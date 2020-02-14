Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Футурология
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,90 63,09 EUR Нал. 69,33 68,49 USD Бирж. 63,63 +0,42 EUR Бирж. 68,99 +0,24 USD ЦБ. 63,60 +0,55 EUR ЦБ. 69,18 +0,40 EUR/USD 1,08 -0,00 BTC/USD Бирж. 10170,00 -273,11 IMOEX 3110,05 -0,39% RTSI 1543,50 -0,90% Brent 56,06 +0,52% DJIA 29423,31 -0,43% Nasdaq 9711,97 -0,14%
Джин из бутылочки
Лента новостей
Гендиректор «ВымпелКома» уйдет в отставку в июне 09:41, Бизнес Как на продажи вина влияют «проклятие 89 баллов» и феминизм 09:29, PRO Вратарь Василевский продлил рекордную серию без поражений в НХЛ до 20 игр 09:26, Спорт В Москве задержали напавшего с ножом на троих родственников мужчину 09:25, Общество СМИ обнаружили новую утечку данных клиентов Сбербанка 09:23, Финансы Поставки российского вина на Украину увеличились почти на 50% 09:00, Бизнес Появилось видео отражения сирийскими ПВО ракетных ударов по Дамаску 08:56, Политика Глава МИД КНР заявил об успехах Пекина в контроле над коронавирусом 08:49, Общество В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая 08:45, Общество Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ 08:39, Спорт Ученые зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру 08:36, Общество В ДТП в Тамбовской области погибли пять человек 08:33, Общество Китайский коронавирус. Самое актуальное на 14 февраля 08:20, Общество В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину 08:03, Общество Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в полуфинале Кубка Италии 08:02, Спорт Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:00, Общество Не сотвори себе конкурента. Почему сотрудников нужно мотивировать 07:59, PRO Билли Айлиш выпустила песню к фильму о Джеймсе Бонде 07:43, Общество Оставленных отцом в Шереметьево детей передали матери 07:15, Общество Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС 07:00, Технологии и медиа В Иркутской области задержали главу Листвянки Шамсудинова 06:58, Общество Трамп пригрозил засекретить телефонные беседы с зарубежными лидерами 06:42, Политика Туристы с не принятого в пяти странах лайнера сошли на берег в Камбодже 06:26, Общество В ВОЗ сообщили о неэффективности алкоголя в борьбе с коронавирусом 06:15, Общество Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 63 тыс. человек 05:45, Общество Взносы на капремонт возросли более чем на 6% в 2019 году 05:37, Экономика Автора Telegram-канала заподозрили в вымогательстве у властей Королева 05:23, Общество В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса 04:40, Общество
Газета
Джин из бутылочки
Газета № 010 (3177) (1402) Бизнес,
0
Джин из бутылочки
Эксперты Nielsen изучили текущие алкогольные предпочтения россиян
Продажи алкоголя в России по итогам 2019-го выросли во всех категориях, кроме водки, согласно данным Nielsen. При этом потребители стали чаще пробовать новые напитки, особым спросом пользуется алкоголь в маленьких бутылках
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рост продаж алкоголя на 2% в натуральном выражении и на 4,2% в денежном по итогам 2019 года зафиксировала в своем исследовании о трендах алкогольного рынка компания Nielsen, которая специализируется на аудите розничной торговли (РБК ознакомился с выводами экспертов). Продажи выросли во всех отслеживаемых категориях, кроме водки (тихие вина Nielsen не аудирует).

Алкоголь стал единственной категорией товаров повседневного спроса (FMCG), которая показала в прошлом году рост как в натуральном, так и в денежном выражении, отмечают в Nielsen: продажи других групп (к ним помимо алкоголя относятся табак, продовольственные и непродовольственные товары) выросли в основном за счет повышения цены.

Лидером роста аналитики Nielsen называют джин: его продажи за год увеличились на 27% в натуральном и на 26% в денежном выражении. Существенный рост показали также виски и текила — на 15 и 11% в натуральном и на 15 и 9% в денежном выражении соответственно. Продажи водки, напротив, снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.

Производство алкоголя увеличивалось параллельно росту продаж, отмечает президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев: так, по итогам года производство крепкого алкоголя увеличилось на 8%, а водки — на 6%. Продажи последней, добавляет он, росли весь год, за исключением аномального четвертого квартала.

