Колеблющаяся колыбель победы

Джо Байден признан выигрывающим выборы президента США

Джо Байден опередил Дональда Трампа по набранным голосам выборщиков и был назван американскими СМИ 46-м президентом США. При этом действующий президент заявил, что выборы прошли с нарушениями и он оспорит их итоги

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден обогнал по голосам выборщиков республиканца Дональда Трампа, следует из предварительных подсчетов, которые опубликовали американские СМИ.

По данным портала FiveThirtyEight, Байден может рассчитывать по крайней мере на 279 голосов выборщиков (из 538), Трамп — на 214 голосов. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать как минимум 270 голосов. Байден был признан избранным президентом в субботу после победы в Пенсильвании, где на кону стояло 20 голосов выборщиков. Победу демократу отдали ведущие СМИ, включая агентство Associated Press, которое считается наиболее авторитетным источником информации о выборах.

Байден может упрочить отрыв от Трампа, если победит республиканца в двух колеблющихся штатах — Джорджии и Аризоне. Отрыв Байдена от Трампа в Пенсильвании составляет более 35 тыс. голосов после подсчета 98% бюллетеней, в Джорджии — около 10 тыс. после подсчета 99% бюллетеней, в Аризоне — почти 20 тыс. после подсчета 97% бюллетеней, следует из данных Reuters (по состоянию на 17:00 мск воскресенья).

Байден вечером 7 ноября поблагодарил американцев за поддержку и пообещал стать президентом всех американцев. По словам демократа, он понимает разочарование тех, кто голосовал за Трампа, но сейчас следует «дать друг другу шанс». «Пора отложить в сторону жесткую риторику, снизить градус, увидеть друг друга снова, прислушаться друг к другу», — сказал Байден.

Президента США избирают непрямым голосованием. Избиратели штата делают свой выбор, этот результат служит ориентиром для выборщиков от каждого из штатов, а также от округа Колумбия. Выборщики проголосуют за президента 14 декабря. От каждого штата количество выборщиков разное, оно зависит от численности его населения. Больше всего от Калифорнии — 55, от Техаса — 38 и т.д. Как правило, действует принцип «победитель получает все», за исключением штатов Мэн и Небраска.

Предварительные результаты выборов президента США По данным опросов и текущего подсчета голосов. Выберите штат, чтобы увидеть, сколько голосов набирают кандидаты Штаты, где лидирует Дональд Трамп Штаты, где лидирует Джо Байден Штаты, где отрыв между кандидатами составляет менее 15% при подсчете менее 90% голосов, и штаты, где разрыв составляет менее 5% при подсчете более 90% 0 0 0 Источники: Bloomberg, Fox News

Насколько убедительной оказалась победа демократа

Хотя в некоторых штатах разрыв между демократом и действующим президентом оказался минимальным, в целом по стране победу Байдена можно считать убедительной по следующим причинам.

Байден лидирует в общенациональном голосовании, получив, по предварительным данным, 74,5 млн голосов, — рекордный показатель в истории и на 4 млн больше, чем у Трампа.

Байдену удалось победить в колеблющихся штатах, где избиратели традиционно симпатизируют демократам, но где Хиллари Клинтон проиграла в 2016 году, — это Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

Байден близок к победе в штатах, которые в последние годы голосовали за кандидата-республиканца на президентских выборах, — Джорджии и Аризоне. С 1948 года демократ побеждал на президентских выборах в Аризоне лишь однажды — в 1996 году, в Джорджии — семь раз, последний раз в 1992 году.

Эксперт по статистике и создатель политического портала FiveThirtyEight Нэйт Сильвер прогнозирует, что по итогам выборов Байден получит 81,8 млн голосов, Трамп — 74,9 млн, а явка будет рекордной — 160 млн избирателей. «Ни один кандидат не набирал 70 млн голосов на выборах — к этой отметке приблизился только бывший президент Барак Обама в 2008 году, набрав 69,5 млн голосов, чего уже говорить о 80 млн», — написал Сильвер. Эксперт также отметил, что отрыв Байдена от Трампа в 4% голосов по всей стране стал бы уверенным результатом. Это больше, чем преимущество Обамы над республиканцем Миттом Ромни в 2012 году (3,9%), но меньше, чем его же отрыв от Джона Маккейна в 2008-м (7,3%). В 2016 году Трамп уступил сопернику-демократу Хиллари Клинтон в общенациональном голосовании на 2 процентных пункта, хотя и победил в большем количестве штатов.

Победа Байдена также означает, что 45-й президент США покинет Белый дом после первого срока, а это случается нечасто. До Трампа лишь десять президентов, баллотируясь на второй срок, проиграли выборы. Последний такой случай — поражение республиканца Джорджа Буша-старшего, который проиграл демократу Биллу Клинтону в 1992 году.

