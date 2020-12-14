АФК «Система» направляется на лесозаготовки

Корпорация Владимира Евтушенкова расширяет присутствие в Красноярском крае

АФК «Система» решила приобрести компанию «Сибирский лес» у экс-совладельца ИК «Регион» Сергея Короля. Она занимается лесозаготовками в Красноярском крае, где подконтрольная АФК Segezha Group планирует построить ЦБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

АФК «Система» Владимира Евтушенкова решила купить компании «Сибирский лес» и «БэкХилл» с лесными активами в Красноярском крае. В регионе «дочка» корпорации Segezha Group планирует построить новый целлюлозно-бумажный комбинат мощностью до 1 млн т и стоимостью около $2 млрд.

«Приобретение ООО «Сибирский лес» и ООО «БэкХилл» рассматривается АФК «Система» в рамках развития ее лесопромышленного бизнеса в Красноярском крае, — сообщил РБК представитель «Системы» Сергей Копытов. — Эти предприятия находятся в непосредственной близости к входящему в Segezha Group АО «Лесосибирский ЛДК № 1».

Копытов отказался называть продавцов и сумму сделки, а также активы, которые принадлежат «Сибирскому лесу» и «БэкХилл». В сообщении Федеральной антимонопольной службы, которая уже одобрила ходатайство «Системы-инвест» (как и Segezha, входит в АФК) о покупке этих двух компаний, говорится лишь, что основной вид деятельности «Сибирского леса» — лесозаготовки, а у «БэкХилл» — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. В отличие от «Сибирского леса» «БэкХилл» не занимается лесозаготовками в Красноярском крае, сказал РБК источник, близкий к Федеральному агентству лесного хозяйства (Рослесхозу).

Источник РБК, близкий к одной из сторон сделки, утверждает, что один из ведущих международных консультантов оценил активы «Сибирского леса» и «БэкХилл» в $40 млн.

РБК направил запрос в «Сибирский лес».

Зачем «Системе» лесозаготовки в Сибири

По данным СПАРК, компания «Сибирский лес» 19 октября увеличила уставный капитал в четыре раза — с 500 млн до 2,12 млрд руб., но ее единственным акционером осталась кипрская компания Siberwood Holding, подконтрольная другой кипрской компании — Emilisame Investments (владеет 74,9934% Siberwood Holding). Emilisame же владеет и 100% «БэкХилл», которая также в октябре увеличила уставной капитал с 10 тыс. до 88,55 млн руб. Директором и единственным акционером Emilisame Investments является бывший совладелец ИК «Регион» Сергей Король (данные кипрского реестра), который ранее входил в совет директоров «Сибирского леса». РБК направил запрос Королю через представителя.

Еще 25,006% Siberwood Holding принадлежит Oristano Limited, зарегистрированной в Белизе. По данным сайта Open Corporates, в ноябре 2020 года Oristano прекратила свою деятельность.

Покупка «Сибирского леса» и «БэкХилл» станет второй крупной сделкой «Системы» в Красноярском крае. В феврале 2016 года Segezha Group приобрела 60% Лесосибирского ЛДК № 1. Тогда сумма сделки и продавец официально также не раскрывались, но человек, близкий к одной из сторон сделки, говорил «Ведомостям», что эта доля обошлась компании также примерно в $40 млн. ЛДК — это крупнейший в России производитель пиломатериалов, на тот момент компания ежегодно заготавливала около 3 млн куб. м леса в год. «Стратегический приоритет Segezha Group — сохранение текущей доли обеспеченности собственным лесосырьем в условиях роста потребностей группы путем расширения расчетной лесосеки и увеличения процента ее освоения», — говорится в отчете Segezha Group по итогам 2019 года. В 2019 году она увеличила расчетную лесосеку на 0,3 млн куб. м, до 7,8 млн куб. м (собственные лесозаготовительные мощности обеспечивали 70% потребностей группы), из них 3,1 млн куб. м пришлись на Красноярский край.

На сайте «Сибирского леса» говорится, что компания готовила проект строительства интегрированного лесохимического комплекса в селе Абалаково в Енисейском районе Красноярского края для организации лесозаготовки и производства более 960 тыс. беленой хвойной и вискозной целлюлозы. Этот проект предусматривал комплексную лесозаготовку более 7 млн куб. м в год. Компания еще в 2015 году подписала рамочный контракт с китайской инжиниринговой корпорацией CAMCE о строительстве этого комплекса, размер инвестиций оценивался в $2 млрд, а запуск был запланирован на 2019 год. Но этого так и не произошло.

