Удаленный режим закрепился в правовом поле

Госдума одобрила законопроект о дистанционной занятости

Ко второму чтению законопроект, регулирующий удаленный режим работы в России, претерпел серьезные изменения: из него исключили «право на офлайн» и ввели возможность увольнения, если работник не выходил на связь более двух дней

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Госдума на пленарном заседании одобрила во втором чтении законопроект об особенностях дистанционной занятости. Документ внесли в Госдуму ее председатель Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов. Необходимость сделать трудовое законодательство более гибким возникла из-за пандемии COVID-19. «Российское трудовое законодательство оказалось неготовым к массовому переводу работников на удаленный режим работы», — отмечают законодатели в пояснительной записке. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021 года. Третье чтение запланировано на четверг, 26 ноября.

Ко второму чтению законопроект подошел со значительными изменениями, которые в итоге были приняты депутатами. Но с позиции Минтруда именно в таком виде документ существенно повысит защищенность трудовых прав и объем социальных гарантий сотрудников, находящихся на удаленке.

Как отмечает глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич, принятая версия документа несколько ухудшила положение работников по сравнению с первоначальной концепцией регулирования, но все равно ограничивает волю работодателя, четко определяет удаленный режим труда. Завкафедрой трудового права и права социального обеспечения МГЮА им. О.Е. Кутафина Никита Лютов назвал принятый документ «компромиссом» между социальными партнерами, хотя в доработанной версии законопроекта и была сделана уступка работодателям.

Правила перевода на удаленную работу

Перевод работника на удаленную работу осуществляется в порядке, предусмотренным трудовом договором или допсоглашением. И трудовой договор, и соглашение подписываются двумя сторонами — работником и работодателем. Таким образом, перевод на удаленную работу возможен только с согласия сотрудника, подчеркнули в Минтруде.

Режим рабочего времени при удаленной работе прописывается либо в коллективном договоре, локальном нормативном акте, который действует на предприятии, либо в трудовом договоре, либо в дополнительном соглашении к нему, следует из законопроекта, принятого во втором чтении. Аналогичным образом режим рабочего времени (правила внутреннего трудового распорядка) устанавливается для работающих в офисе сотрудников, пояснили в Минтруде. Согласно Трудовому кодексу, локальные нормативные акты, устанавливающие график работы, принимаются с учетом мнения профсоюза.

Исключение, когда работодатель может инициативно перевести работника на дистанционную работу, — катастрофы природного или техногенного характера, производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения и другие исключительные случаи, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия граждан. В таких случаях перевод на удаленную работу допустим без заключения дополнительного соглашения с работником, следует из проекта закона. При этом работодатель должен обеспечить работника необходимыми для работы оборудованием, программами или оплатить аренду такого оборудования, добавляют в Минтруде.

В таких — особых, чрезвычайных обстоятельствах — работодателю для перевода на удаленную работу достаточно принять локальный нормативный акт, который определит список работников, временно переводимых на дистанционку, срок, на который они переводятся, причем этот срок не может превышать длительности наличия чрезвычайных обстоятельств.

В законопроекте уточняется, что период временной дистанционной работы не должен превышать шесть месяцев. При этом работодатель может периодически отправлять сотрудников трудиться дистанционно при условии чередования удаленки с работой в офисе или на предприятии.

Оплата сверхурочного времени и компенсация за электроэнергию

Одно из основных изменений, утвержденных во втором чтении, это подход к режиму работы офлайн. Время взаимодействия с работодателем для сотрудника на удаленке является рабочим, то есть оплачивается. В соответствии с нормами Трудового кодекса рабочее время за пределами установленного времени оплачивается как сверхурочное по аналогии с тем, как это происходит у сотрудников на стационарных рабочих местах, пояснили в Минтруде.

В версии законопроекта к первому чтению предлагалось установить законодательное правило, предусматривающее порядок взаимодействия с работником с помощью электронных средств связи в его время отдыха по аналогии с привлечением к сверхурочной работе — право дистанционного работника быть офлайн. Время взаимодействия работодателя с работником в период времени отдыха работника при этом предлагалось оплачивать работнику в порядке, предусмотренном для сверхурочной работы, говорилось в пояснительной записке к документу.

Первоначальная редакция законопроекта предусматривала адаптацию так называемого права работника быть офлайн, то есть не быть на связи с работодателем круглые сутки, поясняет Никита Лютов. «Такое правовое регулирование не так давно появилось в некоторых социально развитых государствах, например во Франции. Оно должно быть у всех работников, а не только у дистанционных. Однако в результате доработки законопроекта явно была сделана уступка работодателям, и единственное, что осталось в этом отношении, — положение о том, что время взаимодействия работника с работодателем включается в рабочее время», — замечает Лютов. «Общие правила учета рабочего времени никто не отменяет. Любое время отдыха, которое работник использует в интересах работодателя и с его указания за пределами рабочего времени, должно быть оплачено как сверхурочное», — полагает Бабич.

Трудовой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя в случае, если он не выходил на связь без уважительной причины более двух дней подряд (за исключением случая, когда более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен отдельно). Здесь открывается большой простор для манипуляций, ведь причины, почему работник не выходил на связь, могут быть разные, встревожен глава правового департамента «Конфедерации труда России».

Дистанционная работа «не может являться основанием для снижения зарплаты», подчеркивается в законопроекте. Если же специфика деятельности не позволяет выполнять работу удаленно, должен объявляться простой и работникам выплачивается не менее двух третей зарплаты, устанавливается проектом закона.

Согласно проекту закона, работодатель выплачивает работнику на удаленке компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации (включая антивирусное ПО) и др., а также возмещает расходы, связанные с их использованием, включая расходы на электроэнергию. Основная проблема новой редакции данной нормы в том, что хотя в ней и написано про то, что работодатель снабжает работников необходимым оборудованием, ничего не сказано про помещение для работы, замечает Лютов. «Если жилье работника не позволяет ему полноценно выполнять работу дистанционно, например у него просто нет отдельной комнаты для этого, он оказывается в крайне уязвимом положении», — отмечает он.