаются финансовые лицензии в России

Регулирование допуска игроков на финансовый рынок сейчас носит «лоскутный характер», считает Швецов. Банк России стал мегарегулятором только в 2013 году. До этого некоторые сегменты финансового рынка имели собственные надзорные органы. Например, контроль за негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и рынком ценных бумаг осуществляла Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). Поэтому сейчас правила допуска на финансовый рынок неоднородны, констатирует ЦБ в докладе:

  • Банк России самостоятельно принимает решения о регистрации юрлиц в статусе банков или НПФ и выдает соответствующие лицензии.
  • Профучастники рынка ценных бумаг или управляющие компании получают от ЦБ лицензии только на отдельные виды операций.
  • Микрофинансовые организации (МФК и МКК) не имеют лицензий, ЦБ принимает решение о включении таких компаний в специальный реестр после проверки. Кредитные кооперативы или ломбарды могут быть включены в реестр только на основе данных ЕГРЮЛ, без дополнительной проверки со стороны ЦБ.
  • Для платежных агентов или иных организаций, работающих по закону «О национальной платежной системе» (161-ФЗ), процедура допуска на рынок вовсе не предусмотрена — Банк России просто ведет перечни таких компаний.

Даже если подход к допуску похож для разных организаций, условия и необходимые документы могут отличаться, отмечает ЦБ в докладе. Действующие правила также повышают издержки участников рынка — например, если организация намерена расширить свою деятельность, нередко приходится обращаться к регулятору за дополнительной лицензией или разрешением.

Как ЦБ предлагает изменить допуск игроков

Пока Банк России предполагает, что реформа будет проходить в два этапа. На первом будет унифицирован доступ разных организаций на финансовый рынок — будут введены единые «входные» требования, требования к должностным лицам и собственникам, основания для отказа и перечни необходимых документов. Значительных изменений законодательства для этого не потребуется, считают в ЦБ.

Второй этап реформы — оценка, рациональны ли текущие запреты на совмещение некоторых видов деятельности на финансовом рынке, и корректировка правил, сказал Швецов. Как отмечается в докладе, организации должны иметь возможность при желании сразу же получать несколько видов лицензий. Такой подход возможен, если разделить финансовые организации на группы с учетом специфики их бизнеса и принимаемых рисков. В планах ЦБ — создать «матрицу совмещения всех видов деятельности», чтобы участники рынка могли легко понять, какие альтернативные услуги или сервисы они могли бы запустить. Банк России также хочет совместить существующие реестры финансовых организаций и создать Единый реестр (ЕРУФР), в котором будут содержаться сведения обо всех компаниях, имеющих право предоставлять какие-либо финансовые услуги.

«Давайте исходить из того, что мы хотим стереть грань между наличием лицензии и наличием в реестре. В конце реформы это будет одно и то же. Если у организации будут полномочия, они будут зафиксированы в реестре и каждый гражданин, контрагент, открыв реестр, увидит, какая правоспособность есть у конкретной организации в этом реестре», — уточнил Швецов. По его словам, изменение подхода к допуску финансовых компаний на рынок не коснется игроков, у которых уже есть лицензии.

Кого больше всего затронет реформа

Банк России выделил восемь групп финансовой деятельности, по каждой из которых будет создаваться стандарт допуска на рынок. Среди них учет и хранение имущества (регистраторы и депозитарии), управление активами, микрокредитование, информационные и оценочные услуги (БКИ, рейтинговые агентства). В четырех группах предполагаются наиболее существенные изменения:

Банковские и микрофинансовые операции. В эту группу должны войти организации, которые занимаются привлечением и размещением денежных средств — банки с универсальной и базовой лицензией, некредитные организации, микрофинансовые компании (МФК, имеют право привлекать инвестиции от физлиц, в отличие от другого вида МФО — микрокредитных компаний), кредитные кооперативы. ЦБ готов дать банкам право расширять деятельность без дополнительных лицензий, в уведомительном порядке, если кредитная организация хочет оказывать брокерские или дилерские услуги, выступать инвестиционным советником или агентом.

Страхование. По мнению ЦБ, текущий подход к регулированию НПФ и страховщиков ограничивает их конкурентные возможности, поскольку оба класса компаний имеют исключительное право только на один вид услуг: НПФ — на пенсионные, а страховщики — на страховые. Банк России не исключает совмещения деятельности НПФ и страховых компаний в будущем.

Посредничество. Как отмечается в докладе, к группе должны относиться те, кто действует от своего имени или от имени клиента, но за его счет — то есть может столкнуться с поведенческим риском со стороны инвесторов. Это брокеры, компании-посредники на страховом рынке, банковские платежные агенты. Как считает регулятор, участники рынка, которые хотят оказывать услуги агентов или посредников на финрынке, могли бы начинать работу в уведомительном порядке при соблюдении установленных требований.

Инфраструктура. В эту группу Банк России предлагает отнести всех, кто занимается организацией торговли традиционными финансовыми инструментами или цифровыми финансовыми активами. К последним, в частности, относятся финтех-стартапы, оказывающие платежные услуги. Как следует из доклада, регулятор хочет определить правовой статус таких организаций и начать регулировать их работу. «Если банком можно только родиться, то те финтехи, которые для своей бизнес-модели испытывают необходимость осуществлять расчеты, смогут уже в готовом виде прийти и получить ту или иную правоспособность по проведению финансовых транзакций», — пояснил возможный подход к регулированию в будущем Сергей Швецов.

Что думает рынок

Точные сроки проведения реформы еще не определены, пояснили в ЦБ. Пока Банк России намерен до конца марта обсудить инициативу с участниками рынка и подготовиться к первому этапу — унификации правил. На это может уйти около года.

«С упрощением и унификацией требований трудно не согласиться. У нас действительно в ряде случаев есть регуляторный арбитраж, часто исторического происхождения», — говорит президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Но, по его словам, тезисы ЦБ о совмещении видов деятельности пока вызывают вопросы. Некоторые запреты на совмещение разных видов деятельности труднообъяснимы, а значит, могут быть отменены, говорит Тимофеев. «Мне, однако, кажется, что группировки, предложенные ЦБ в докладе, носят упрощенный характер и беспокоят с точки зрения выводов, которые из этого могут быть сделаны. Я, например, вижу отличия между брокерами и всеми остальными агентами, которые объединены с ними в одну группу, — в частности, не учитываются кредитные риски, которые сопряжены с маржинальными операциями», — поясняет Тимофеев.

Банк России и сейчас может ужесточать требования к отдельным участникам рынка, смысл реформы, скорее всего, не в этом, считает заместитель руководителя Национального совета финансового рынка (НСФР) Александр Наумов: «Другое дело, если Центральный банк рассматривает расширение перечня организаций, которые могут работать на финансовом рынке. Во многих странах появляются нефинансовые компании, которые предлагают в том числе финансовые услуги. Включение таких игроков в периметр регулирования — здравая идея».

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: Банк России , Лицензия , регулирование
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