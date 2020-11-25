ВВП прописаны отсрочки, льготы и пособия

Миссия МВФ представила отчет о перспективах российской экономики

МВФ призвал российские власти ввести дополнительные меры поддержки экономики на фоне роста заражений COVID-19 и угрозы ужесточения карантинных ограничений. Структурные факторы низкого роста ВВП не устранены, подчеркивают в фонде

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В условиях ухудшения экономической ситуации и роста заражений COVID-19 российские власти должны быть готовы принять дополнительные меры по поддержке бизнеса и населения, следует из заключения ноябрьской миссии Международного валютного фонда под руководством Жака Миньяна. Вместе с тем, по версии МВФ, правительству России необходимо работать над устранением структурных ограничений в экономике, иначе среднесрочный рост ВВП России не превысит 1,6% в год.

Угроза нового спада деловой активности

Экономика России в третьем квартале продемонстрировала признаки здорового восстановления, но сейчас оно находится под угрозой из-за резкого роста заболеваемости COVID-19, отмечают в МВФ. Банк России в начале ноября констатировал, что на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки восстановление российской экономики в сентябре приостановилось, а темпы роста ВВП в 2021 году будут ниже прогнозов (.pdf). По оценке Минэкономразвития, в октябре падение ВВП России в годовом выражении ускорилось до минус 4,7% по сравнению с минус 3% в сентябре (.pdf). Безработица в октябре второй месяц подряд сохраняет уровень 6,3% от рабочей силы, следует из данных Росстата (.pdf).

Карантинные ограничения, которые вновь были введены в ряде российских регионов, окажут менее сильное воздействие, чем те, которые вводились весной, ожидают в МВФ. Но деловая активность в ближайшие месяцы может снизиться, если потребуется введение более жестких ограничительных мер. Такой сценарий, в свою очередь, приведет к новым сокращениям сотрудников и дальнейшему ухудшению финансового состояния предприятий. Большинство предпринимателей почти год работают в условиях форс-мажора, напоминает глава комитета «Деловой России» по легкой промышленности Андрей Павлов. «Второй локдаун для многих из них будет последним. Все резервы давно уже потрачены. Нет лишних денег ни у государства, ни у бизнеса. Основная просьба бизнеса — не закрывать [экономику] полностью», — отмечает собеседник РБК.

В условиях высокой неопределенности (перспективы омрачает и геополитическая напряженность) преобладают риски ухудшения прогноза, следует из заявления миссии МВФ. Согласно текущему прогнозу, в 2020 году экономика России сократится «приблизительно на 4%, а в 2021 году рост составит около 2,5%, при условии что ситуация с COVID-19 постепенно нормализуется». Тем не менее в обозримом будущем выпуск в экономике по-прежнему будет оставаться намного ниже уровня, соответствующего полной занятости, подчеркивают в МВФ.

Необходимость дополнительных мер господдержки

Продление отсрочек по уплате налогов для предприятий во вновь пострадавших от ограничений секторах является «хорошим шагом», отмечают в МВФ. «Тем не менее, если экономическая ситуация снова ухудшится, как прогнозируется, властям следует рассмотреть возможность дальнейшего продления отсрочек, а также обеспечить соответствие текущей экономической ситуации условиям преобразования субсидируемых кредитов в гранты», — подчеркивают эксперты международной организации. Расширение круга секторов и предприятий, получающих поддержку, может оказаться необходимым в случае введения более строгих ограничений или дальнейшего нарастания стресса в экономике, продолжают они.

Российским властям следует рассмотреть возможность выплаты повышенных пособий по безработице до момента ощутимого восстановления уровня занятости, поскольку «докризисный уровень пособий очень низок по сравнению со стоимостью жизни», говорится в заключении. Пока до конца 2020 года максимальная сумма пособия по безработице увеличена с 8 тыс. до 12 130 руб. в месяц. Антикризисное увеличение пособия по безработице привело к резкому росту регистрируемых безработных: в октябре 2020 года, по данным служб занятости, их было в 5,4 раза больше по сравнению октябрем 2019 года.

По оценкам МВФ, в целом налогово-бюджетные меры поддержки экономики составили около 3,5% ВВП, а с учетом и внебюджетных мер — около 4,5% ВВП. Среди стран G20, по расчетам МВФ, Россия занимает третье место с конца по объему антикризисного пакета — ниже только Индонезия и Мексика (.pdf). Оценка МВФ совпадает с расчетом российского Минфина, представленным в основных направлениях бюджетной политики на ближайшую трехлетку, который оценил поддержку бизнеса и населения в рамках антикризисных мер в стоимостном выражении эквивалентном более чем 4,5% ВВП.

