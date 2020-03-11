Отказ от прививок инфицировал медстатистику

Число заболевших коклюшем в России в 2019 году составило 14 406 человек, что почти на 40% больше, чем в 2018 году (10 421 заболевших). По сравнению с 2017 годом заболеваемость коклюшем выросла в 2,7 раза, выяснил РБК, проанализировав данные Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях за последние четыре года. Данные по запросу редакции предоставил Росстат.
В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
Несмотря на то что прививки от коклюша сделаны более чем 95% населения, заболеваемость им в стране продолжает расти, подтвердил РБК главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико. По его словам, треть заболевших детей прошли полный курс вакцинации, почти половина — не прививались. Согласно календарю профилактических прививок, от коклюша прививают в возрасте трех месяцев, в четыре с половиной месяца и в полтора года.
«В настоящее время выявлено, что уже через четыре-пять лет после вакцинации иммунитет ослабевает и человек вновь становится уязвимым по отношению к коклюшу. В связи с этим более половины всех случаев коклюша в России регистрируется у детей в возрасте от трех до 14 лет», — рассказал он.
Одной из причин роста числа заболевших Брико называет отсутствие своевременной вакцинации у детей. «При анализе статистических форм выявлено, что на первом году жизни своевременно вакцинированы в 2014–2016 годах менее 50% детей, необходимый уровень — более 95% — в некоторых регионах не достигается даже к двум годам», — подчеркнул академик. По мнению главного эпидемиолога, всплеск заболевания произошел из-за того, что родители отказываются от вакцинаций, а также из-за несвоевременного проведения прививок.
Четверть всех заболевших в январе 2019 года приходилась на Москву, показывают данные Роспотребнадзора. Академик Брико утверждает, что уровни заболеваемости в Санкт-Петербурге и Воронежской области еще выше. А в тех регионах, где не фиксируются заболевания коклюшем — это Ненецкий автономный округ, Карачаево-Черкесия, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ, — может быть просто недостаточная диагностика, считает он.
В июне 2019 года президент Владимир Путин поручил правительству разработать стратегию иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года. В качестве первоочередной задачи была выделена организация на производственной базе отечественных предприятий полного цикла производства вакцин из календаря профилактических прививок.
В январе 2020 года Сергей Краевой, который тогда занимал пост замминистра здравоохранения, рассказал, что национальный календарь профилактических прививок будет расширяться по мере налаживания фармкомпаниями производства вакцин в России. Кроме того, он анонсировал включение в календарь к 2024 году вакцины от вируса папилломы человека.
Ранее главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова выразила обеспокоенность отсутствием в календаре ревакцинации вакцины против коклюша, ротавирусной инфекции и вируса папилломы человека.
«Дети, получающие в соответствии с отечественным графиком прививок последнюю прививку против коклюша в полтора года, к шести-семи годам утрачивают иммунную защиту. Как результат — волна коклюша среди младших школьников. Подростки и взрослые вообще получают иммунитет только после перенесенной коклюшной инфекции. Самое опасное в этой ситуации, что все они становятся источниками инфекции для младенцев, не завершивших первичную схему прививок АКДС (адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина)», — пояснила она, добавив, что перенесенный коклюш не обеспечивает пожизненную защиту.
По словам Федосеенко, отказы от вакцинации и несоблюдение рекомендованного графика вакцинации также являются причиной «эпидемиологического неблагополучия» по коклюшной инфекции.
Коклюш — это бактериальная инфекция, основным симптомом которой является спазматический кашель. Возбудителем является бактерия Bordetella pertussis, которая передается воздушно-капельным путем. По данным ВОЗ, в развивающихся странах смертность при коклюше может достигать 1% среди детей до пяти лет. В основном от коклюша прививают детей до пяти лет, однако в некоторых странах есть дополнительная вакцинация в подростковом возрасте и среди беременных женщин. Наиболее частым осложнением коклюша является пневмония. Надежным средством специфической профилактики коклюша является вакцина.