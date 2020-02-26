Учителя и акушеры застряли на выходе в Сеть

В регионах срывается программа подключения к интернету социально значимых объектов

Часть фельдшерско-акушерских пунктов и других социально значимых объектов, которые по программе «Цифровая экономика» должны были подключить к интернету, так и не вышла в онлайн. Причина — отсутствие компьютеров

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

О том, что в некоторых регионах возникли проблемы с подключением к интернету фельдшерско-акушерских пунктов, школ и других социально значимых объектов, РБК рассказали несколько участников телекоммуникационного рынка. О причинах их возникновения — в материале РБК.

Как подключали к интернету социально значимые объекты

Обеспечение интернетом социально значимых объектов предусмотрено национальной программой «Цифровая экономика», до 2021 года на эти цели выделяется 72 млрд руб. К таким объектам, в частности, относятся школы, госорганы, территориальные избиркомы, фельдшерско-акушерские пункты, пункты пожарных, полиции, объекты Росгвардии. Всего необходимо подключить около 100 тыс. социально значимых объектов.

Ранее Минкомсвязь выбрала «Ростелеком» единственным исполнителем по оказанию услуг мобильного интернета на этих объектах в период 2019–2020 годов. А право оказания услуг проводного доступа в интернет на социально значимых объектах разыграли на аукционах летом прошлого года. Участники конкурса могли самостоятельно выбирать технологию, которая будет обеспечивать доступ в интернет, для них лишь были зафиксированы технические параметры соединения. В частности, в зависимости от типа объекта должна быть обеспечена определенная скорость — например, для образовательных организаций она должна составлять 100 Мбит/с в городах и 50 Мбит/с в селах.

Основным победителем аукционов стал «Ростелеком», который должен подключить объекты в 44 регионах. Среди исполнителей в других регионах — «ЭР-Телеком Холдинг», МТС, «МегаФон» и др. По итогам аукционов Минкомсвязь заключила 85 государственных контрактов с 16 операторами на общую сумму почти 51 млрд руб. В стоимость контрактов входило не только подключение к интернету, но и безлимитный интернет-трафик соцобъектов до 2021 года включительно.

Сколько объектов не подключили к интернету

В середине прошлого года Минкомсвязь сообщала, что всего необходимо подключить около 100 тыс. объектов, из которых 26 тыс. — в 2019 году, 32 тыс. — в 2020-м и 42 тыс. — в 2021-м. По итогам 2019 года Минкомсвязь отчиталась о подключении почти 18 тыс. социально значимых объектов. Источник РБК, знакомый с ходом реализации проекта, говорит, что всего было подключено 17,7 тыс. При этом в 18 регионах представители социально значимых объектов отказываются от подписания актов оказания услуг по передаче данных из-за того, что у них не установлено оборудование для доступа в интернет и, соответственно, они не потребляли услугу.

Представитель Минкомсвязи сообщил, что на сегодня к интернету подключено более 17 тыс. социально значимых объектов, к концу 2021 года планируется подключить более 68 тыс. подобных объектов. «Согласно условиям государственных контрактов, Минкомсвязь оплачивает операторам трафик передачи данных, но обеспечение объектов автоматизированными рабочими местами не предусмотрено. Эта обязанность субъектов России, о чем ведомство уведомляло их», — сообщил он.

По словам источника, близкого к Минкомсвязи, оплата трафика при отсутствии оргтехники «является нецелевым использованием денежных средств, о чем предупреждала Счетная палата».

Почему возникли проблемы

По словам собеседника РБК, закупки компьютерного оборудования в фельдшерско-акушерские пункты должны были проводиться в рамках федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения» (ЕГИСЗ), но часть регионов получили перечень подобных пунктов для подключения уже после того, как должны были проводить торги. Он обратил внимание на то, что значительная часть фельдшерско-акушерских пунктов не имеет необходимых условий для установки и подключения оборудования, обеспечения его сохранности и работоспособности, а также не в полной мере обеспечена требуемым медицинским персоналом. В школах же, по его словам, возникла проблема с поставками внутренней информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которая позволила бы подключить к интернету не только класс информатики, но и другие кабинеты.

Еще один источник РБК в одном из операторов, занимающихся подключением социально значимых объектов, говорит, что они стали «своеобразными заложниками несогласованных действий со стороны государственных ведомств». «С одной стороны, исполнители подключили предусмотренные проектом объекты. С другой — часть объектов физически оказалась не готова потреблять услуги доступа в интернет: в некоторых школах отсутствует внутренняя кабельная разводка, в фельдшерско-акушерских пунктах нет компьютеров и т.п.», — говорит этот собеседник. Почему в список на подключение к интернету включили объекты, не готовые к этому материально-технически, он затруднился сказать.

Представитель «Миранда Медиа» (выиграла тендер в Крыму) сообщил, что компания полностью реализовала первый этап проекта по подключению 82 социально значимых объектов из 315 запланированных. «Объекты, не оснащенные пользовательским оборудованием (компьютеры и оргтехника), были выявлены в результате предварительного обследования и поставлены в план на включение в 2020 и 2021 годах, при этом поставка пользовательского оборудования не входит в контракт на подключение социально значимых объектов», — отметил представитель компании.

По словам представителя «МегаФона», компания выполнила все необходимые работы по подключению к интернету социально значимых объектов в 2019 году, что подтверждается соответствующими актами о выполненных работах и совершенными разовыми платежами. «Однако по некоторым объектам выплаты за услуги связи временно приостановлены, поскольку на стороне получателей услуг в регионах нет необходимого пользовательского оборудования», — пояснил он. В «МегаФоне» надеются, «что вопрос решится в ближайшее время». Представитель пресс-службы «ЭР-Телеком Холдинга» признал, что компания сталкивалась с подобной проблемой, но заверил, что «все вопросы были решены по ходу выполнения работ». «С нашей стороны все условия, указанные в государственном контракте, выполнены в полном объеме», — сообщил он.

По словам представителя «Ростелекома», компания на 100% выполнила госконтракты 2019 года и подключила более 7 тыс. социально значимых объектов к интернету. «МТС полностью выполняет все конкурсные и контрактные условия при подключении к фиксированному интернету социально значимых объектов», — заверил представитель этой компании. Представитель Объединенной ракетно-космической корпорации сказал, что оснащение социально значимых объектов вычислительной техникой в Орловской области, где компания выиграла аукцион на подключение к интернету, «осуществляется установленным порядком». Представитель «Транстелекома» отказался от комментариев. Связаться с другими победителями аукционов не удалось.

РБК направил запрос в Минздрав и Минпросвещения.