Есть ли у России ресурсы для увеличения господдержки

Весенний обвал нефтяных цен и закрытие экономики из-за пандемии COVID-19 в совокупности с необходимостью принятия антикризисных мер в области здравоохранения и экономики серьезно ударили по российскому бюджету. Его дефицит по итогам 2020 года составит 4,4% ВВП против ранее прогнозируемого профицита на уровне 1% ВВП. Федеральный бюджет, согласно его проекту, ждет дефицит: в 2021 году — на уровне 2,4% ВВП, в 2022 году — 1% ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП. Для его покрытия Минфин намерен наращивать государственный долг, который, согласно проекту госбюджета, достигнет 21,4% ВВП к 2023 году.

Комментируя РБК влияние пандемии COVID-19, министр финансов Антон Силуанов сказал, что закрытие целых секторов экономики «для бюджета было непредсказуемо». «Мы не могли подумать, что закроются целые отрасли, сектора экономики. Мы готовились к снижению цен на нефть, возможно, но здесь наложилось одно и на другое. Поэтому какой вывод: нужно всегда держать порох сухим, что называется, и иметь паровоз на запасном пути. То есть не соблазняться на предложения о росте дефицита и увеличении долга», — сказал он. Вместе с тем объем суверенного Фонда национального благосостояния (ФНБ) с марта по ноябрь 2020 года увеличился с $123 млрд до $167 млрд.

Правительству доступны ликвидность в ФНБ, ликвидность за его пределами, внутренний рынок заимствований открыт, замечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. «К тому же норма Бюджетного кодекса о предельных расходах уже приостановлена на 2021 год, поэтому пространство для маневра велико», — cказал он РБК.

Одна из основных целей бюджетных правил и в России, и в мире — сделать так, чтобы государства не принимали на себя обязательств, которые в будущем будет сложно исполнить и которые лягут грузом на будущие поколения, продолжил он. «Расширение расходов на время кризиса, как правило, не создает избыточных рисков, если есть гарантия, что расходы вновь снизятся, когда страна выйдет из кризиса», — добавил Куликов. Реакция бюджета на кризисные ситуации может быть институционализирована, то есть, например, описана в Бюджетном кодексе, — это бы повысило предсказуемость действий государства, что в том числе было бы положительным сигналом для инвесторов в российский госдолг, полагает экономист.

Структурные факторы низкого роста ВВП

Повышенное внимание к мерам по борьбе с кризисом вполне объяснимо, но при этом одним из важных приоритетов для российских властей должно оставаться решение проблемы низкого потенциального роста, замечают в МВФ. За годы, предшествовавшие кризису, рост российской экономики составил в среднем лишь 1,5%, отмечают в международной организации. С 2013 года максимальный темп роста ВВП России не превышал 2,5%, а среднегодовой темп роста экономики с 2013 по 2019 год составил 0,9%, следует из расчетов Счетной палаты.

По оценке МВФ, среднесрочный потенциальный рост ВВП России составляет 1,6%, что, по мнению экспертов, является низким показателем для экономики, обладающей таким уровнем доходов на душу населения, как в России. В МВФ настаивают на необходимости улучшения делового климата, усиления конкуренции внутри регионов и между ними, а также совершенствования принципов корпоративного управления госкомпаниями. Пока нельзя оценить, насколько эффективно механизм «регуляторной гильотины» сможет распутать «клубок нормативных положений, многие из которых являются наследием прежних решений», признают в МВФ. Национальные проекты, по мнению экспертов, не следует рассматривать как замену указанным реформам, и они не должны способствовать расширению и без того значительного присутствия государства в экономике.

РБК направил запрос в правительство с просьбой прокомментировать выводы МВФ. В Минэкономразвития РБК уточнили, что правительство в ежедневном режиме ведет мониторинг ситуации во всех отраслях экономики с точки зрения финансовой устойчивости предприятий и сохранения рабочих мест. «Как развитие принятых весной масштабных пакетов мер поддержки бизнеса и граждан принимаются новые решения для помощи отраслям, которые еще не восстановились после снятия санитарных ограничений», — добавили в ведомстве. В 2021 году планируется продлить возможность получения поддержки для предпринимателей, которые торгуют подакцизными товарами, а также продлевается мораторий на проверки для малого и микробизнеса, сообщили в Минэкономразвития. Ощутимой мерой поддержки станет снижение процентной ставки по программе, реализуемой в рамках национального проекта МСП, — с 8,5 до 7%, добавили в министерстве.