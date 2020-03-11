Тель-Авив опустил карантинный занавес

Израиль фактически закрыл границу из-за коронавируса

Власти Израиля фактически закрыли после 12 марта въезд в страну для иностранных туристов. Ростуризм не предупреждал об угрозе безопасности в этой стране, и поэтому не всем удастся полностью вернуть деньги за пакетный тур

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Министерство туризма Израиля во вторник, 10 марта, разослало российским туроператорам разъяснение в связи с принятыми ограничениями по въезду в страну. Накануне и.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о том, что власти Израиля ввели обязательный карантин продолжительностью 14 дней для всех въезжающих.

«Беспрецедентные меры» Израиль решил ввести из-за распространения в мире коронавируса, говорится в сообщении Министерства туризма. За пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения на 9 марта, уже выявлены почти 28,7 тыс. инфицированных в 104 странах, непосредственно в Израиле зафиксировано 39 случаев (в России к настоящему времени семь заболевших).

Какие ограничения ввел Израиль

Все въезжающие в Израиль с 20:00 12 марта 2020 года должны будут пройти 14-дневный карантин. Власти Израиля подчеркивают, что речь идет о «домашнем карантине», и любые виды гостиничного размещения для этих целей «не могут быть рассмотрены». Срок действия этой меры — до 26 марта 2020 года.

До 20:00 часов 12 марта 2020 года в Израиль свободно могут въехать туристы из стран, названных властями, среди них и Россия.

Туристы, которые уже находятся в Израиле или приедут до начала действия обязательного карантина, могут отдыхать в соответствии с собственными планами, но при выполнении следующих условий: при появлении первых признаков респираторных заболеваний обратиться в скорую помощь, соблюдать строгие правила гигиены, избегать мест массового скопления людей (в том числе общественного транспорта, мест отдыха и торговых центров, больниц и клиник).

Местные турфирмы и гиды должны вести учет всех мест, которые посещают туристы.

После 12 марта российские туристы теоретически смогут въехать в Израиль, но для этого им надо будет подтвердить в аэропорту, что они две недели смогут провести на карантине в домашних условиях. «Это фактически невозможно, это единичные случаи, основная масса не поедет», — признал в беседе с РБК советник по туризму посольства Израиля в Москве Владимир Шкляр.

Когда и кому Россия запрещала поездки

Это первый случай, когда иностранное государство вводит фактический запрет на посещение страны организованными туристами. Прежде только Ростуризм рекомендовал турфирмам прекратить продажи туров на том или ином направлении из-за угрозы безопасности жизни или здоровья гражданам РФ.

Так, трижды вводился фактический запрет на посещение курортов Египта: в 2011 году после «арабской весны», в 2013-м — после военного переворота и в 2015-м — после того как над Синаем был взорван лайнер компании «Когалымавиа» с российскими туристами (воздушное сообщение с курортами Египта до сих пор не восстановлено, что делает невозможной продажу туров в Хургаду и Шарм-эль-Шейх). До введения этих запретов Египет был самым массовым зимним направлением отдыха у россиян.

В декабре 2015 года, после того как у сирийско-турецкой границы был сбит российский бомбардировщик Су-24, были приостановлены продажи туров в Турцию, самое массовое летнее направление. Продажи возобновились только в конце лета 2016 года.

В январе 2020 года из-за распространения коронавируса Ростуризм рекомендовал турфирмам временно отказаться от продаж туров в Китай, в феврале — в Италию, Южную Корею и Иран. Посол Италии в России Паскуале Таррачано тогда назвал эту инициативу Ростуризма неоправданной и призвал внести коррективы в рекомендацию ведомства.

При этом власти России, подобно Израилю, уже ограничили въезд в страну для граждан двух государств — Китая и Южной Кореи.

Насколько востребован Израиль у российских туристов

Сейчас в Израиле находятся 84 тыс. иностранных туристов, в том числе 6,5 тыс. россиян, уточнил Шкляр. Большинство россиян, по его словам, — организованные туристы, которые воспользовались услугами турфирм.

По итогам 2019 года Израиль был на 17-м месте среди наиболее популярных у россиян направлений отдыха, напоминает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. Почти две трети россиян приезжают в Израиль как туристы: согласно данным погранслужбы ФСБ, в 2019 году в Израиль направлялись 392,6 тыс. российских граждан, из них 238 тыс. с туристическими целями.

