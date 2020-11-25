Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 76,13 75,13 EUR Нал. 90,45 89,44 USD Бирж. 75,48 -0,70 EUR Бирж. 89,68 -0,52 USD ЦБ. 75,81 +0,05 EUR ЦБ. 89,89 -0,04 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 18880,00 -261,00 IMOEX 3095,84 +1,60% RTSI 1287,12 +2,41% Brent 47,61 +4,11% DJIA 30046,24 +1,54% Nasdaq 12036,79 +1,31%
ВВП прописаны отсрочки, льготы и пособия
Лента новостей
В Москве от коронавируса вылечились свыше 5,9 тыс. человек 09:32, Общество На ликвидацию последствий ледяного шторма в Приморье выделят ₽700 млн 09:11, Политика Опыт пандемии: положение компаний с оборотом от 3 до 100 млрд руб. 09:06, РБК и SAP Минпромторг пообещал поддержку двум проектам Франка по строительству ЦБК 09:00, Бизнес Клуб КХЛ «Металлург» после двух поражений пригласил канадского тренера 08:57, Спорт Новый глава Дагестана заболел COVID-19 08:54, Общество Байден заявил о нежелании начинать расследование против Трампа 08:48, Политика Альтернатива закрытым фудкортам, Байден бросил вызов. Главные новости РБК 08:45, Общество Гардероб, уют и бренды: в «РигаМолл» открылся универмаг «Стокманн» 08:37, «РБК Стиль» и «Стокманн» Умерла актриса Светлана Обидина 08:34, Общество США и Румыния провели совместные ракетные стрельбы вблизи Крыма 08:30, Политика Джанпьеро Петрильери: не говорите с сотрудниками как с солдатами 08:21, PRO Российского дирижера Максима Емельянычева номинировали на «Грэмми» 08:18, Общество ВОЗ сообщила о новом рекорде недельного прироста случаев COVID 08:16, Общество Перепрыгнуть пропасть: как студенту устроиться на работу 08:08, РБК и АНО «РСВ» Онлайн-кинотеатр ivi подал заявку на проведение IPO в США 08:00, Технологии и медиа Квартал будущего: «Сколково Парк» для жизни, работы, отдыха и развития 07:39, РБК и Сколково Парк Инфекционист назвал помеху выходу на плато по COVID-19 07:32, Общество Турбийон, опера и казино: как устроены сложные часы изнутри и снаружи 07:07, РБК Стиль и Jacob & Co Лавров заявил о желании России восстановить сотрудничество с Ливией 07:04, Политика Минпромторг нашел альтернативу закрытию фуд-кортов в торговых центрах 07:00, Бизнес Forbes поспорил с Bloomberg о месте Маска в списке богатейших людей мира 06:55, Бизнес Как развить в ребенке интерес к спорту 06:35, РБК и Vnukovo Country Club Матвиенко назвала способ избежать нового локдауна в России 06:35, Общество Более 60 тыс. жителей Владивостока вернули электроснабжение 06:10, Общество Россияне досрочно погасили рекордный объем ипотечных кредитов 06:00, Финансы Как нейросети следят за незаконной вырубкой лесов 05:56, РБК и Mail.ru Cloud Solutions Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США 05:55, Политика
Газета
ВВП прописаны отсрочки, льготы и пособия
Газета № 099 (3266) (2511) Экономика,
0

ВВП прописаны отсрочки, льготы и пособия

Миссия МВФ представила отчет о перспективах российской экономики
МВФ призвал российские власти ввести дополнительные меры поддержки экономики на фоне роста заражений COVID-19 и угрозы ужесточения карантинных ограничений. Структурные факторы низкого роста ВВП не устранены, подчеркивают в фонде
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В условиях ухудшения экономической ситуации и роста заражений COVID-19 российские власти должны быть готовы принять дополнительные меры по поддержке бизнеса и населения, следует из заключения ноябрьской миссии Международного валютного фонда под руководством Жака Миньяна. Вместе с тем, по версии МВФ, правительству России необходимо работать над устранением структурных ограничений в экономике, иначе среднесрочный рост ВВП России не превысит 1,6% в год.

