Ноутбуки подключаются к дефициту

Переход на удаленную работу взвинтил спрос на персональные компьютеры в России

В ближайшее время в России может возникнуть дефицит ноутбуков, предупредили участники рынка. Переход на удаленку и падение курса рубля привели к росту спроса на эту продукцию, а ее производство в Китае восстановилось не до конца

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

У крупнейших дистрибьюторов электроники на складах почти закончились ноутбуки, рассказали РБК представители нескольких компаний, а также системных интеграторов, которые закупают технику оптом. Как пояснили собеседники РБК, в b2b-сегменте возник одномоментный спрос на ноутбуки и персональные компьютеры, который они связывают с массовым переходом сотрудников крупных компаний на удаленную работу из-за распространения коронавируса.

Продажи ноутбуков на 10–11-й неделях 2020 года (2–15 марта) начали расти под влиянием нарастающих опасений и подготовки к удаленной работе, фиксирует тренд исследовательская компания GfK. На 10-й неделе продажи выросли на 10% по сравнению с предыдущей неделей, а на 11-й — уже на 27%, сообщил представитель пресс-службы GfK. Однако на 10-й неделе уровень реализации был ниже аналогичного прошлогоднего показателя (минус 18%), а на 11-й — уже выше в полтора раза (+50%).

Еще одним сильным стимулом для роста продаж, по опыту прошлый лет, является резкий рост курса доллара (вырос с начала марта с 67 руб./$. до 80 руб./$). Это вынуждает российских потребителей «срочно реализовать отложенные планы покупки компьютеров, пока цены не изменились», сказали в GfK, уточнив, что больше всего выросли продажи ноутбуков ценой выше 40 тыс. руб.

Какая ситуация на складах и в магазинах

«Рынок, ожидающий сезонного спада продаж, усугубленного стагнацией экономики и ослаблением рубля, оказался просто не готов к такому ажиотажу, — пояснил РБК руководитель направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрий Шалеев. — Соответственно, из популярных в корпоративной среде брендов на складах дистрибьюторов уже ничего не найти. В достаточном количестве пока есть стационарные компьютеры, в том числе мини-ПК». По словам руководителя направления системной интеграции ГК «Корус Консалтинг» Владислава Бахаудинова, по предварительным оценкам, спрос на ноутбуки в последнее время вырос более чем в пять раз.

Текущие продажи ноутбуков, как и других мобильных устройств, «превышают все планы, которые компания ставила себе на конец первого квартала 2020 года», сказал исполнительный директор компании diHouse (входит в группу «Ланит») Андрей Тарасов. «Снижение курса рубля означает, что товар из новых приходов у всех производителей будет дороже, поэтому ретейлеры, сабдистрибьюторы (те, кто перекупает товар у дистрибьюторов. — РБК) и корпоративные заказчики стараются скупить «старый товар». На это накладывается дефицит со стороны производителей. После тотального карантина производство в Китае только-только налаживается и не работает на полную мощность», — отметил Тарасов.

Дистрибьютор Treolan (тоже входит в «Ланит») ощущает ажиотажный спрос на ноутбуки всех производителей, сообщил представитель его пресс-службы. «Уже наблюдается дефицит в этом сегменте. Из-за проблем с производством [в Китае] мы ожидаем ряд задержек с поставками новых партий к нам на склад», — опасается он. Об ажиотажном спросе на бизнес-модели ноутбуков рассказали и в пресс-службе дистрибьютора ELKO: «Все имеющиеся на складе товары зарезервированы, свободного стока нет, цены растут».

Источник РБК на рынке системной интеграции рассказал, что сейчас «вендоры стараются сотрудничать и перераспределять товар, который должен был идти в другие страны — как европейские, так и ближнее зарубежье, для нашего рынка». Еще один источник РБК знает, что «дистрибьюторы, стараясь удовлетворить спрос, перекупают друг у друга партии того, что есть в наличии», а запасы у всех «уже невелики, если не закончились».

Директор департамента персональных систем компании OCS Distribution Ольга Доровская отмечает, что пока на складах еще есть товар, но он может не подойти под жесткие требования конкретного заказчика. «Новые заказы размещены, но сроки производства и поставки по-прежнему осложнены последствиями распространения коронавируса», — пояснила она. По ее словам, повышенный спрос на ноутбуки есть и в рознице. Но представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева сказала, что компания «не испытывает проблем с наличием товаров на складе и в магазинах». Представитель пресс-службы «Связного» также сообщил, что не наблюдает дефицита ноутбуков и все поставки выполняются согласно обязательствам партнеров.

Какие марки в дефиците

Наибольшим спросом пользуются бизнес-модели HP и Lenovo, сейчас их купить практически невозможно, рассказал замдиректора департамента заказов и логистики «Инфосистемы Джет» Марк Шингарев. Еще два источника РБК сообщили о значительном росте спроса на ноутбуки ASUS и Dell.

Гендиректор Lenovo в России Александр Катаев подтвердил РБК, что в последнее время компания наблюдает повышенный спрос на компьютеры и ноутбуки. Он вызван как всплеском закупок предприятиями для перевода сотрудников на удаленную работу, так и увеличением покупательской активности из-за повышения курса валют, а также паузой в работе заводов в Китае в начале февраля.

«На данный момент компания Lenovo осуществляет поставки ПК на российский рынок в штатном режиме и проблем с новыми закупками у наших дистрибьюторов нет. Скорее можно говорить о резком всплеске спроса, который создал нехватку ноутбуков и ПК в коротком периоде времени», — сказал он.

Представитель ASUS также отметил рост спроса на ноутбуки на 20–30% по сравнению с предыдущей неделей. «Это связано и с ростом курса рубля, так как люди, которые откладывали покупку, решили купить до момента, когда на рознице отразится подорожание доллара, а также с тем, что много людей перешло на домашнюю работу», — отметил он. По его словам, заводы ASUS вышли практически на те же производственные мощности, что и до кризиса, поэтому компания сможет обеспечить необходимые рынку объемы.РБК направил запросы в пресс-службы HP и Dell.

Сколько продлится ажиотаж

Владислав Бахаудинов рассказал, что производители рассчитывают отгрузить продукцию на российские склады только в середине апреля, из чего сделал вывод, что груз, скорее всего, находится на границе с Китаем или в производстве. Однако объемы поставок, которые сейчас находятся в транзите, не покроют возросший спрос. «Дефицит на рынке сохранится еще какое-то время, предположительно, два-три месяца. Не исключено, что тот объем товаров, который еще не дошел до складов в России, уже предварительно раскуплен заказчиками», — утверждает Бахаудинов.

Представитель ELKO отметил, что ближайшие новые партии появятся в продаже ориентировочно через несколько недель. «Предположительно, дефицит будет продолжаться от одного до двух месяцев, но это зависит прежде всего от того, как в дальнейшем будет развиваться эпидемия в Европе и России и как быстро китайские заводы восстановят производство», — объяснил он. Источник РБК в одном из вендоров техники пояснил, что поставки электроники в основном осуществляются морем, в среднем такая доставка «от завода до полки» занимает пару месяцев, а доставка самолетом — пару недель.

Один из собеседников РБК среди дистрибьюторов обратил внимание, что развитие дефицита во многом будет зависеть от того, какие меры введут власти: чем более жесткий карантин будет объявлен, тем сильнее будет ощущаться нехватка товара. «Пока на ближайшие месяц-полтора предпосылок для существенного улучшения ситуации нет», — пессимистичен он.