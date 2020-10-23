К сообществу Minecraft подключились судьи

Microsoft начала тяжбу за популярный игровой бренд

Обладатель прав на популярную компьютерную игру Minecraft — компания Microsoft решила отсудить права на указанную торговую марку в России. Бренд еще в 2014 году запатентовало малоизвестное ООО «Сити», но не использовало его

Фото: Thomas Peter/Reuters

ИТ-компания Microsoft и принадлежащий ей разработчик компьютерных игр Mojang Synergies AB подали в Суд по интеллектуальным правам иск к ООО «Сити», следует из картотеки арбитражных дел. Третьим лицом в деле выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). Как пояснил РБК ее представитель, «Сити» еще в июне 2014 году зарегистрировала в России товарный знак Minecraft. Microsoft и Mojang попросили суд о досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в связи с его неиспользованием «Сити».

Microsoft является обладателем исключительного права на компьютерную игру Minecraft, разработчиком которой является Mojang, однако не может зарегистрировать в России указанный товарный знак, пока действует правовая охрана этого бренда для «Сити».

Microsoft приобрела фирму Mojang в 2014 году за $2,5 млрд.

После публикации материала человек, с которым РБК пытался связаться по номеру телефона, указанному в СПАРК как номер «Сити», перенаправил к представителю производства «Коломенское молоко», который сообщил, что юрлицо «Сити» было создано для регистрации торговых знаков. «Компания предлагала Microsoft производить молочные напитки по франшизе под брендом Minecraft. Однако производство не получило ответа от Microsoft и вскоре подало заявление на регистрацию товарного знака», — рассказал он, отметив, что они планировали производить под брендом Minecraft детские напитки из сока с сывороткой, но не сумели сделать этого «в силу различных обстоятельств». Представитель компании также добавил, что в 2016 году консалтинговая компания McKinsey от имени Microsoft выходила на связь с требованием уступить торговый знак. В ответ «Коломенское молоко» вновь предложило сотрудничество по франшизе, однако Microsoft требовал просто отдать торговый знак Minecraft.

О нынешнем иске производитель молока узнал от РБК, он «не в курсе сути дела, однако готов отказаться от торгового знака, если этого потребует суд».

Представитель Microsoft отказался от комментариев.

Что известно о владельце товарного знака Minecraft в России «Сити» была зарегистрирована в 2010 году в Екатеринбурге, следует из данных СПАРК. Отрасль работы — деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров. Выручка в 2019 году — 2,5 млн руб., чистая прибыль — 956 тыс. руб. Владельцем компании указана кипрская Yazz Vodka Limited, единственным акционером которой является киприот Антонис Иоанну, следует из информации местного реестра юрлиц. Сейчас на «Сити» зарегистрировано 11 товарных знаков, еще 24 заявки на регистрацию находятся в процессе рассмотрения. В том числе ей принадлежат ТМ «Любовь и голуби», под которой компания «Язь водка» выпускала водку, Fruit Ninja (соответствует названию видеоигры) и др. Юрлицо «Язь водка» сейчас ликвидировано, но раньше оно, как и «Сити», принадлежало кипрской Yazz Vodka. Бывшая управляющая «Язь водка» Наталия Савинова является владелицей 52% ООО «Коломенское молоко». Остальные 48% принадлежат эстонской Artehold, владельцем которой, по данным местного реестра юрлиц, также является Yazz Vodka.

Почему Microsoft решила судиться

Судя по перечню товаров и услуг, по которому «Сити» зарегистрировала товарный знак Minecraft, Microsoft мешают восстановить свои права на бренд услуги 41-го класса — «Различные электронные публикации», считает управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» и патентный поверенный Сергей Зуйков. Если Microsoft или Mojang будут оказывать подобные услуги без разрешения «Сити», то они нарушат права компании, объясняет он. По словам Зуйкова, в услуги 41-го класса входят издание книг, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, публикация интерактивных книг и периодики, редактирование текстов, за исключением рекламных, и другие подобные услуги.

