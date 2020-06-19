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Регистрационная разнарядка

Работники столичных властных структур получили рекомендацию участвовать в плебисците по поправкам в Конституцию
Сотрудники бюджетных организаций Москвы сообщили о «настоятельных» рекомендациях принять участие в электронном голосовании по Конституции. Информирование не нарушает закон, а электронный формат — самый безопасный, говорят в мэрии
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сотрудники нескольких департаментов столичной мэрии рассказали РБК о получении от руководства устных указаний зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции.

В частности, собеседник в департаменте образования и науки рассказал, что на прошлой неделе его и его коллег начальство попросило зарегистрироваться на mos.ru. «Пришла команда регистрироваться для электронного голосования 25 июня», — сказал он, добавив, что «голосовать разрешили как угодно».

Общероссийское голосование о поправках в Конституции будет проходить с 25 июня по 1 июля. В Москве и Нижегородской области ЦИК разрешила провести плебисцит в том числе через онлайн-платформы. По данным на 17 июня, заявки на участие в электронном голосовании подали 827 тыс. москвичей.

Сотрудникам соцблока мэрии (департамент образования и здравоохранения) и департамента ЖКХ также в устной форме рекомендовали зарегистрироваться для электронного голосования, рассказали РБК несколько работников этих департаментов. Еще один сотрудник блока ЖКХ столичной мэрии рассказал о просьбе начальства зарегистрировать на выборы себя и членов семьи.Также к онлайн-голосованию привлекли сотрудников компаний — подрядчиков столичных департаментов, рассказал РБК собеседник в одной из этих структур.

«Еще до карантина попросили зарегистрироваться на mos.ru и передать начальству списки с указанием имен, мобильными телефонами и электронной почтой. В зависимости от размеров компании требовалось определенное количество людей в списках. Компаниям покрупнее поручили предоставить списки из 50 человек, поменьше — 25», — рассказал один из сотрудников компании-подрядчика (второй подтвердил эту информацию).

Сотрудники проектного бюро, которое сотрудничает с префектурами в ЦАО, также рассказали РБК о «настоятельной просьбе», поступившей к ним от начальства по поручению управы одного из районов ЦАО. По словам архитекторов, на прошлой неделе всех, кто указан в списке, «настоятельно попросили зарегистрироваться на голосование и отчитаться», после чего «все зарегистрировались».

При этом, по словам источников РБК, никому не давали указаний голосовать за или против поправок в Конституции, просили просто «зарегистрироваться и проголосовать как-нибудь». РБК направил запросы в департаменты образования, здравоохранения и ЖКХ.

Пособия по агитации

В столичных бюджетных учреждениях были распространены брошюры «В помощь информированию о поправках к Конституции», содержащие инструкции по агитации подчиненных перед голосованием, cообщали «Открытые медиа». РБК подтвердил подлинность брошюры и ознакомился с ее содержанием. В частности, в документе приводятся тезисы в пользу поправок к Конституции, в том числе что «Владимир Путин вернул России величие и суверенитет»; рекомендуется в беседах с подчиненными подчеркивать важность выполнения гражданского долга, например говорить, что «легко называть себя патриотом, сидя на диване», а «Конституция — это будущее страны».

Риск ситуации, при которой большое количество людей будет голосовать онлайн, — это отсутствие возможностей общественного контроля за электронным голосованием, считает электоральный эксперт Андрей Бузин.

Но одна из главных задач администрации президента и, как следствие, московских властей — повышение явки, рассуждает эксперт, замечая, что интерес к голосованию «невысок, так как все осложняет эпидемия коронавируса». А явка связана с вопросом легитимности процедуры, поясняет эксперт.

По словам источника РБК в мэрии, для московских властей явка на голосование по Конституции действительно важна. «Все понимают, что эпидемия коронавируса и летние месяцы могут серьезно повлиять на активность москвичей: кто-то еще боится выходить из дома и оказываться среди большого количества людей, кто-то уехал за город, к тому же явка во время электоральных процессов в Москве исторически не очень высокая — это показали выборы в Мосгордуму, информирование о которых, в том числе из-за скандала, было практически стопроцентным», — отмечает собеседник РБК. В связи с этим, продолжает он, усилено информирование как простых москвичей, так и сотрудников госструктур о том, какие формы голосования существуют и какие из них наиболее безопасны.

«Конечно, чиновникам и сотрудникам госсектора рекомендуется электронное голосование, так как оно самое безопасное, и рекомендуется в принципе проголосовать — если ты работаешь на государство, это твой гражданский долг. При этом никто не говорит, как голосовать — это очень важно. А информирование и рекомендации — это не нарушение закона», — отмечает источник.

Что касается перегибов на местах, то для такого рода случаев созданы горячие линии в различных структурах — туда можно направить жалобы, они проверяются, и по ним принимаются решения, добавил собеседник РБК.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгения Кузнецова, Вячеслав Козлов.
При участии: Кирилл Сироткин.
Теги: Конституция России , бюджетники , явка
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