Восстание кампусов

В Таиланде разрастаются протесты с требованием реформы монархии

В Таиланде проходят самые массовые с 2014 года акции протеста. Их участники, начав с требований не преследовать критиков власти, теперь говорят уже о необходимости реформировать монархию

Столкновения протестующих с полицией, Бангкок (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Гарри Поттер и реформа монархии

Массовые акции протеста стартовали в Таиланде в июле, хотя до 31 августа в стране действует чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19. К концу августа протесты, организаторами и основными участниками которых стали студенты, охватили 50 из 77 провинций королевства.

Сперва основных требований было три — отставка правительства премьер-министра Праюта Чан-Оча, изменение Конституции и прекращение преследования диссидентов, пишет The Financial Times. 3 августа к требованиям добавилось разрешение критиковать монархов (сейчас это уголовное преступление, до 15 лет заключения согласно ст. 112 Уголовного кодекса страны), ограничение их политического влияния и бюджета.

Абсолютная монархия Таиланда стала конституционной в 1932 году. Монарх сохранил за собой титул верховного главнокомандующего, а все принимаемые законы должны быть подписаны им. Только король может распускать палату представителей и объявлять военное положение. После того как бывший главнокомандующий тайской армией Прают Чан-Оча стал премьером, в стране началаcь промонархическая рекламная кампания, а бюджет королевского двора был увеличен (на 2020 год были запланированы расходы в $251 млн). После смерти в 2016 году короля Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет, на престол взошел его сын Маха Вачиралонгкорн, которому было 64 года. Коронован он был только в 2019 году. Вачиралонгкорн известен эксцентричным образом жизни. Например, когда в 2015 году умерла его любимая собака Фу-Фу, обладавшая званием маршала авиации, ей были устроены почетные похороны. Большую часть времени он проводит за пределами Таиланда. В 2016 году принц был замечен в аэропорту Мюнхена в нехарактерной для монарха одежде — джинсах, коротком белом топе и с фейковыми татуировками. Король был четырежды женат, у него семеро детей. Последний раз он женился в мае 2019 года — на Сутхиде Тиджай. В 2014 году принц назначил ее, бывшую стюардессу национальной авиакомпании Thai, заместителем начальника своей службы безопасности. Еще через два года произвел ее в генералы армии.

Около 200 протестующих выразили свое критическое отношение к королевской семье, выйдя на митинг в стилистике «Гарри Поттера», — одевшись в костюмы героев франшизы и принеся портреты Лорда Волан-де-Морта (Тот, Кого Нельзя Называть). Как отмечает The Washington Post, жители Таиланда даже в частных разговорах вынуждены называть королевских особ не по именам, а обозначая их псевдонимами из популярных франшиз, чтобы обсудить недовольство системой.

На акции 3 августа одним из первых открыто о необходимости реформы монархической системы заявил юрист Анон Нампа. Он был арестован. Это не остановило протестующих. 10 августа на митинге в кампусе студентка Университета Таммасат Панусая Ситиджираваттанакул публично, без иносказаний, потребовала реформировать институт монархии, выдвинув десять требований. Одно из них — король не должен поддерживать государственные перевороты.

16 августа в Бангкоке прошел самый массовый с 2014 года митинг — у Мемориала демократии собрались от 10 тыс. до 20 тыс. человек.

В 2014 году в Таиланде произошел очередной государственный переворот, после которого главой правительства стал глава Вооруженных сил генерал Прают Чан-Оча. Король Пхумипон Адульядет, имеющий право назначать главу правительства, утвердил генерала на должности руководителя временного правительства. Чан-Оча пообещал провести парламентские выборы, которые, однако, прошли только через пять лет и по итогам которых он занял пост премьер-министра. Третье место на них получила новая оппозиционная Партия будущего. В 2020 году она была распущена Конституционным судом за нарушение избирательного законодательства — суд решил, что партия приняла нелегальный заем от своего лидера, и запретил 17 руководителям партии заниматься политической деятельностью в течение десяти лет. Роспуск партии спровоцировал первые акции протеста.

Протесты и COVID-19

Власти пока отвечают привычными репрессивными мерами и не демонстрируют готовности к диалогу. «Не трогайте монархию, она уважаема всеми тайцами», — предупредил протестующих Прают Чан-Оча. Генерал Апират Консонмпонг сравнил протесты с COVID-19. «COVID лечится, но ненависть к нации, стране — такую болезнь не излечить», — сказал он.

На совещании 11 августа премьер заявил, что студенты, возможно, нарушили закон об оскорблении величества и необходимо выявить, кто финансирует и инициирует митинги. Вечером 24 августа Facebook по решению таиландских властей заблокировал сообщество критиков монархии, в котором насчитывалось миллион пользователей. В тот же вечер была создана новая группа, набравшая за ночь более 400 тыс. подписчиков.

Доцент Центра исследований Юго-Восточной Азии Киотского университета Павин Чачавалпонгпун считает основной причиной нынешних массовых протестов недовольство тайцев именно ролью монархии в стране. «Это довольно радикально, учитывая, что тайская монархия является почитаемым институтом и находится под защитой жесткого закона об оскорблении величества», — отметил он в разговоре с РБК. Масла в огонь подлило похищение в столице Камбоджи в начале июня тайского сатирика Ванчалерма Сацаксита, что стало девятым случаем исчезновения высланных из страны критиков режима.

«Последние события подтолкнули студентов требовать реформы. Похищение тайского диссидента в Камбодже вызвало в Таиланде возмущение, основанное на предположении, что за похищением стоит король», — пояснил эксперт. По его мнению, протестующие уверены, что монархия никогда не была действительно подчинена Конституции и препятствовала развитию демократии.

Сотрудник Азиатской программы в британском аналитическом центре Chatham House Васуки Шастри назвал протесты беспрецедентными по своему масштабу. «Основное требование студентов, монархическая и конституционная реформы, отражает глубокие корни претензий молодежи к нехватке политического пространства, а также того, что тайская система не показывает реальных результатов», — пояснил он.

«Будет реформа или нет, по меньшей мере сам вопрос о монархической реформе стал широко обсуждаться. Поскольку монархия играла важную роль в политике Таиланда, нарастающая критика в ее адрес определенно изменит политический ландшафт», — отмечает Павин Чачавалпонгпун.