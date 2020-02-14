«Эльбрус» преткновения

Производители радиоэлектроники попросили у правительства дополнительных льгот при госзакупках

Производители радиоэлектроники попросили вице-премьера Юрия Борисова расширить на них преференции при закупках их продукции госкомпаниями. Поводом для обращения, в частности, стала отмененная ФАС закупка компьютеров для РЖД

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Ассоциация «Консорциум дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности», созданная по инициативе Минпромторга и объединяющая российские предприятия, пожаловалась вице-премьеру Юрию Борисову на требование Федеральной антимонопольной службы отменить две закупки — РЖД и «дочки» МРСК на поставку российского радиоэлектронного оборудования. Это следует из письма консорциума (копия есть у РБК). Приводя в пример эти тендеры, производители попросили изменить законодательство в сфере госзакупок отечественного «железа» для «защиты внутреннего рынка и важнейших интересов безопасности», а также «повышения защищенности особо значимых объектов критической информационной инфраструктуры» страны.

Представитель консорциума не ответил на вопросы РБК на момент публикации, но о существовании такого письма осведомлены представитель «Ростеха» и исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. РБК направил запрос представителю Минпромторга.

В чем суть претензий производителей к ФАС

В конце 2019 года РЖД объявили тендер на поставку компьютеров на отечественных процессорах «Эльбрус». Стоимость контракта — 1,08 млрд руб., исполнитель должен был установить 15 тыс. компьютеров в подразделениях РЖД по всей стране до 25 мая 2020 года. Но уже в конце января 2020-го ФАС вынесла решение об отмене этого тендера на основании жалобы компании-интегратора «Смарт Текнолоджис»: служба согласились с доводом, что РЖД при закупке неправомерно установили требования к техническим и функциональным характеристикам товара, которые указывали на конкретного производителя. В случае с контрактом МРСК сумма тендера — 2,2 млн руб. на «поставку автоматических выключателей».

Как отмечает Иван Покровский, «выбор технического решения всегда требует длительной совместной работы поставщика и заказчика». «На рынке информационных технологий процесс согласования технических требований является ключевым, и он предопределяет выбор продукции, а торги позволяют лишь выбрать поставщика из дистрибьюторов или системных интеграторов», — отмечает собеседник РБК. По его мнению, решение ФАС об отмене торгов закрепляет «сложившуюся на рынке компьютеров монополию со стороны Intel-Windows».

В письме к Борисову ассоциация просит изменить подход к закупкам радиоэлектроники (компьютеры, серверы, модемы и т.д.) госкомпаниями. В середине прошлого года госорганам предписали в приоритетном порядке закупать радиоэлектронику из специального реестра российской продукции. Ассоциация просит внести изменения в документы правительства, чтобы это требование распространялось и на госкомпании.

Какие аргументы у ФАС

Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило «третий лишний» (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами. При проведении тендеров госкомпаниями сейчас может применяться только 30-процентная ценовая преференция при оценке предложений.

«С точки зрения защиты российского производителя предложение ассоциации абсолютно верное, но мы можем столкнуться с претензией от ВТО, членом которой Россия является с 2012 года и в соответствии с правилами которой такие жесткие ограничения не допускаются», — говорит замглавы ФАС. По его словам, решения территориальных управлений ФАС, которые были приняты ранее, основывались на существующем законодательстве. «При его изменении в сторону большей защиты российского производителя, что было бы правильно, ФАС сможет принимать необходимые для этого решения», — подытожил Евраев.

Как решить проблему

Представитель аппарата Юрия Борисова сообщил, что в адрес вице-премьера поступает множество предложений от профессиональных сообществ по внесению тех или иных инновационных поправок в существующее законодательство и сейчас проводится работа по обобщению этих предложений. «Основной вектор — это поправки в ФЗ № 44 (федеральный закон, регулирующий закупки госорганов. — РБК) и ФЗ № 223 (регулирует закупки госкомпаний. — РБК), которые помогут любому российскому производителю с качественной линейкой продукции получать преференции при проведении госторгов перед иностранными производителями», — пояснил представитель аппарата.

Собеседник РБК отметил, что после экспертных обсуждений поправки в законы о закупках в госорганах и госкомпаниях будут внесены в Госдуму в весеннюю сессию.

По мнению представителя «Ростеха», изменения законодательства, которые предлагает ассоциация, дадут однозначный приоритет продукции российского происхождения над зарубежными аналогами при закупках госкомпаниями. «Предложенные меры направлены на поддержку отечественных производителей, которые сегодня испытывают огромные сложности с выходом на рынки госзакупок в силу целого ряда причин. Это и несовершенное законодательство, по сути защищающее зарубежных поставщиков, и существующие стереотипы в отношении отечественной продукции, и консерватизм рынка, и, конечно, сильное лобби, которое мешает российским производителям высокотехнологичной продукции пробиваться на рынок», — отметил он.

По оценке «Ростеха», в 2018 году доля российской радиоэлектронной продукции в госзакупках не превышала 20%, а в закупках госкомпаний — 3–5%. «Все ведущие страны мира защищают свою промышленность и экономику, — настаивает представитель «Ростеха». — В первую очередь протекционистские меры нужны в критически важных сферах, обеспечивающих технологический суверенитет государства и национальную безопасность. Речь в том числе о радиоэлектронном комплексе, который поставляет оборудование для промышленности, энергетики, госуправления, здравоохранения и других чувствительных отраслей».

По информации представителя «Ростеха», государство с участием промышленности прорабатывает большой комплекс мер поддержки для отечественных производителей высокотехнологичной продукции. В то же время он назвал «сложно реализуемыми» предложения из письма ассоциации с учетом действующего приоритета норм ВТО, которые «фактически запрещают вводить преференции для собственной продукции в ущерб импорту». Решить проблему могут в том числе обсуждаемые изменения в Конституции, которые установят приоритет национального законодательства над международным, считает представитель «Ростеха».

В то же время Иван Покровский утверждает, что при формировании закупки заказчик и сейчас может прописать требования таким образом, чтобы под них попадала только российская радиоэлектронная продукция, и многие госкомпании пользуются этой возможностью. «В случае с закупкой продукции на процессоре «Эльбрус» проблема заключалась в некорректной формулировке самого технического задания, которая и позволила конкурентам написать жалобу в ФАС», — считает Покровский.

Он уверен, что изменения, о которых просит ассоциация, не имеют решающего значения, но «станут скорее дополнительной гарантией, что работающие с иностранным оборудованием конкуренты российских разработчиков не смогут пожаловаться в ФАС и помешать закупке». «Важно также, чтобы сама антимонопольная служба поддерживала тренд на импортозамещение и рационально оценивала подобные жалобы», — считает Покровский.