Статья 1486 Гражданского кодекса России («Последствия неиспользования товарного знака») действительно предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака, если он не используется в течение трех лет, объясняет основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний «Бизнес Эксперт» Мария Дяченко. По мнению Дяченко, Microsoft и Mojang не обращались в суд раньше, поскольку могли не знать, что товарный знак зарегистрирован «Сити», считает Дяченко. Срок исковой давности исчисляется с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, добавила она.



При этом Дяченко указала, что бренд Minecraft ассоциируется у потребителей именно с популярной компьютерной игрой. Согласно действующему законодательству, нельзя регистрировать обозначения, которые уже ассоциируются у потребителя с определенными товарами, изготовителями или местом происхождения, и использовать их иначе. Поэтому в случае выигрыша в суде истцы защитят свое право на имя и репутацию, которая непосредственно связана с наименованием Minecraft, считает она. Кроме того, Дяченко добавила, что в момент создания игры Minecraft у ее создателей уже возникло авторское право на это наименование, то есть любое использование этого названия может допускаться только с согласия правообладателей.

Чем известна Minecraft Компьютерная игра разработана шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущена в 2009 году. Весной этого года Microsoft продала 200 млн копий Minecraft для различных платформ, игра является наиболее продаваемой в истории. При этом 126 млн человек играют в нее ежемесячно.

Зачем «Сити» товарный знак

Мария Дяченко отметила, что история с Minecraft похожа на действия мошенников, которые регистрируют на свое имя товарные знаки известных продуктов, особенно иностранного производства. Это делается в тех случаях, когда неизвестная компания хочет продавать свой продукт под уже раскрученным именем, так как у потребителей возникает ассоциация, что они приобретают то, что действительно имеет имя и соответствующее качество. «Другая причина — требовать компенсацию за использование товарного знака, в этом случае мошенники могут рассчитывать на существенные суммы, которые могут доходить до нескольких миллионов, этим занимаются так называемые патентные тролли. В дальнейшем такие мошенники предлагают своим оппонентам выкупить товарный знак во избежание затратных судебных разбирательств», — указала Дяченко. Однако мало зарегистрировать товарный знак, им еще нужно пользоваться, напомнила она.

Однако Сергей Зуйков «с профессиональной точки зрения не считает действия «Сити» похожими на мошеннические». По его словам, у компании не так много зарегистрированных товарных знаков, к тому же часть из них компания использовала.

Как судятся за товарные знаки в России

Сергей Зуйков назвал наиболее известным громкое дело по оспариванию прав на товарный знак уфимского предпринимателя Азамата Ибатуллина. Так, в 2017 году Ибатуллин пытался отменить правовую охрану логотипа телеком-оператора МТС в виде белого яйца на красном фоне. Предприниматель настаивал, что задолго до МТС получил права на изображение, до степени смешения похожее на знак телеком-оператора: на нем желтым цветом на красном фоне изображен колосок, цветок подсолнечника и надпись «МТС», следует из материалов судебного разбирательства. Однако суд отказал истцу.

В 2018 году Ибатуллин подал иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Top Gear, принадлежавшего BBC. Затем после одобрения Роспатентом он сам зарегистрировал этот товарный знак. В июне того же года BBC обратилась в суд, потребовав от регулятора отменить свое решение. Телеканал сослался на свою мировую известность, а также популярность шоу Top Gear. Кроме того, представители компании отметили, что у Ибатуллина нет заинтересованности в досрочном прекращении знака: его ИП официально занимается недвижимостью, он никак не связан с телерадиовещанием. Но суд отказал BBC в удовлетворении иска. Позже уже BBC успешно оспорила это решение в президиуме Суда по интеллектуальным правам. После пересмотра дела суд первой инстанции признал незаконным решение Роспатента.

С тех пор Ибатуллин подал еще несколько десятков исков в Суд по интеллектуальным правам к различным компаниям, следует из картотеки арбитражных дел. Весной этого года McDonalds Corporation подала иск к Азамату Ибатуллину о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака «Торговый дом Мак Дак», но в июне отозвала свой иск.