«У этой компании есть проработанный проект строительства ЦБК в Красноярском крае, недалеко от Лесосибирска. И если сделка по покупке «Сибирского леса» состоится, это будет означать, что проектом строительства ЦБК в Сибири заинтересовалась Segezha Group, один из крупнейших производителей пиломатериалов в России», — передал РБК через представителя замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Если сделка состоится, Минпромторг будет поддерживать компанию Segezha в планах строительства ЦБК в Красноярском крае, потому что у этого проекта будут все шансы на попадание в число приоритетных инвестиционных проектов (это позволяет заключить договоры аренды лесных участков без проведения аукциона на срок до 49 лет, а также получить льготы на пользование участков в размере 50% от минимальной ставки на срок от трех до десяти лет), добавил он. Сейчас проект «Сибирского леса» исключен из перечня приоритетных. Евтухов считает, что строительство новых ЦБК даст мультипликативный экономический эффект во всем лесопромышленном комплексе и смежных отраслях.

Segezha, которая консолидировала почти 100% Лесосибирского ЛДК, в 2017 году также подписала соглашение о стратегическом партнерстве с CAMCE, предполагавшее в том числе строительство ЦБК в Лесосибирске на базе промышленной площадки ЛДК. В июне 2019 года президент Segezha Михаил Шамолин и глава CAMCE Ло Янь подписали более детальное соглашение о строительстве биотехнологического комплекса в Лесосибирске мощностью до 1 млн т беленой сульфатной целлюлозы в год. Общий объем инвестиций в этот проект оценивался примерно в 100 млрд руб., строительные работы должны начаться в 2021 году, а запуск запланирован на 2024 год.

В сообщении Segezha по итогам подписания соглашения говорилось, что в Енисейском районе Красноярского края компании помимо лесопильного производства принадлежат необходимая площадь и инфраструктура для строительства крупного целлюлозного комбината, а CAMCE обладает опытом в строительстве крупных объектов целлюлозно-бумажного производства и «намерена участвовать в соинвестировании нового проекта Segezha Group».

Что еще необходимо для реализации проекта АФК

Шамолин в интервью телеканалу РБК 2 ноября заявил, что инвестиции в строительство ЦБК могут достигнуть $2 млрд (около 147 млрд руб.). Но для проекта критически необходима поддержка властей для создания сопутствующей инфраструктуры — строительство моста через Енисей, ветки железной дороги на 15 км, а также перестройка водозабора Лесосибирска (нужно протянуть трубу длиной 40 км). «Это будет стоить дополнительные десятки миллиардов рублей. Если их повесить на проект, то не факт, что он полетит экономически», — пояснял топ-менеджер.

В ответ на это Евтухов говорил РБК, что по вопросам развития инфраструктуры в районах строительства комбинатов в Красноярском крае ведутся переговоры, в том числе с региональным правительством и федеральным Минтрансом. Эти вопросы «в стадии решения», подчеркивал он. В частности, уже строится мост через Енисей под Лесосибирском (подготовительные работы начались в сентябре), а с РЖД проведены переговоры по вопросу окончания строительства железнодорожной ветки, которая сейчас готова на 80%, отмечал замглавы Минпромторга.

Параллельно министерство поддержало и другой проект строительства двух ЦБК в Красноярском крае — компании Rockwell Capital Глеба Франка. Первый завод, выпускающий до 1 млн хвойной целлюлозы, Rockwell Capital намерена построить вместе с ВЭБом на базе активов «Краслесинвеста» в Богучанском районе Красноярского края к 2026 году, инвестиции составят около $2 млрд. Второй проект, получивший название «Тайга», она реализует пока самостоятельно — компания собирается построить ЦБК мощностью до 1 млн т в Лесосибирске, как и Segezha. Его стоимость оценивается в 100 млрд руб., но может быть увеличена до $2 млрд, запуск намечен на 2027 год, говорил гендиректор «Тайги» Иван Валентик.

Евтухов пояснял, что оба проекта компании Франка находятся в «достаточно высокой степени проработки» и ведомство уже включило их в перечень приоритетных, а также им были предоставлены права на заключение льготных договоров аренды на лесосеки — у «Краслесинвеста» расчетная лесосека 6,3 млн куб. м, а у «Тайги» — 4,3 млн куб. м.

«Рынок целлюлозы — глобальный со здоровыми фундаментальными драйверами роста и большим потенциалом развития, поэтому места всем хватит», — говорил ранее РБК вице-президент по стратегии и развитию бизнеса Segezha Group Владимир Виноградов. По его словам, компания планирует принять окончательное инвестрешение по своему проекту ЦБК в Красноярском крае в 2021 году.

РБК направил запрос представителю Rockwell Capital.