Почему стали покупать больше алкоголя

Позитивная динамика продаж связана с ростом потребительского спроса и расширением ассортимента алкоголя, доступного покупателям, поясняет руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen в России Алла Петросян. По ее словам, ассортимент растет в том числе потому, что меняется модель потребления. Россияне стали разборчивее при выборе алкоголя, активно пробуют новые категории напитков и экспериментируют со вкусами. Из-за этого в 2019 году даже немного выросла средняя цена литра алкоголя — новые категории, как правило, стоят дороже, говорит эксперт.

Джин и текила растут двузначными темпами уже не первый год, хотя и не входят в самые массовые категории алкогольных напитков, отмечает Петросян. По ее словам, это связано с тем, что в данных сегментах появляется более доступная для потребителей продукция и развиваются локальные игроки. Кроме того, на спросе отразилось и сдерживание цен: в прошлом году цена литра виски изменилась всего на 0,2%, а джин подешевел на 1,5%.

Косарев объясняет рост продаж джина и виски изменениями вкусов потребителей: молодое поколение пьет меньше водки в чистом виде и предпочитает алкогольные коктейли. «На фоне моды на коктейли сегодня нарастает потребление крепких алкогольных напитков, которые в них используются: это в том числе водка, но особенно — джин, виски и текилы», — говорит он.

Почему растут продажи алкоголя в маленьких бутылках

Еще один тренд, который отмечает Nielsen, — возросший интерес потребителей к алкоголю в бутылках объемом менее 0,5 л, его чаще всего продают в прикассовой зоне магазинов. Продажи этой продукции растут быстрее средних темпов рынка: в 2019 году рост составил 13,2% в натуральном и 14,4% в денежном выражении. Доля небольших форматов упаковок увеличивается в наиболее значимых категориях алкоголя: виски, водка, бренди.

Возросший спрос на маленькие бутылки аналитики Nielsen объясняют тем, что потребителей интересует возможность купить небольшую порцию напитка, а также попробовать премиальные бренды, которые раньше многим были недоступны.

Популярность маленьких форматов алкоголя — глобальный тренд, который наблюдается в странах с растущей экономикой, поясняет Косарев. Граждане, задействованные в такой экономике, не имеют возможности потреблять много алкоголя, поскольку теряют таким образом работоспособность; однако желание выпить, связанное с привычкой, аппетитом или желанием снять стресс, у них не исчезает. «Маленькие бутылки покупают по дороге с работы, сразу выпивают, а на утро просыпаются без похмелья», — указывает эксперт. В Польше, где этот тренд развит, сейчас уже 30% крепкой алкогольной продукции продается в маленьких бутылках.

Что с продажами самого потребляемого алкоголя

Самый массовый сегмент алкогольного рынка — пиво, на его долю в 2019 году, по данным Nielsen, приходилось 42,8% продаж в денежном выражении (на долю второй по популярности водки — 31,5%). Продажи выросли на 2,1% в натуральном и на 4,1% в денежном выражении. На этом рынке после нескольких лет снижения рост продолжается второй год подряд даже на фоне высокой базы 2018-го, отмечают в Nielsen. Тогда благодаря проходившему в России чемпионату мира по футболу и теплому лету продажи пива в стране выросли впервые с 2007 года, сообщала в своем отчете датская пивоваренная компания Carlsberg, владелец «Балтики».

Данные Росалкогольрегулирования, тем не менее, фиксируют не рост, а снижение пивного рынка. Так, производство пива в России в январе—декабре 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 1%, до 674,4 млн дал. За тот же прошлогодний период в розничных магазинах было продано 638,9 млн дал пива, на 2,4% меньше, чем год назад. Учитывая официальную статистику объемов производства, можно говорить скорее о том, что пивной рынок продолжает стабилизироваться, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Одна из причин такого тренда, по его словам, — рост интереса потребителя к крафтовым сортам пива с нестандартными вкусами.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: алкоголь , Nielsen , исследование
Материалы по теме
В Минздраве назвали долю «тихих» алкоголиков Общество
Moody's назвало коронавирус угрозой производителям алкоголя Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter