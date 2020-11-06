Кампания аномалий

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В США продолжается подведение итогов президентских выборов
Джо Байден вышел в лидеры президентской гонки, но итоги голосования будут подведены только через несколько дней. Чем отвечает Дональд Трамп и почему эти выборы оказались уникальными для Америки — в материале РБК
Фото: Hannah Yoon / Bloomberg
Фото: Hannah Yoon / Bloomberg

Рекордная явка

По состоянию на утро четверга (12:00 мск), по данным Politico, кандидат от Демократической партии Джо Байден записал в свой актив 264 из 538 голосов выборщиков, его соперник республиканец Дональд Трамп — 214. Для победы кандидату необходимо получить минимум 270 голосов.

Исход выборов будет решен голосованием в колеблющихся штатах, прежде всего в Аризоне, Мичигане, Висконсине, Пенсильвании, Флориде и Северной Каролине. Согласно подсчетам, Байден впереди в Аризоне, Висконсине и Мичигане, которые в 2016 году проголосовали за Трампа. Кандидат-демократ не побеждал в Аризоне с 1996 года, в 11 из последних 12 выборов разного уровня победу в этом штате одерживал республиканец.

Предварительные результаты выборов президента США
По данным опросов и текущего подсчета голосов. Выберите штат, чтобы увидеть, сколько голосов набирают кандидаты
Штаты, где лидирует Дональд Трамп
Штаты, где лидирует Джо Байден
Штаты, где отрыв между кандидатами составляет менее 15% при подсчете менее 90% голосов, и штаты, где разрыв составляет менее 5% при подсчете более 90%
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Источники: Bloomberg, Fox News

Трамп победил во Флориде, а также опережает Байдена в Северной Каролине. Окончательные итоги выборов станут известны только спустя несколько дней, поскольку властям штатов нужно подсчитать бюллетени, полученные по почте.

Каждый кандидат уже заявил, что голосование складывается в его пользу. «Очевидно, что мы побеждаем в достаточном количестве штатов, чтобы набрать 270 голосов выборщиков», — сказал Байден. Он уточнил, что официально объявлять о его победе на выборах пока преждевременно, но он верит в такой исход. Трамп объявил себя победителем.

Как американцы голосуют на президентских выборах. Фоторепортаж Очередь перед избирательным участком в Оклахома-Сити. Хотя многие избиратели проголосовали досрочно, на участках бывают очереди из-за требования соблюдать социальную дистанцию Избирательный участок в театре «Орфей» в Мэдисоне, Висконсин Хэмптон, Миннесота Участок для голосования в баре Friends в Сан-Франциско, Калифорния Еще 11 фото
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Президента США избирают непрямым голосованием. Избиратели штата делают свой выбор, этот результат служит ориентиром для выборщиков от каждого из штатов, а также от округа Колумбия. Выборщики проголосуют за президента 14 декабря. От каждого штата количество выборщиков разное, оно зависит от численности его населения. Больше всего от Калифорнии — 55, от Техаса 38 и т.д. Как правило, действует принцип «победитель получает все», за исключением штатов Мэн и Небраска.

Как следует из подсчетов аналитиков портала US Election Proect, явка на выборах составила около 67% — рекордный показатель за всю историю США. Вероятными стимулами для повышения явки стали политическая поляризация и возможности для предварительного голосования, как лично, так и по почте, из-за пандемии COVID-19. Исходя из предварительных подсчетов, Байден заручился поддержкой 70,5 млн избирателей — больше, чем любой другой президент в истории, и на два миллиона больше, чем демократ Хиллари Клинтон в 2016 году. Трамп может рассчитывать на 67,2 млн голосов — это на четыре миллиона больше, чем его результат в 2016 году.

Политика
Выборы президента США. Главное Фото: Paula Bronstein / AP

Минимальный разрыв между кандидатами

Разрыв между основными кандидатами на этих выборах минимальный с 2000 года, когда исход борьбы за кресло президента, шедшей между республиканцем Джорджем Бушем-младшим и демократом Альбертом Гором, решило голосование во Флориде. Тогда перевес Буша над Гором составил менее 0,5% голосов после пересчета бюллетеней с использованием машин; демократы потребовали дополнительного пересчета бюллетеней вручную. Верховный суд Флориды дал разрешение на пересчет. Однако 13 декабря, спустя месяц после голосования, Верховный суд США отменил решение суда штата, и победителем был объявлен Буш, а Гор признал поражение.

Оспаривающие подсчет иски

В штабе действующего президента заявили, что будут оспаривать итоги подсчетов голосов в некоторых штатах, включая Аризону, где Трамп победил в 2016 году. Трамп, в частности, недоволен тем, что в Пенсильвании разрешили подсчет бюллетеней, заполненных избирателями еще до окончания дня голосования 3 ноября, но поступивших в избирательный пункт в течение трех дней после этой даты. В целом принимать поступившие по почте бюллетени после дня голосования разрешено в 21 штате (заполнены и отправлены они должны быть до 3 ноября). По мнению Трампа, он победил в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Команда Трампа уже подала сразу несколько исков, требуя, в частности, пересчета голосов в Висконсине и прекращения подсчета голосов в Пенсильвании.