Угроза нового спада деловой активности

Экономика России в третьем квартале продемонстрировала признаки здорового восстановления, но сейчас оно находится под угрозой из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, отмечают в МВФ. Банк России в начале ноября констатировал, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки восстановление российской экономики в сентябре приостановилось, а темпы роста ВВП в 2021 году будут ниже прогнозов (.pdf). По оценке Минэкономразвития, в октябре падение ВВП России в годовом выражении ускорилось до минус 4,7% по сравнению с минус 3% в сентябре (.pdf). Безработица в октябре второй месяц подряд сохраняет уровень 6,3% от рабочей силы, следует из данных Росстата (.pdf).

Общество
В каких регионах вернули ограничения из-за COVID-19. Карта

Карантинные ограничения, которые вновь были введены в ряде российских регионов, окажут менее сильное воздействие, чем те, которые вводились весной, ожидают в МВФ. Но деловая активность в ближайшие месяцы может снизиться, если потребуется введение более жестких ограничительных мер. Такой сценарий, в свою очередь, приведет к новым сокращениям сотрудников и дальнейшему ухудшению финансового состояния предприятий. Большинство предпринимателей почти год работают в условиях форс-мажора, напоминает глава комитета «Деловой России» по легкой промышленности Андрей Павлов. «Второй локдаун для многих из них будет последним. Все резервы давно уже потрачены. Нет лишних денег ни у государства, ни у бизнеса. Основная просьба бизнеса — не закрывать [экономику] полностью», — отмечает собеседник РБК.

В условиях высокой неопределенности (перспективы омрачает и геополитическая напряженность) преобладают риски ухудшения прогноза, следует из заявления миссии МВФ. Согласно текущему прогнозу, в 2020 году экономика России сократится «приблизительно на 4%, а в 2021 году рост составит около 2,5%, при условии что ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется». Тем не менее в обозримом будущем выпуск в экономике по-прежнему будет оставаться намного ниже уровня, соответствующего полной занятости, подчеркивают в МВФ.

Экономика
Как завершится кризис из-за коронавируса. Главные прогнозы Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Необходимость дополнительных мер господдержки

Продление отсрочек по уплате налогов для предприятий во вновь пострадавших от ограничений секторах является «хорошим шагом», отмечают в МВФ. «Тем не менее, если экономическая ситуация снова ухудшится, как прогнозируется, властям следует рассмотреть возможность дальнейшего продления отсрочек, а также обеспечить соответствие текущей экономической ситуации условиям преобразования субсидируемых кредитов в гранты», — подчеркивают эксперты международной организации. Расширение круга секторов и предприятий, получающих поддержку, может оказаться необходимым в случае введения более строгих ограничений или дальнейшего нарастания стресса в экономике, продолжают они.

Российским властям следует рассмотреть возможность выплаты повышенных пособий по безработице до момента ощутимого восстановления уровня занятости, поскольку «докризисный уровень пособий очень низок по сравнению со стоимостью жизни», говорится в заключении. Пока до конца 2020 года максимальная сумма пособия по безработице увеличена с 8 тыс. до 12 130 руб. в месяц. Антикризисное увеличение пособия по безработице привело к резкому росту регистрируемых безработных: в октябре 2020 года, по данным служб занятости, их было в 5,4 раза больше по сравнению октябрем 2019 года.

Экономика
Эксперты сравнили экономический кризис в России с тремя предыдущими Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

По оценкам МВФ, в целом налогово-бюджетные меры поддержки экономики составили около 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер — около 4,5% ВВП. Среди стран G20, по расчетам МВФ, Россия занимает третье место с конца по объему антикризисного пакета — ниже только Индонезия и Мексика (.pdf). Оценка МВФ совпадает с расчетом российского Минфина, представленным в основных направлениях бюджетной политики на ближайшую трехлетку, который оценил поддержку бизнеса и населения в рамках антикризисных мер в стоимостном выражении эквивалентном более чем 4,5% ВВП.

Есть ли у России ресурсы для увеличения господдержки

Весенний обвал нефтяных цен и закрытие экономики из-за пандемии COVID-19 в совокупности с необходимостью принятия антикризисных мер в области здравоохранения и экономики серьезно ударили по российскому бюджету. Его дефицит по итогам 2020 года составит 4,4% ВВП против ранее прогнозируемого профицита на уровне 1% ВВП. Федеральный бюджет, согласно его проекту, ждет дефицит: в 2021 году — на уровне 2,4% ВВП, в 2022 году — 1% ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП. Для его покрытия Минфин намерен наращивать государственный долг, который, согласно проекту госбюджета, достигнет 21,4% ВВП к 2023 году.

