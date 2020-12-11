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Смертность от коронавируса выросла вдвое
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Газета
Смертность от коронавируса выросла вдвое
Газета № 111 (3278) (1112)
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Смертность от коронавируса выросла вдвое

Росстат представил данные о естественной убыли населения в октябре
Смертность людей с COVID-19 в октябре 2020-го возросла более чем в 2 раза и достигла 22 571 человека, из них почти для 14 тыс. вирус стал основной причиной смерти. Официальное число умерших с COVID-19 достигло 78,6 тыс. человек
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 в октябре достигло 22 571 человека, следует из данных Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из Единого госреестра ЗАГС. Таким образом, октябрь стал рекордным по числу умерших с новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии в России, в том числе рекордным и по случаям, где COVID признан основной причиной смерти.

  • Основной причиной смерти COVID-19 в октябре стал для 11 630 человек: он идентифицирован в полном объеме при жизни, или посмертно сделан положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
  • У 2266 умерших вирус не был идентифицирован, но по течению заболевания высока вероятность, что смерть наступила именно от COVID-19.
  • COVID-19 не стал основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений иного заболевания для 1711 человек.
  • У 6964 человек COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений иного заболевания.

Общее число умерших с COVID-19 за апрель—октябрь (с учетом всех четырех категорий) достигло 78 623 человек (из них 2825 скончались в апреле, 12 669 — в мае, 12 335 — в июне, 10 371 — в июле, 7673 — в августе, 10 179 — в сентябре и 22 571 в октябре).

Доля умерших в апреле—октябре достигла 4,8% от количества подтвержденных случаев заболевания — 1 636 781 человек по состоянию на 31 октября, по данным оперативного штаба правительства (.pdf). Если оценивать уровень летальности только по числу россиян, для которых COVID-19 cтал основной причиной смерти (46 104 умерших с апреля по октябрь), то она составила 2,8%.

В соответствии с данными Университета Джонса Хопкинса, средняя летальность от COVID-19 в мире составляет порядка 2,3% (методика учета заболевших и умерших в разных странах сильно различается).

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 на конец октября, от коронавируса умерли 28 235 человек (учитываются только летальные случаи, когда вирус был идентифицирован в полном объеме и стал основной причиной смерти; первая категория по Росстату). По данным Росстата, COVID-19 был идентифицирован и стал основной причиной смерти для 37 809 человек, что на 25% превышает данные правительственного оперштаба.

Росстат продолжает уточнять статистику по смертности от COVID-19, собирая и перепроверяя данные по каждому региону страны, указали в ведомстве. В частности, Росстат пересмотрел данные по смертности c COVID-19 за сентябрь. Согласно обновленным данным, общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (по всем четырем категориям) в сентябре составило 10 179 человек, тогда как исходя из предыдущей оценки Росстата было 9798 умерших.

Общий уровень смертности в России, по данным Росстата, за январь—октябрь 2020 года составил 1,661 млн человек, что на 9,7% выше (или на 151,2 тыс. умерших больше), чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент смертности за январь—октябрь составил 13,6 на 1 тыс. человек. Естественная убыль населения за десять месяцев 2020 года достигла 468 тыс. человек (в 1,8 раза больше показателя за тот же срок в 2019-м).

Рост смертности в регионах

В региональном разрезе Москва сохранила лидерство по смертности c COVID-19. В октябре произошел резкий рост летальных случаев, когда коронавирус стал основной причиной смерти: с 543 умерших в сентябре до 2235 в октябре. Общее число зарегистрированных умерших с COVID-19 (когда коронавирус стал как основной, так и сопутствующей причиной смерти) в октябре возросло до 3573 (в сентябре — 1569 летальных случаев).

На второе место вышла Московская область, где в октябре число умерших от COVID-19 в качестве основной причины смерти подскочило с 575 случаев в сентябре до 1388 летальных исходов в октябре. Всего в Подмосковье в октябре зарегистрирован 1581 умерший с COVID-19 после 726 летальных исходов в сентябре.

В Санкт-Петербурге общая смертность с COVID-19 в октябре возросла до 1578 человек после 1040 в сентябре. Число умерших от COVID-19 в качестве основной причины смерти выросло за месяц в 1,7 раза (с 633 умерших в сентябре до 1099 летальных случаев в октябре).

По состоянию на 3 декабря в среднем по стране было занято 75,9% коечного фонда, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в начале декабря. «Наибольшая загрузка коечного фонда, то есть более 90%, сегодня наблюдается в четырех регионах — город Санкт-Петербург, Смоленская и Орловская области и город Севастополь», — добавила она. По ее словам, в ряде регионов по-прежнему встречаются случаи ожидания врача более суток — речь идет о Костромской области, Краснодарском и Пермском краях, а также Республике Хакасия.

Правительство ожидает повышения показателей смертности в ноябре и декабре 2020 года, констатировала Голикова на брифинге 10 декабря.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Оценки избыточной смертности

Голикова подчеркнула, что правительство никогда не скрывало данных по смертности. «Сегодня мы можем утверждать, что не только Российская Федерация, но и весь мир, столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, получил и получает добавленную смертность к тем показателям, которые традиционно фиксировались в той или иной стране», — добавила она.

Британский журнал The Economist для оценки избыточной смертности использовал собственную статистическую модель, которая показывает, какой была бы смертность в 2020 году, если бы не пандемия COVID-19.

Ожидаемый показатель определен путем экстраполяции на 2020 год линейного тренда динамики смертности за 2015–2019 годы. Исходя из расчетов издания, избыточная смертность в России с 1 апреля по 30 cентября составила 131,53 тыс. умерших, из них почти 20,7 тыс. умерли от COVID-19.

В выборке The Economist максимальный уровень избыточной смертности в расчете на 100 тыс. жителей — в Перу (250 человек на 100 тыс.). Минимальный — в Дании и Норвегии: соответственно, три и четыре человека на 100 тыс. населения. Россия находится примерно в середине этой выборки (в которую включена 21 страна) с показателем 90 умерших на 100 тыс. населения.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: Росстат , COVID-19 , смертность , октябрь , коронавирус
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