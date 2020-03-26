Счетная палата померила сиротские метры

Госаудиторы представили отчет об обеспечении жильем детей, оставшихся без попечения родителей

Счетная палата сочла неэффективной сложившуюся практику обеспечения жильем детей-сирот. В отдельных регионах срок ожидания ими собственной квартиры может превышать 20 лет. И ситуация ухудшается с каждым годом

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Количество детей-сирот, которые имеют право на получение жилья, но не получили его, в России ежегодно растет, следует из отчета Счетной палаты, посвященного положению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (есть у РБК).

За 2019 год число детей-сирот, у которых право на получение жилья возникло, но не реализовано, увеличилось. Если на 1 января 2019 года таких было около 175 тыс. человек, то на начало 2020 года — уже 191 тыс. Общая численность стоящих на учете на получение квартир за последние пять лет выросла почти на 50 тыс. человек, из них 68% — старше 18 лет.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с 14 лет попадают в очередь на жилье, а с момента наступления совершеннолетия имеют право на получение постоянного жилья. Список детей-сирот, которым необходима жилплощадь, формируется с 2013 года. На момент начала 2020 года на учете стоят 279 тыс. детей-сирот, которые нуждаются в квартирах.

Недостаток финансирования и 20-летнее ожидание

Государственные аудиторы отмечают, что ежегодно на решение проблемы обеспечения детей-сирот жильем в консолидированных бюджетах регионов выделяется более 32 млрд руб. В 2019 году на эти цели за счет всех источников было направлено 39,2 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 7,4 млрд руб., из региональных — 31,8 млрд руб. Тем не менее этих средств недостаточно. По оценкам Счетной палаты, при таком объеме финансирования срок погашения «квартирной задолженности» перед детьми-сиротами составит не менее шести-семи лет.

Еще одна проблема заключается в том, что регионы к 1 декабря 2019 года освоили только 4,4 млрд руб. субсидии из госбюджета. А в пяти субъектах (Калмыкия, Саха, Северная Осетия — Алания, Астраханская и Курская области) ее исполнение составило 0%. Основные причины такого положения дел — длительность закупки жилья, нарушение застройщиками сроков контрактов, отсутствие на вторичном рынке достаточного числа благоустроенных квартир.

По расчетам аудиторов, в среднем срок ожидания квартир составляет семь лет. Однако в отдельных регионах он превышает 20 лет. Это относится к девяти регионам; к примеру, в Крыму срок составляет чуть более 20 лет, в Мордовии — 34 года, в Ингушетии — 47 лет, в Чеченской Республике — 49 лет.

Из-за долгого ожидания дети-сироты вынуждены получать жилье через суд, а в 12 регионах (Калининградской, Новгородской областях, Еврейской автономной области и др.) квартиры предоставляются только на основании судебных решений. В целом в 2018 году более 12 тыс. человек из 25 тыс., которым удалось получить жилье, сделали это через суд, согласно данным Счетной палаты.

Отсутствие предложений на рынке и пустующий фонд Минобороны

Еще одним обстоятельством, которое затрудняет для детей-сирот получение квартир, является отсутствие на рынке предложений, которые соответствовали бы необходимым требованиям. При этом большинство регионов формируют специальный жилой фонд, из которого помещения переходят детям-сиротам, приобретая квартиры на первичном и вторичном рынках жилья.

В 52 регионах существует практика, при которой власти компенсируют сиротам затраты за аренду жилья или предоставляют во временное пользование место в общежитии до момента получения основной квартиры. Однако всего по России подобную дополнительную поддержку получают лишь 8,5 тыс. сирот с правом получения жилья.

Госаудиторы отмечают, что в России есть свободный жилой фонд, который может быть использован для обеспечения квартирами детей-сирот. В частности, Счетная палата нашла 508 жилых помещений Минобороны, которые не используются ведомством.

В итоге Счетная палата считает, что невозможно говорить об эффективном выполнении органами власти обязательств по предоставлению жилья детям-сиротам. Ведомство отмечает, что ситуация практически не меняется с 2015 года. Кроме того, темпы предоставления квартир значительно ниже темпов роста количества детей-сирот.

Что предлагает Счетная палата В декабре 2019 года тогдашний глава правительства Дмитрий Медведев дал поручение до 2025 года обеспечить жильем детей-сирот, тем самым ликвидировать «квартирную задолженность» перед ними. Для этого Счетная палата предлагает создать «дорожную карту», которая должна включить в себя: возможность обеспечить жильем детей-сирот с учетом их переезда в регион, в котором есть необходимое жилое помещение, социальная инфраструктура, а также возможность занятости;

единые подходы при предоставлении временных жилых помещений или компенсации расходов на аренду квартиры до момента получения постоянного жилья;

«социальный портрет» сироты в возрасте от 18 до 23 лет, который учитывал бы состав семьи, наличие детей и возможность переезда в другой регион;

упрощение процедуры закупки жилья у физического лица;

ответственность для должностных лиц при приобретении для детей-сирот жилья по завышенным ценам или некачественного;

для сирот старше 23 лет возможность предоставления «жилищного сертификата», то есть средств, соразмерных стоимости квартиры.

Что делает Министерство просвещения

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк, позиция которого приводится в бюллетене Счетной палаты, пояснил, что министерство уже разработало меры, направленные на улучшение ситуации с обеспечением жильем детей-сирот.

«Мы подготовили изменения в правила предоставления и распределения субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам. В них будет установлен дополнительный критерий для отбора регионов на получение субсидий. Таким критерием станет наличие «дорожной карты», которая будет включать мероприятия по ликвидации до 2025 года накопившейся задолженности по обеспечению сирот старше 18 лет, которые включены в списки получения жилья на 1 января 2020 года», — пояснил Басюк.

Кроме того, министерство подготовило законопроект о внесении изменений в закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в котором предлагается исключить проживание детей-сирот в квартирах одновременно с людьми, лишенными родительских прав. Басюк также добавил, что Минпросвещения упростит процедуру закупки квартир у физических лиц.

Что предлагают делать эксперты

Отвечать за жилье для детей-сирот должно не Минпросвещения, а Министерство строительства, считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. «Ни для кого не секрет, в каком состоянии и какого качества порой сдают жилье для детей-сирот. Бывает, что им снова становится негде жить», — приводятся слова Кузнецовой в бюллетене Счетной палаты.

Сроки ожидания квартир более 20 лет могут быть сокращены в случае обращения в суд с требованием предоставить жилье, пояснил юрист благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Павел Денисов. «После подобных обращений судебные решения, например, в Республике Бурятия исполняются в среднем в течение двух лет, в Забайкальском крае — в течение трех-четырех лет», — приводит примеры Денисов.

По мнению председателя правления Национального фонда защиты детей от жестокого обращения Александра Спивака, основной проблемой в реализации гарантий обеспечения детей-сирот жильем является недостаток бюджетного финансирования. «При этом безусловное право выпускников на получение услуг постинтернатного сопровождения вне зависимости от наличия места жительства федеральным законодательством не закреплено. Осложняющим фактором выступает практика приобретения для выпускников рядом расположенного жилья в так называемых сиротских гетто», — считает он.