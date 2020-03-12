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Джо Байден повторил вторничный успех
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Газета
Джо Байден повторил вторничный успех
Газета № 027 (3194) (1203) Политика,
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Джо Байден повторил вторничный успех
Остались ли у Берни Сандерса шансы переломить ситуацию и стать кандидатом в президенты США от демократов
Джо Байден увеличил свой отрыв от Берни Сандерса в ходе второго демократического «супервторника». Результаты бывшего вице-президента делают его почти недосягаемым, политологи допускают выход сенатора из гонки
Берни Сандерс (Фото: Brittany Greeson / Getty Images)

Бывший вице-президент США Джо Байден победил по меньшей мере в четырех из шести штатов, где 10 марта прошли первичные выборы от Демократической партии. Он получил большинство в Айдахо, Мичигане, Миссисипи и Миссури. Его главный соперник, сенатор от Вермонта Берни Сандерс, победил в Северной Дакоте. В штате Вашингтон во время написания материала результаты еще не были подведены.

Неделей ранее Байден победил в десяти штатах из 14, где проходили праймериз. «Это больше чем возвращение», — прокомментировал свою победу Байден, который начинал кампанию неуверенно и проиграл первые этапы предварительных выборов. В своей речи бывший соратник Барака Обамы поблагодарил Сандерса и его сторонников.

Сандерс итоги второго «супервторника» еще не комментировал. Однако он продолжает участвовать в кампании, следует из слов его помощника. В субботу сенатор намерен принять участие в дебатах, в которых будут дискутировать только он и Байден.

10 марта кандидаты боролись за голоса в общей сложности 352 делегатов, то есть почти за 10% из 3979 представителей штатов и территорий США, которые примут участие в партийном съезде в середине июля. Его делегаты формально изберут кандидата в президенты, голосуя в соответствии с результатами первичных выборов в их округах. Больше всего голосов во вторник было разыграно в штатах Мичиган и Вашингтон — 125 и 98 соответственно. Согласно предварительным итогам нынешнего «супервторника», Байден получил по меньшей мере 176 голосов, а Сандерс — 110. В общем зачете у Байдена, по подсчетам The New York Times, 846 делегатов, у Сандерса — 684.

Какой теперь выбор у Сандерса

Одна из проблем Сандерса — низкий уровень поддержки среди афроамериканцев, пишет Vox. В 2016 году у этой группы избирателей он не пользовался популярностью, за прошедшие четыре года он попытался изменить ситуацию, начал говорить о «расистской уголовной системе», о своей вовлеченности в движение за права человека, а также получил поддержку влиятельного чернокожего пастора и политика Джесси Джексона. Однако Байден у этой группы населения все равно пользуется большей поддержкой, констатирует издание.

Еще до того как Байден укрепил свои позиции, демократы обсуждали, как вывести Берни Сандерса из гонки, пишет Politico со ссылкой на беседы с двумя десятками политических экспертов Демократической партии. Если демократы затянут фазу первичных выборов (они по плану продлятся до начала июня), это сыграет на руку выставляющемуся от республиканцев Дональду Трампу, поэтому искалась возможность расчистить путь для Байдена, рассказали собеседники издания. Главная задача — избежать повторения затяжной гонки 2016 года, которая измотает кандидата. Некоторые собеседники издания уверяли, что Сандерс сам не хочет стоять на пути Байдена и поэтому уйдет, не дожидаясь последних этапов праймериз. Если сенатор самостоятельно покинет гонку, это поможет объединению его сторонников вокруг Байдена, утверждают некоторые собеседники Polititco.

Член палаты представителей от Огайо Марсия Фадж считает, что победа Байдена в Мичигане должна спровоцировать Сандерса на выход из кампании. «Думаю, сенатор Сандерс довольно прагматичен, чтобы понять, что другого пути нет. Если он хочет дать право говорить людям, то они уже высказались. Я надеюсь, что он сделает то, что лучше для партии и для страны — пора сложить руки», — призвала она.

Поражение Сандерса в ключевых штатах 10 марта с очень высокой долей вероятности ставит точку в его попытках стать кандидатом от демократов, отмечает аналитик портала FiveThirtyEIght Сара Фростенсон. График будущих праймериз также играет на руку Байдену — согласно прогнозам, он сможет одержать победу во Флориде, Иллинойсе, Огайо, Джорджии и Аризоне, отмечает аналитик FiveThirtyEight Джеффри Скелли.

Несмотря на неубедительные результаты, Сандерс вряд ли снимется с праймериз и будет бороться до конца, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. «Трудности Сандерса показывают, что радикализм его повестки обернулся против него. Полагаю, что в будущем он начнет смещаться к центристской позиции, чтобы объединить вокруг себя более широкую коалицию избирателей, — так же, как он пытался сделать это на праймериз в 2016 году», — объяснил Гарбузов. Но даже с учетом вероятной смены стратегии Сандерса его шансы стать кандидатом в президенты весьма низки, заметил эксперт.

По мнению Гарбузова, продолжение внутрипартийной борьбы сыграет на руку Байдену: «В этом случае его победа будет выглядеть более весомой и легитимной в глазах партии и страны в целом». Но, если Байден станет кандидатом в президенты от демократов, ему будет непросто одолеть Трампа, считает Гарбузов: «Сандерс обладал какой-то искрой, Байден же выглядит бледно и вяло, особенно на фоне колоритного и яркого Трампа. Против Байдена могут сыграть и скандалы вокруг бизнес-деятельности его сына на Украине».

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Пудовкин.
Теги: США , праймериз , Выборы , Джозеф Байден , Берни Сандерс , Дональд Трамп
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