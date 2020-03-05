Суд защитил крымские компании от банковских вкладчиков

ФЗВ впервые проиграл дело о взыскании украинских долгов с предприятий

Арбитражный суд Севастополя отказал Фонду защиты вкладчиков Крыма во взыскании почти 1 млрд руб. с двух крымских компаний, бравших кредиты в украинских банках. Это первое поражение фонда по таким делам, говорят юристы

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Фонд защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ) — некоммерческая организация, учрежденная Агентством по страхованию вкладов и в 2017 году переданная крымским властям, — впервые проиграл в крымском суде дело о взыскании с бизнеса долгов перед украинскими банками. Арбитражный суд Севастополя 25 февраля отказал ФЗВ во взыскании 927 млн руб. с крымского предприятия «Днепрметаллсервисгрупп» (ДМСГ) на том основании, что спорная задолженность уже была взыскана «компетентным судом Украины». ДМСГ был учрежден при Украине и перерегистрировался в российской юрисдикции после принятия Крыма в состав России.

Фонд также добивался обращения взыскания на недвижимое имущество, заложенное другой крымской фирмой — «Металл Сервис Группа» (МСГ) — по кредиту ДМСГ. Суд Севастополя отказал и в этом. Решение суда доступно в картотеке арбитражных дел (.pdf).

Требования почти на 1 млрд руб.

Фонд защиты вкладчиков с февраля 2018 года, когда вступили в силу соответствующие поправки в российское законодательство, подал десятки исковых заявлений о взыскании украинских долгов с крымских предприятий. С 2014 года по 1 февраля 2020 года фонд выплатил крымским вкладчикам 29,8 млрд руб. компенсаций за депозиты, утраченные в результате ухода украинских банков с полуострова, говорится на его сайте. Чтобы компенсировать фонду расходы на выплаты вкладчикам, власти в 2017 году дали ему разрешение предъявлять требования к юрлицам — должникам украинских банков — о погашении их задолженности в пользу ФЗВ.

Одно из таких рутинных требований ФЗВ предъявил и к фирмам ДМСГ и МСГ в конце 2017 года, а в феврале 2018 года (то есть буквально через несколько дней после получения новых полномочий) подал на них в суд. Фонд утверждал, что ДМСГ не вернул взятый в 2011 году кредит на €32 млн украинскому Дельта Банку (по решению Банка России в мае 2014 года Дельта Банк прекратил свою работу в Крыму и Севастополе «в связи с неисполнением обязательств перед кредиторами/вкладчиками»). Фонд через различные решения арбитражных судов добился права взыскать с Дельта Банка почти 937 млн руб., из которых реально удалось получить лишь 1%. Оставшиеся 99% ФЗВ попытался забрать у ДМСГ и МСГ по иску в севастопольском арбитраже.

В рамках иска ФЗВ наложил обеспечительные меры на недвижимость, расположенную в Севастополе, включая цех по изготовлению ветрогенераторов и цех сборки металлоконструкций, и намеревался продать это имущество на публичных торгах как минимум за 139 млн руб. Эти объекты принадлежат одному из ответчиков — МСГ, но были заложены по обязательствам ДМСГ (обе компании зарегистрированы по одному адресу, осуществляют схожую деятельность, но учредители у них разные).

Избежали двойного взыскания

Арбитражный суд Севастополя подтвердил существование кредитного договора и договора залога и помимо прочего признал, что МСГ и ДМСГ, пройдя процедуру перерегистрации по российскому законодательству, «не прекращали свою деятельность, а их права и обязанности (приобретенные до изменения статуса Крыма. — РБК) сохраняют свою силу». Однако суд, проанализировав соответствующее законодательство Украины и изучив решения украинских судов, признал, что спорная задолженность была взыскана с ДМСГ «актами компетентных судов Украины» в 2015 году.

Севастопольский суд сослался на норму Арбитражного процессуального кодекса России о том, что производство по делу надлежит прекратить, если имеется «вступивший в законную силу принятый по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям судебный акт <...> суда иностранного государства». По решению Хозяйственного суда Киева взысканная задолженность ДМСГ перед Дельта Банком составила 1,71 млрд грн (около 4,5 млрд руб.).

Решение по иску ФЗВ к двум крымским компаниям вынес судья Алексей Смоляков, назначенный на эту должность президентом России в 2016 году. Оно может быть обжаловано в 21-й арбитражный апелляционный суд в месячный срок. РБК направил запрос в Фонд защиты вкладчиков.

Это первое поражение фонда в делах о взыскании украинских долгов с крымских компаний, сообщили РБК в крымской юридической фирме «Прецедент Консалтинг», которая представляет интересы ряда ответчиков в делах по искам ФЗВ, но в деле против МСГ/ДМСГ не участвовала. «Некоторые выводы суда дискуссионны, но в целом больше оснований считать судебное решение законным — хотя бы по причине одного весьма существенного порока в требованиях фонда. Дело в том, что задолженность компании перед украинским Дельта Банком до этого уже была взыскана украинским банком. То есть суд выполнил предписание закона и не допустил двойного взыскания», — отмечает управляющий партнер фирмы «Прецедент Консалтинг» Станислав Петров. По его мнению, решение арбитража Севастополя «окажет стабилизирующее влияние на судебную практику» по процессам с участием фонда.

«С точки зрения российской судебной практики большинство споров, в которых рассматриваются правоотношения, возникшие до вхождения Крыма в состав России, выглядят исключительно нестандартно», — сказал РБК партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. По его словам, это объясняется особенностями перерегистрации юрлиц: крымские организации считаются не прекращавшими свою деятельность, то есть все права и обязанности, возникшие до изменения статуса Крыма, за ними сохраняются.

При этом, поскольку эти права и обязанности формировались в соответствии с законодательством Украины, при возникновении споров допустимо применение норм материального права иного государства, указывает Иккерт, оговариваясь, что нормы украинского права российский суд разбирает лишь с целью подтверждения справедливости выводов украинского суда, имеющих принципиальное значение для спора. Вообще признание решений зарубежных судов по имущественным спорам при условии, что они не противоречат национальному законодательству, — «нормальная практика как для российского суда, так и для большинства судов стран с развитой правовой системой», резюмирует юрист.