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Отказ от прививок инфицировал медстатистику
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Газета
Отказ от прививок инфицировал медстатистику
Газета № 026 (3193) (1103) Общество,
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Отказ от прививок инфицировал медстатистику
Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%
В России за год почти на 40% выросло число заболевших коклюшем, большая часть случаев зафиксирована в Москве. Главный эпидемиолог Минздрава уверен, что одна из основных причин этого — отказ родителей делать прививки детям
Фото: Михаил Плецкий / Global Look Press

Число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14 406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших). По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года. Данные по запросу редакции предоставил Росстат.

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.

Несмотря на то что прививки от коклюша сделаны более чем 95% населения, заболеваемость им в стране продолжает расти, подтвердил РБК главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его словам, треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, почти половина — не прививались. Согласно календарю профилактических прививок, от коклюша прививают в возрасте трех месяцев, в четыре с половиной месяца и в полтора года.

«В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет», — рассказал он.

Одной из причин роста числа заболевших Брико называет отсутствие своевременной вакцинации у детей. «При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам», — подчеркнул академик. По мнению главного эпидемиолога, всплеск заболевания произошел из-за того, что родители отказываются от вакцинаций, а также из-за несвоевременного проведения прививок.

Четверть всех заболевших в январе 2019 года приходилась на Москву, показывают данные Роспотребнадзора. Академик Брико утверждает, что уровни заболеваемости в Санкт-Петербурге и Воронежской области еще выше. А в тех регионах, где не фиксируются заболевания коклюшем — это Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, — может быть просто недостаточная диагностика, считает он.

В июне 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. В качестве первоочередной задачи была выделена организация на производственной базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин из календаря профилактических прививок.

В январе 2020 года Сергей Краевой, который тогда занимал пост замминистра здравоохранения, рассказал, что национальный календарь профилактических прививок будет расширяться по мере налаживания фармкомпаниями производства вакцин в России. Кроме того, он анонсировал включение в календарь к 2024 году вакцины от вируса папилломы человека.

Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова выразила обеспокоенность отсутствием в календаре ревакцинации вакцины против коклюша, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека.

По мнению доцента кафедры факультетской педиатрии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова Марины Федосеенко, одной из главных причин роста заболеваемости коклюша является несовершенство национального календаря профилактических прививок, в котором нет возрастных ревакцинаций против коклюша.

«Дети, получающие в соответствии с отечественным графиком прививок последнюю прививку против коклюша в полтора года, к шести-семи годам утрачивают иммунную защиту. Как результат — волна коклюша среди младших школьников. Подростки и взрослые вообще получают иммунитет только после перенесенной коклюшной инфекции. Самое опасное в этой ситуации, что все они становятся источниками инфекции для младенцев, не завершивших первичную схему прививок АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина)», — пояснила она, добавив, что перенесенный коклюш не обеспечивает пожизненную защиту.

По словам Федосеенко, отказы от вакцинации и несоблюдение рекомендованного графика вакцинации также являются причиной «эпидемиологического неблагополучия» по коклюшной инфекции.

Коклюш — это бактериальная инфекция, основным симптомом которой является спазматический кашель. Возбудителем является бактерия Bordetella pertussis, которая передается воздушно-капельным путем. По данным ВОЗ, в развивающихся странах смертность при коклюше может достигать 1% среди детей до пяти лет. В основном от коклюша прививают детей до пяти лет, однако в некоторых странах есть дополнительная вакцинация в подростковом возрасте и среди беременных женщин. Наиболее частым осложнением коклюша является пневмония. Надежным средством специфической профилактики коклюша является вакцина.

Авторы: Дада Линделл, Егор Губернаторов.
Теги: эпидемия , заболеваемость , Роспотребнадзор , открытые данные
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