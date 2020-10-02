Закавказский тигр на искусственном питании

Как функционирует экономика Нагорного Карабаха

На фоне военного конфликта вокруг Нагорного Карабаха экономике этой непризнанной республики уделяется мало внимания. Однако несколько лет назад ее называли «закавказским тигром». Что известно о карабахской экономике — в обзоре РБК

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Независимость Нагорного Карабаха (самоназвание — Республика Арцах), из-за которого в настоящее время обострился вооруженный конфликт между Азербайджаном и Арменией, никто в мире не признал, кроме других непризнанных республик — Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Но на этой территории площадью около 12 тыс. кв. км функционирует обычная экономика: есть промышленное производство и банки, и есть статистическая служба, которая публикует множество показателей и формально следует стандартам Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного валютного фонда (МВФ). Армения, которая тоже не признала независимость Нагорного Карабаха, тем не менее обеспечивает более половины его бюджета и является основным рынком сбыта для его продукции. РБК изучил основные социально-экономические показатели непризнанной республики.

ВВП растет на 10% в год

Экономика Нагорно-Карабахской республики, если верить ее статистической службе, растет очень быстрыми темпами. В Азербайджане данные ставят под сомнение, но Баку тут не является нейтральным наблюдателем. Экономическому росту способствует политика расширения поселений на прилегающих к Нагорному Карабаху территориях, против которой активно протестует Азербайджан.

С начала 2000-х годов реальный ВВП Карабаха рос двузначными темпами, с 2011 по 2016 год средний рост ВВП превышал 9%, в 2019 году экономика непризнанной республики увеличилась на 10,3%. В пересчете на доллары ВВП в 2019 году составил около $713 млн (средний курс доллара к карабахскому драму — чуть более 480 драмов за доллар). Однако пандемия коронавируса затронула и карабахскую экономику: в первом полугодии 2020 года ВВП снизился на 1,5% год к году.

При ВВП в $713 млн в текущих ценах Нагорный Карабах был бы одной из самых крошечных экономик мира — меньше Самоа ($851 млн) и Вануату ($917 млн), следует из данных Всемирного банка.

В расчете на душу населения ВВП с 2015 года вырос более чем в полтора раза и по итогам прошлого года был оценен в $4803. Это больше, чем в Армении ($4623 в 2019 году, по данным Всемирного банка) и Азербайджане ($4794).

Номинальной валютой в республике является карабахский драм, но фактическое платежное средство — армянский драм, равный по номиналу карабахскому.

Из чего складывается ВВП

В производственной структуре ВВП Нагорного Карабаха преобладает горная добыча и разработка открытых карьеров (в республике добывают золото, медь, строительные камни) — 13,7% валовой добавленной стоимости в 2019 году. На долю строительства пришлось 10,7% ВВП, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства — 9,5%.

Снабжение электроэнергией и газом обеспечило 7,8% ВВП за прошлый год. В Нагорном Карабахе благодаря множеству малых ГЭС есть избыток генерирующих мощностей, что позволяет республике экспортировать электричество в соседнюю Армению.

Что экспортирует Нагорный Карабах

Товарный экспорт Нагорного Карабаха за последние годы вырос более чем в три раза с 2016 года, до $283 млн по итогам прошлого года. В первом полугодии 2020 года экспорт упал на 40% в годовом выражении на фоне пандемии.

Республика импортирует больше, чем экспортирует: торговый дефицит в 2019 году составил $89 млн.

В прошлом году две трети карабахского экспорта пришлось на Армению, одна треть — на Россию. В первой половине 2020 года практически весь экспорт ушел в Армению, откуда карабахские товары могут реэкспортироваться под маркой «Сделано в Армении».

Основные экспортные статьи — это минеральные продукты (73% в первом полугодии 2020 года), драгоценные и полудрагоценные камни/металлы (8%) и продукция растениеводства (7%).

Кто помогает Нагорному Карабаху

В предыдущие годы Армения финансировала 50–60% бюджетных расходов Нагорного Карабаха. До 2017 года эта помощь фигурировала в бюджетных документах Карабаха как «межгосударственный кредит», сейчас — как «бюджетный кредит». В 2019 году прямое финансирование карабахского бюджета Ереваном составило $120 млн.

В первом полугодии 2020 года бюджетный кредит от Армении обеспечил 70% расходов бюджета Нагорного Карабаха и был эквивалентен 29% полугодового ВВП.

Помимо финансовой помощи Армения оказывает помощь Карабаху и в иной форме, включая периодические пожертвования натурой — от автомобилей до компьютерных услуг, отмечала Международная кризисная группа в докладе в декабре 2019 года (.pdf).

Известно, что помощь и инвестиции Нагорному Карабаху также предоставляют организации всемирной армянской диаспоры, однако ни в одном официальном документе общий объем помощи никогда не назывался, говорится в том же докладе.