Комментируя РБК влияние пандемии COVID-19, министр финансов Антон Силуанов сказал, что закрытие целых секторов экономики «для бюджета было непредсказуемо». «Мы не могли подумать, что закроются целые отрасли, сектора экономики. Мы готовились к снижению цен на нефть, возможно, но здесь наложилось одно и на другое. Поэтому какой вывод: нужно всегда держать порох сухим, что называется, и иметь паровоз на запасном пути. То есть не соблазняться на предложения о росте дефицита и увеличении долга», — сказал он. Вместе с тем объем суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ) с марта по ноябрь 2020 года увеличился с $123 млрд до $167 млрд.

Правительству доступны ликвидность в ФНБ, ликвидность за его пределами, внутренний рынок заимствований открыт, замечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. «К тому же норма Бюджетного кодекса о предельных расходах уже приостановлена на 2021 год, поэтому пространство для маневра велико», — cказал он РБК.

Одна из основных целей бюджетных правил и в России, и в мире — сделать так, чтобы государства не принимали на себя обязательств, которые в будущем будет сложно исполнить и которые лягут грузом на будущие поколения, продолжил он. «Расширение расходов на время кризиса, как правило, не создает избыточных рисков, если есть гарантия, что расходы вновь снизятся, когда страна выйдет из кризиса», — добавил Куликов. Реакция бюджета на кризисные ситуации может быть институционализирована, то есть, например, описана в Бюджетном кодексе, — это бы повысило предсказуемость действий государства, что в том числе было бы положительным сигналом для инвесторов в российский госдолг, полагает экономист.

Структурные факторы низкого роста ВВП

Повышенное внимание к мерам по борьбе с кризисом вполне объяснимо, но при этом одним из важных приоритетов для российских властей должно оставаться решение проблемы низкого потенциального роста, замечают в МВФ. За годы, предшествовавшие кризису, рост российской экономики составил в среднем лишь 1,5%, отмечают в международной организации. С 2013 года максимальный темп роста ВВП России не превышал 2,5%, а среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%, следует из расчетов Счетной палаты.

По оценке МВФ, среднесрочный потенциальный рост ВВП России составляет 1,6%, что, по мнению экспертов, является низким показателем для экономики, обладающей таким уровнем доходов на душу населения, как в России. В МВФ настаивают на необходимости улучшения делового климата, усиления конкуренции внутри регионов и между ними, а также совершенствования принципов корпоративного управления госкомпаниями. Пока нельзя оценить, насколько эффективно механизм «регуляторной гильотины» сможет распутать «клубок нормативных положений, многие из которых являются наследием прежних решений», признают в МВФ. Национальные проекты, по мнению экспертов, не следует рассматривать как замену указанным реформам, и они не должны способствовать расширению и без того значительного присутствия государства в экономике.

РБК направил запрос в правительство с просьбой прокомментировать выводы МВФ. В Минэкономразвития РБК уточнили, что правительство в ежедневном режиме ведет мониторинг ситуации во всех отраслях экономики с точки зрения финансовой устойчивости предприятий и сохранения рабочих мест. «Как развитие принятых весной масштабных пакетов мер поддержки бизнеса и граждан принимаются новые решения для помощи отраслям, которые еще не восстановились после снятия санитарных ограничений», — добавили в ведомстве. В 2021 году планируется продлить возможность получения поддержки для предпринимателей, которые торгуют подакцизными товарами, а также продлевается мораторий на проверки для малого и микробизнеса, сообщили в Минэкономразвития. Ощутимой мерой поддержки станет снижение процентной ставки по программе, реализуемой в рамках национального проекта МСП, — с 8,5 до 7%, добавили в министерстве.

Автор: Юлия Старостина.
Теги: МВФ , пандемия , кризис , российская экономика , ВВП России
Материалы по теме
Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика Общество
«К повтору ограничений экономика не готова»: бизнес о ситуации с СOVID-19 Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter