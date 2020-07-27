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Александр Карелин меняет мандат
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Александр Карелин меняет мандат
Газета Спецвыпуск №727 (0000) (2707) Политика,
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Александр Карелин меняет мандат

Как изменится состав Федерального собрания после сентябрьских выборов
Олимпийский чемпион и один из основателей «Единства» Александр Карелин после сентябрьских выборов может стать сенатором. При этом покинут Совфед не менее пяти сенаторов, в том числе другой сооснователь «Единства», Франц Клинцевич
Александр Карелин
Александр Карелин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Смена палат

После единого дня голосования в сентябре состав палат парламента изменится, в частности, Госдуму покинет трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Он перейдет в Совет Федерации, рассказали РБК два источника в верхней палате.

«Он уже принял решение и соответствующее предложение», — уточнил один из них. По его словам, в Совфед Карелин придет на место нынешнего представителя Новосибирской области Владимира Лаптева.

О том, что депутат действительно является одним из кандидатов на пост сенатора от заксобрания региона, знает его знакомый. Однако, по его словам, окончательное решение пока не принято. Карелин от комментариев отказался. Его помощник сказал РБК, что обсуждать этот вопрос пока преждевременно.

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Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Пресс-секретарь председателя Госдумы Анастасия Кашеварова отметила, что о возможном переходе Карелина в верхнюю палату ей ничего не известно, и посоветовала обратиться с этим вопросом в «Единую Россию».

В Совфеде большинство регионов представлены двумя сенаторами — от исполнительной и законодательной власти субъекта. Карелин будет представлять в палате заксобрание своей родной Новосибирской области. Чтобы попасть в Совфед, Карелину нужно будет избраться в заксобрание региона. Сейчас, судя по данным на сайте регионального избиркома, он занимает второе место в партийном списке на выборах в заксобрание после губернатора Андрея Травникова.

Александру Карелину 52 года, он трехкратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира и 12-кратный чемпион Европы по борьбе. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, в течение тринадцати лет не проигравший ни одной схватки. В 1995–1999 годах был сотрудником налоговой полиции, с 2001 года — член высшего совета «Единой России». Карелин является депутатом Госдумы пяти созывов (с 1999 года), сменил несколько комитетов — по охране здоровья и спорту, по геополитике, по международным делам, по энергетике. Во время президентских выборов 2018 года был членом инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру президента Владимира Путина.

Кто уйдет из Совета Федерации

По данным двух источников РБК, верхнюю палату после сентябрьских выборов покинут как минимум пять сенаторов — представитель Севастополя Валерий Куликов, член Совфеда от Тамбовской области Алексей Кондратьев, Валерий Марков от Республики Коми, Алексей Александров от Калужской области и представитель Смоленской области Франц Клинцевич.

«Слухи же не просто так возникают. Думаю, это (уход из Совета Федерации) состоится, — прокомментировал информацию о своем уходе Клинцевич. — Никто со мной на эту тему не разговаривал, и я никакие беседы по этому поводу не веду».

Клинцевич, как и Карелин, является членом высшего совета «Единой России» с момента основания партии. В 1999 году он, как председатель Народно-патриотической партии, участвовал в съезде, на котором был создан избирательный блок «Единство». Позже он был преобразован в «Единую Россию». Клинцевич не раз становился участником скандалов.

В 2017 году на заседании оргкомитета «Победа» в Кремле представитель Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане Андрей Чепурной заявил президенту о конфликте между организацией и сенатором Клинцевичем. По словам Чепурного, сенатор якобы использовал «административный ресурс», чтобы «уничтожить» организацию, и заявлял, что следующим президентом станет спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сенатор называл выступление Чепурного провокацией.

В 2018 году Клинцевич покинул пост первого зампредседателя комитета палаты по обороне и безопасности. Его отставку источники «Ведомостей» объясняли недовольством Минобороны по поводу комментариев, которые он давал журналистам.

«Да, это так. Я не буду больше избираться. Я осознаю довольно четко, что нужно остановиться, чтобы продолжали другие», — сообщил РБК Валерий Марков.

«Дело в том, что идет избирательная кампания, где я не участвую. Совет Федерации — это же не компания или завод, откуда ты уходишь. Мой срок заканчивается 13 сентября этого года», — сообщил РБК Александров.

Куликов не ответил на звонки РБК, Кондратьев отказался от комментариев.

В единый день голосования, 13 сентября, в России должны пройти прямые выборы губернаторов 18 регионов, в двух субъектах глав выберут парламенты. Также в 11 регионах выберут депутатов заксобраний. После выборов состав Совфеда потенциально может смениться почти на четверть.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Антонова.
При участии: Артем Афонский.
Теги: Госдума , Александр Карелин , Франц Клинцевич , Совет Федерации
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