Почему так медленно считали голоса

Официальный день выборов в США состоялся 3 ноября, однако во многих штатах все еще продолжается подсчет голосов. Есть два основных фактора, почему в этом году этот процесс занимает так много времени.

Рекордная явка. В выборах приняли участие на 15 млн больше избирателей, чем в 2016 году, передает агентство Associated Press. Как следует из подсчетов аналитиков портала US Election Proect, явка на выборах составила около 67% — рекордный показатель за всю историю США.

Высокая доля проголосовавших заранее избирателей. Чтобы минимизировать риск заражения коронавирусом COVID-19, более 100 млн избирателей отдали свой голос еще до даты голосования — или посетив избирательный участок в индивидуальном порядке, или отправив бюллетень по почте. На обработку полученных по почте бюллетеней уходит больше времени в том числе потому, что они могут прийти позже дня голосования. Принимать поступившие по почте бюллетени после дня голосования разрешено в 21 штате (заполнены и отправлены они должны быть до 3 ноября). Кроме того, в некоторых штатах — например, Мичигане и Пенсильвании — было принято решение считать поступившие по почте бюллетени не сразу, а только после официального дня голосования.

Сможет ли Трамп оспорить итоги выборов

Трамп отказался признавать Байдена победителем. «Простой факт заключается в том, что это еще далеко не конец выборов. Джо Байден еще не был официально утвержден в качестве победителя ни в одном штате, не говоря уже о колеблющихся штатах, в которых будет проведен обязательный пересчет», — следует из заявления, опубликованного на сайте штаба республиканца. По словам Трампа, он также собирается добиваться того, чтобы ряд штатов не учитывал бюллетени, которые были отданы за Байдена в нарушение закона.

Действительно, на данный момент штаты еще не подтвердили результаты прошедших выборов. Ожидается, что это будет сделано 8 декабря. 6 января пройдет заседание обеих палат конгресса, в ходе которого законодатели официально подтвердят итоги голосования выборщиков 14 ноября. Кроме того, некоторые штаты автоматически проводят пересчет голосов, если результат получился очень близким. Так, о пересчете уже объявила Джорджия, где Байден опережает Трампа на 0,1 процентных пункта. Впрочем, в пересчете на голоса такой отрыв составляет несколько тысяч бюллетеней.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что победил на выборах, но подсчет голосов проходил с нарушениями. По словам республиканца, наблюдателей от его партии не пускали на участки в некоторых штатах; он также был недоволен тем, что в некоторых штатах согласились принять бюллетени, отправленные по почте, после дня голосования. «Десятки тысяч голосов были незаконно получены после восьми вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал действующий президент в Twitter в субботу.

Впрочем, эксперты считают, что у Трампа мало шансов оспорить итоги выборов. Во-первых, нет никаких подтверждений того, что повторный подсчет голосов в некоторых штатах закончится для республиканца победой. Во-вторых, жалобы Трампа не были подкреплены свидетельствами нарушений при подсчете голосов. «Все эти маневры с исками превратились в театр [...]», — написала в Twitter аналитик портала FIveThirtyEight Амелия Томсон-Дево. То обстоятельство, что отрыв Байдена от Трампа увеличился к концу подсчета голосов, объясняется тем, что полученные по почте голоса в некоторых штатах считали в последнюю очередь, а не нарушениями или «вбросами», убежден профессор политических наук в Университете Пенсильвании Дэн Хопкинс.

Что собирается делать Байден после вступления в должность

После инаугурации в январе Байден планирует принять ряд мер, чтобы повысить влияние США на мировой арене и справиться с эпидемией коронавируса, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники. В первую очередь 46-й президент США, предположительно, сделает следующее.

Создаст специальную группу по борьбе с коронавирусом, участники которой будут объявлены 9 ноября.

Вернет США в Парижское соглашение по климату и отменит выход страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отменит запрет на въезд из мусульманских стран и восстановит программу, которая позволит людям, незаконно привезенным в США в детстве, остаться в стране.

В преддверии выборов Байден обещал принять также ряд экономических реформ — в частности, отменить ряд налоговых льгот, которые Трамп предоставил бизнесу во время своего президентского срока. Впрочем, реализовать такие меры — или провести другие противоречивые или масштабные законопроекты — Байдену едва ли удастся, учитывая, что в новом составе конгресса Демократическая партия получит большинство кресел только в одной палате — палате представителей. Что касается второй палаты — сената, то, по предварительным подсчетам, большинство там удержат республиканцы. Шанс взять контроль над сенатом у демократов возникнет только в январе, когда в штате Джорджия пройдет второй тур выборов в сенат, поскольку первый тур не выявил очевидного победителя. «Джо Байдену вряд ли удастся ужесточить регламенты или повысить налоги на прибыль с 21 до 28% [как он обещал] в условиях сената, контролируемого республиканцами», — говорится в аналитической записке Raiffeisen Bank (есть в распоряжении РБК).