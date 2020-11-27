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Европейские ценности оказались тяжелы для венгерского кармана
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Европейские ценности оказались тяжелы для венгерского кармана
Газета № 101 (3268) (2711)
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Европейские ценности оказались тяжелы для венгерского кармана

Виктор Орбан предложил пересмотреть принципы формирования бюджета ЕС
Виктор Орбан обвинил Евросоюз в несправедливом отношении к Венгрии и призвал отделить финансовые взаимоотношения от политических. Спор между Брюсселем и Будапештом идет о соблюдении верховенства закона для всех стран союза
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Olivier Matthys / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для утверждения бюджета Евросоюза на следующие семь лет (2021–2027 годы), заблокированного Будапештом, надо отделить правило соблюдения верховенства закона от вопросов экономической помощи странам — членам союза на фоне пандемии COVID-19. В интервью немецкой газете Die Zeit, опубликованном 26 ноября, он призвал: «Странам нужно как можно скорее получить деньги, давайте дадим их».

В июле лидеры ЕС и Европарламента согласовали плановый бюджет союза на следующие семь лет объемом около €1,7 трлн, в которые включен фонд поддержки европейских экономик в условиях пандемии размером €750 млрд. 20 ноября утверждение бюджета заблокировали Венгрия и Польша, которые недовольны механизмом, позволяющим Брюсселю замораживать выделение средств странам, не соблюдающим принцип верховенства закона. 26 ноября Орбан и премьер-министр Польши Матеус Моровецкий должны встретиться в  Будапеште и обсудить возможности для компромисса с ЕС.

Почему Венгрия и Польша недовольны бюджетом

Лидеры Венгрии и Польши считают, что контроль за соблюдением принципов верховенства права в странах сообщества недопустим, поскольку чреват финансовым давлением. По словам министра юстиции Польши Збигнева Зебро, механизм «радикальным образом ограничит суверенитет Польши». «Дело не в верховенстве закона — это только предлог и красивые слова, тогда как в реальности это [механизм] означает политическое и институциональное рабство», — заявил Зебро.

Что такое предложенный ЕС механизм верховенства закона

Получающие средства ЕС страны должны соответствовать ценностям союза, оговоренным в статье 2 Основополагающего договора — это уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и соблюдения прав человека. Механизм создает возможность для запуска процедуры санкций в отношении государства, нарушавшего ценности ЕС с согласия большинства членов союза.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул: республика не одобрит бюджет, пока спор не будет разрешен с учетом интересов Будапешта. В интервью Die Zeit он также указал на угрозы ЕС заблокировать финансовую помощь Венгрии, если она не начнет принимать больше мигрантов. Орбан сравнил действия ЕС с идеологическим шантажом, который практиковал Советский Союз.

Готов ли ЕС идти на уступки

В Еврокомиссии не собираются идти навстречу Варшаве и Будапешту. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала механизм приемлемым и пропорциональным. Если Венгрия и Польша опасаются, что механизм будет использован незаконным путем, они всегда могут опротестовать такие действия в Европейском суде в Люксембурге, напомнила фон дер Ляйен. «Это то место, где, как правило, рассматриваются споры о нормативных правовых актах, не ущемляя интересы миллионов европейских граждан, которые остро нуждаются в нашей помощи», — резюмировала председатель Еврокомиссии.

Механизм, привязывающий выделение средств странам ЕС к соблюдению ими принципа верховенства закона, — мера, на которой настаивает Европейский парламент, а также некоторые члены союза — доноры его бюджета. В частности, Нидерланды заявили, что требование о соответствии норме верховенства закона — обязательное условие для выделения денег. «Мы не примем ничего меньше этого», — пригрозил премьер-министр Марк Рютте.

Чем чревата задержка с бюджетом

Утверждение бюджета ЕС в кратчайшие сроки важно для поддержания стабильности союза на фоне второй волны пандемии. Согласно прогнозу банка Barclays, ВВП еврозоны сократится на 6,9% по итогам этого года и вырастет на 4,7% в следующем. Это более позитивный прогноз, чем тот, который приводится в последнем докладе Международного валютного фонда (МВФ). Из него следует, что ВВП еврозоны упадет на 8,3% в 2020 году и вырастет на 4,7% в 2021 году. «Наши граждане, компании, а также муниципальные и региональные власти рассчитывают на поддержку Европейского союза, которая была обещана им в июле», — заявил министр по европейским делам ФРГ Михаэль Рот. «Мы стоим на грани экономической, социальной и финансовой катастрофы во многих государствах — участниках ЕС. У нас не осталось времени для игр, мы не можем позволить себе политический кризис», — заявила министр по европейским делам Португалии Ана Паула Закариас.

Если бюджет не будет утвержден к 1 января, то ЕС может задействовать норму, позволяющую продлить финансирование в рамках действующего бюджета, указали аналитики Barclays в аналитической записке (есть в распоряжении РБК). Эксперт аналитического центра Bruegel Марек Дабровский считает, что ЕС может принять несколько нововведений, чтобы в будущем избежать проблем с демаршем Венгрии и Польши. Во-первых, в ЕС должны изменить требование о принятии бюджета единогласно и решать подобные вопросы большинством. Во-вторых, ЕС стоит принять общие, более всеобъемлющие требования о выявлении нарушений основополагающих принципов в различных сферах и санкциях за такие нарушения. Таким образом, ЕС не придется одобрять такие меры в отдельных областях, считает эксперт.

Что включает в себя новый бюджет ЕС

В мае Франция и Германия выступили с идеей создать фонд восстановления европейской экономики, предусмотрев выделение грантов (субсидий) на сумму €500 млрд. Позже Еврокомиссия представила собственный план, предполагающий выделение уже €750 млрд — €500 млрд в виде грантов и еще €250 млрд в виде кредитов. Эти средства предполагалась потратить в рамках нового семилетнего бюджета ЕС на 2021–2027 годы. Сумму было предложено занять на финансовых рынках под общую ответственность ЕС, погасить задолженность нужно будет до 2058 года. С учетом плана по восстановлению экономики размер бюджета ЕС составил бы свыше €1,8 трлн — более чем на €750 млрд больше, чем бюджет объединения на текущую семилетку (2014–2020 годы).

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Виктор Орбан , Евросоюз , конфликт , бюджет
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