Сейчас в Израиле высокий экскурсионный сезон, «не жарко, народу много», констатирует Тюрина. В первые месяцы 2020 года турпоток из России по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года рос, свидетельствуют данные Министерства туризма Израиля. В январе в страну приехали 22 тыс. российских туристов, а в феврале — 20,1 тыс., что на 11% и на 4% соответственно больше, чем годом ранее (эти данные не учитывают круизных пассажиров и тех, кто провел в Израиле меньше суток). В марте 2019 года в Израиле побывали 30,5 тыс. россиян.

Подробная информация о том, как российские туристы проводят время в Израиле, приводится в исследовании национального Министерства туризма за 2016 год: тогда 28% россиян выбрали экскурсионные туры, 23% — приехали отдохнуть на курорте, 25% — навестить друзей и родственников, 10% — ради паломничества, 9% — на медицинское лечение. В отелях останавливаются почти половина (47%) приезжающих в Израиль россиян, 40% — у друзей и родственников.

У тех, кто организует свои поездки самостоятельно, Израиль не самое популярное направление отдыха, следует из ответов опрошенных РБК систем онлайн-бронирования. По данным Aviasales, в 2019 году Израиль был на 15-м месте по популярности среди зарубежных направлений у российских пользователей с 2% от всех бронирований (столько же россиян летали самостоятельно в Черногорию и Грецию). У сервиса Ostrovok.ru Израиль по количеству бронирований отелей на весенний сезон 2020 года занимает 34-е место.

Каковы шансы вернуть деньги за оплаченный тур

По закону «Об основах туристической деятельности в РФ» вернуть 100% стоимости тура, купленного у туроператора, клиенты могут в том случае, если Ростуризм официально предупредил о наличии угрозы безопасности в той или иной стране. Но поскольку официальных рекомендаций воздержаться от посещения Израиля не было, сейчас аннулировать купленный тур можно только со штрафными санкциями, и «чем ближе дата вылета, тем больше штраф», говорит Ирина Тюрина. Представитель Ростуризма подтвердил РБК, что при отказе от уже приобретенного тура в Израиль туроператор вправе удержать фактически понесенные расходы.

«Интурист», у которого в Израиле сейчас отдыхают около 100 туристов, предлагает клиентам, которые должны были улететь на отдых после 12 марта, или аннулировать тур «в связи с форс-мажорной ситуацией», или перенести поездки на более поздние сроки, после окончания действия карантина. Представитель «Интуриста» уточнила, что в случае аннуляции тура деньги за наземное обслуживание (проживание в отеле, трансфер из аэропорта и экскурсии) туристам вернут без штрафов.

Туристы KMP Group, одного из основных туроператоров на израильском направлении, не отказываются от поездок в эту страну, а соглашаются перенести тур на май или на осень, сообщила руководитель департамента выездного туризма Маргарита Гончаренко. У KMP Group, которая занимается в основном организацией индивидуальных туров на регулярных рейсах, средняя стоимость недельного тура в Израиль на двоих составляет €1,5–2 тыс., уточнила Гончаренко (другие опрошенные туроператоры информацию о расценках не предоставили).

Министерство туризма Израиля находится на связи с российскими туроператорами и старается оказывать им содействие — в частности, рассматривается вопрос, чтобы рекомендовать отелям не взимать деньги за проживание с россиян, которые не приедут из-за ограничений, уверяет Шкляр.

«Уральские авиалинии» отменили рейсы после 12 марта в Тель-Авив из Сочи, Екатеринбурга, Минеральных Вод, а также рейсы в Эйлат из Домодедово. Пассажирам отмененных рейсов авиакомпания предлагает оформить вынужденный возврат авиабилетов, либо переоформить его на другую дату или рейс, либо поменять направление полета (с доплатой до доступного тарифа). Пассажиры «Аэрофлота» с вылетами в Израиль с 10 марта по 31 мая также смогут оформить вынужденный возврат и вернуть полную стоимость купленного билета, сообщила авиакомпания. В «Победе» и S7, которые также летают в Израиль, на запрос РБК не ответили.