Подсчет голосов после дня выборов является стандартной процедурой. Пока что иски Трампа не представляют большой угрозы для Байдена, если тот победит на выборах, так как в этих исках нет свидетельств каких-либо очевидных нарушений, считает аналитик портала FIveThirtyEight Амелия Томпсон-Дево. Поэтому максимум, к чему приведут попытки изменить итоги голосования, — это отсрочка официальной победы Байдена на несколько недель, если, конечно, демократ окажется впереди после подсчета всех голосов.

Некоторые аналитики прогнозируют, что Трамп может отказаться покидать Белый дом, заявив, что не признает итоги выборов. Впрочем, в случае официальной победы Байдена полномочия президента и главнокомандующего вооруженными силами все равно перейдут к нему 20 января вне зависимости от того, признает Трамп свое поражение или нет, напомнил профессор Университета Колумбии Роберт Шапиро. Как отметил эксперт, процедура и график передачи власти обозначены в ст. 20 Конституции США.

Как американцы следят за результатами выборов. Фоторепортаж Трансляция результатов во время шоу трансвеститов в Майами, Флорида Сторонники Трампа наблюдают за результатами выборов на вечеринке в Мичигане Обработка почтовых бюллетеней в конференц-центре Пенсильвании. Это один из крупнейших «колеблющихся» штатов, от которых во многом зависит исход голосования. Там призвали избирателей набраться терпения и не ждать, что результаты выборов будут известны в первый же день Вашингтон. Надпись на плакате у мужчины в костюме Трампа: «Нужно подбросить до России 20 января. Москва или арест» Еще 5 фото
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Сохранение расклада сил на Капитолийском холме

Несмотря на прогнозы социологов, демократам не удалось получить большинство в палате представителей и сенате. В нижней палате (435 мандатов) дело идет к сохранению большинства демократами, но они могут лишиться нескольких кресел. The New York Times отдает 205 мест демократам и 190 республиканцам; остальные результаты еще не подсчитаны по состоянию на 13:00 мск. В нынешнем составе у демократов 232 места, у республиканцев — 197.

Республиканцы также с высокой вероятностью сохранят большинство в сенате. Сейчас они контролируют 53 кресла из 100, демократы — 45, оставшиеся — независимые кандидаты. The New York Times отдает демократам и республиканцам по 48 мест, а результаты голосования в четырех округах неопределенные. Демократы не смогли нанести поражение авторитетным республиканским сенаторам. Близкий к Трампу председатель юридического комитета сената конгресса республиканец Линдси Грэм сохранил мандат сенатора от Южной Каролины, а на перевыборах в Кентукки победил глава республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл.

Столкновения радикальных сторонников

Подсчет голосов в США еще продолжался, когда начались уличные столкновения радикальных сторонников демократов и республиканцев. Протесты в США продолжаются вторую ночь подряд. По всей стране запланировано более 100 акций, организованных филиалами и участниками антитрамповского альянса Protect the Results («Защитим результаты»). Полиция приведена в состояние повышенной готовности. Протесты проходят в Нью-Йорке, Вашингтоне, Портленде (штат Орегон) и Миннеаполисе (штат Миннесота). Впрочем, стычки между радикальными группами не переросли в масштабный конфликт.

Как города США готовились к президентским выборам. Фоторепортаж Основные кандидаты — Дональд Трамп и Джо Байден — не раз заявляли о готовности оспаривать результаты, и, возможно, итоговое решение по этим президентским выборам будет принимать Верховный суд или даже конгресс. На фото: магазины на Родео-Драйв в Лос-Анджелесе Согласно опросу компании YouGov, почти 56% граждан США ожидают массовых беспорядков в день голосования. На фото: Филадельфия Дональд Трамп заявлял, что не может гарантировать мирную передачу президентских полномочий, и называл процесс голосования «катастрофой». На фото: подготовка ко дню выборов в средней школе в Уотервилле, штат Мэн В этот раз из-за пандемии COVID-19 зафиксирован беспрецедентный масштаб досрочного голосования и голосования по почте. К 1 ноября по почте проголосовали более 90 млн американцев. На фото: сортировка отправленных по почте бюллетеней в округе Ориндж в Санта-Ана, Калифорния Еще 7 фото
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Инерционное развитие при любом исходе

Эксперты считают, что внешнеполитический курс США коренным образом не изменится, кто бы ни победил на выборах. «Кто-то в США считает, что возможен сценарий, при котором Байден станет президентом и мы вернемся в 2016 год, однако это нереалистично. Мир изменился», — утверждал в интервью РБК советник президента Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм. Как отметил эксперт, действия Трампа на посту президента поддерживались значительной частью американцев. «В США, которые до сих пор являются демократической страной, нельзя проводить устойчивую внешнюю политику без общественной поддержки. Администрация Байдена, если она придет к власти, должна будет принять это к сведению», — напомнил Грэм.

Байден может вернуться в ядерную сделку с Ираном или в Парижское соглашение по климату, но вряд ли будет менять политику в отношении России и Китая, считает аналитик. Байден будет вести себя более сдержанно и принимать решения в соответствии с четкими процедурами, но содержательно его политика вряд ли претерпит коренные изменения, согласен профессор Дартмутского колледжа в США и ведущий ученый Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Уильям Уолфорт. «Трамп — доказательство того, что многие в стране не уверены, что та цена, которую США платят за мировое лидерство, действительно оправданна», — пояснил он свое мнение.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: США , выборы , Дональд Трамп , Джо Байден , Россия - США
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