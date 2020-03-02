Бизнес стал брать у заграницы больше, чем отдавать

Эксперты ВШЭ прогнозируют рост внешнего долга российского частного сектора в 2020 году

Внешний долг российского частного сектора в 2020 году может вырасти до $409 млрд, ожидает Центр развития ВШЭ. В прошлом году компании и банки суммарно начали занимать за рубежом больше, чем отдавать

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Объем погашения внешних обязательств предприятий и банков в 2020 году останется на уровне 2019 года впервые после стабильного роста платежей в последние годы. С учетом увеличения новых займов внешний долг всего частного сектора по итогам 2020 года может возрасти. Такую оценку приводит Центр развития ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе» (.pdf).

Банки стабильно сокращали свои внешние обязательства с середины 2014 года. У предприятий снижение внешнего долга было не таким устойчивым и возобновилось после паузы 2016–2017 годов.

Однако разворот траектории произошел в 2019 году, когда темпы погашения внешнего долга замедлились. Эта тенденция продолжится в 2020 году, и в результате с высокой долей вероятности общий объем внешнего долга частного сектора при сохранении рефинансирования на текущем уровне возрастет, прогнозируют эксперты ВШЭ.

Предпосылки роста долга

Платежи бизнеса по внешним обязательствам пошли на убыль в 2019 году после непрерывного роста в предыдущие три года. Объем расчетов упал на 10,6%, с $122 млрд в 2018 году до $109 млрд в 2019-м.

Всего за прошлый год, по оценке ВШЭ, новые займы предприятий превысили погашение. Предприятия смогли полностью рефинансировать платежи по внешнему долгу впервые за несколько лет. Банки же лишь на 59% рефинансировали свои обязательства. В результате внешний долг частного сектора не сократился впервые за многие годы и составил $399 млрд (24% ВВП).

В четвертом квартале 2019 года ЦБ традиционно пересмотрел в сторону увеличения оценки объема платежей. В итоге объем погашения вырос более чем в полтора раза по сравнению с предыдущей оценкой. Учитывая, что пересмотр платежей приводил к росту планируемых объемов погашения внешнего долга предприятий в 1,8 раза в среднем за четыре последних квартала, а у банков — в 2,6 раза, эксперты ВШЭ ожидают, что примерно в таких же пропорциях могут возрасти и предстоящие платежи 2020 года.

Прогноз на 2020 год

По оценке Центра развития ВШЭ, в 2020 году при сохранении уровня рефинансирования внешний долг может возрасти до $409 млрд.

В целом за 2020 год платежи по внешнему долгу по графику погашения снизятся до $71 млрд, из них $58 млрд по основному долгу и $13 млрд по процентам.

При росте платежей предприятий на 17%, до $90 млрд, объем погашений банков сократится на 40%, до $19 млрд. Но чистые выплаты могут оказаться значительно ниже, потому что часть платежей по внешнему долгу бизнес может продлить или рефинансировать.

В результате по итогам года объем погашения внешнего долга частного сектора составит $109 млрд — на уровне прошлого года, прогнозируют эксперты ВШЭ.

Стимулы для инвестиций

В России сложились хорошие стартовые условия для наращивания внешнего долга бизнеса для финансирования проектов, прокомментировал РБК автор исследования, ведущий эксперт Центра развития Сергей Пухов: «Экономика адаптировалась к внешним шокам, резко снизилась зависимость курса рубля от цен на нефть, несмотря на санкции, идет приток капитала, высокие резервы, низкая инфляция — все это создает базовые условия для притока инвестиций».

Уровень долга частного сектора, хотя и будет расти, все равно останется достаточно низким по отношению к ВВП, а платежи необременительны, прогнозирует Пухов, «поэтому при необходимости в ресурсах частный сектор может наращивать внешние займы». Банки же, в отличие от предприятий, по-прежнему продолжат сокращать внешний долг из-за меньшей необходимости в подобном фондировании.

Негативный вклад, по мнению эксперта, внесут последствия вспышки коронавируса для экономики и скромные ожидания относительно мирового экономического роста в 2020 году. «Аппетит к риску снизится, как и инвестиции в рисковые активы по всему миру, включая Россию», — пояснил Пухов.