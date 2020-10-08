Билетные автоматы выдали ремонтникам лишние ₽364 млн

В ЦППК и у ее подрядчиков прошли обыски по делу о мошенничестве в особо крупном размере

СК провел обыски в офисе Центральной пригородной пассажирской компании, а также в офисах подрядных организаций по делу о хищении 364 млн руб. при реализации контракта на ремонт автоматов для распечатывания билетов

Фото: Артем Житенев / ТАСС

К кому пришли следователи

В среду, 7 октября, сотрудники Следственного комитета провели обыски в офисе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) и у сотрудников «ТрансТехСвязи». Это произошло в рамках уголовного дела о хищении денежных средств при ремонте «билетопечатающих автоматов на объектах инфраструктуры Московской железной дороги», рассказал РБК источник в центральном аппарате СК, информацию подтвердил другой источник, знакомый с материалами дела. По их словам, силовики пришли также в квартиры сотрудников подрядных организаций, всего следственные мероприятия проходили по 20 адресам. «Все те, у кого прошли обыски, являются свидетелями по делу о хищении, но в зависимости от результатов следственных действий процессуальный статус некоторых может измениться», — сообщил источник в СК.

РБК направил запросы в пресс-службу Следственного комитета, в пресс-службу Центральной пригородной пассажирской компании, а также в «ТрансТехСвязь».

О чем говорится в материалах дела

Уголовное дело по ч. 7 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено в марте этого года в Восточном следственном отделе на транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР. По этой статье закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

По версии следствия, в 2016 году неустановленные сотрудники ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» похитили деньги, выделенные на работы по комплексному техническому обслуживанию и ремонту билетопечатающих автоматов на объектах инфраструктуры Московской железной дороги в рамках договоров между ЦППК и компанией АО «ТрансТехСвязь», сообщил РБК источник в СК. По его словам, стоимость работ по четырем договорам была завышена на 364,24 млн руб.

На момент заключения договоров учредителем «ТрансТехСвязи» с 50-процентной долей капитала была Анастасия Ангелова, рассказал собеседник. Он добавил, что она, по версии следствия, родная сестра Павла Терентьева, который на тот момент руководил управлением информационных технологий ЦППК. «Это подразделение выступало инициатором закупки оборудования для нужд пассажироперевозчика», — отметил источник.

По версии следствия, с 2016 по 2017 год Ангелова получила в своей компании дивиденды на общую сумму 110 млн руб.

По данным СПАРК, до 2018 года совладельцем компании АО «ТрансТехСвязь» являлось ООО «Геликон энд файнэнс», руководителем которой была Анастасия Ангелова. Она же до 2016 года являлась учредителем компании. Затем стопроцентным учредителем ООО «Геликон энд файненс» стала компания АО «ТрансТехСвязь».

Сейчас компания «Геликон энд файнэнс» прекратила свою деятельность. В базе данных СПАРК отмечено, что акционерное общество «ТрансТехСвязь» в 2016 году выполнило подряды для Центральной пригородной пассажирской компании на 650 млн руб., в 2017 году — на 2,2 млрд руб. Также компания является подрядчиком компании ОАО «РЖД».

«ТрансТехСвязь» выполняла для ЦППК работы по техобслуживанию оборудования средств связи с функцией передачи и записи видеопотока, а также передачи и архивирования голосового трафика. Компания занималась ремонтом билетопечатающих автоматов, внедряла автоматизированную систему планирования и отчетности, обслуживала турникетный комплекс и поставляла компьютерное и кассовое оборудование. Руководителем акционерного общества «ТрансТехСвязь» является Валентин Крюков, а учредителями — два гражданина России, фамилии которых не указаны.