Джин из бутылочки

Эксперты Nielsen изучили текущие алкогольные предпочтения россиян

Продажи алкоголя в России по итогам 2019-го выросли во всех категориях, кроме водки, согласно данным Nielsen. При этом потребители стали чаще пробовать новые напитки, особым спросом пользуется алкоголь в маленьких бутылках

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Рост продаж алкоголя на 2% в натуральном выражении и на 4,2% в денежном по итогам 2019 года зафиксировала в своем исследовании о трендах алкогольного рынка компания Nielsen, которая специализируется на аудите розничной торговли (РБК ознакомился с выводами экспертов). Продажи выросли во всех отслеживаемых категориях, кроме водки (тихие вина Nielsen не аудирует).

Алкоголь стал единственной категорией товаров повседневного спроса (FMCG), которая показала в прошлом году рост как в натуральном, так и в денежном выражении, отмечают в Nielsen: продажи других групп (к ним помимо алкоголя относятся табак, продовольственные и непродовольственные товары) выросли в основном за счет повышения цены.

Лидером роста аналитики Nielsen называют джин: его продажи за год увеличились на 27% в натуральном и на 26% в денежном выражении. Существенный рост показали также виски и текила — на 15 и 11% в натуральном и на 15 и 9% в денежном выражении соответственно. Продажи водки, напротив, снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.

Производство алкоголя увеличивалось параллельно росту продаж, отмечает президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев: так, по итогам года производство крепкого алкоголя увеличилось на 8%, а водки — на 6%. Продажи последней, добавляет он, росли весь год, за исключением аномального четвертого квартала.

Почему стали покупать больше алкоголя

Позитивная динамика продаж связана с ростом потребительского спроса и расширением ассортимента алкоголя, доступного покупателям, поясняет руководитель группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen в России Алла Петросян. По ее словам, ассортимент растет в том числе потому, что меняется модель потребления. Россияне стали разборчивее при выборе алкоголя, активно пробуют новые категории напитков и экспериментируют со вкусами. Из-за этого в 2019 году даже немного выросла средняя цена литра алкоголя — новые категории, как правило, стоят дороже, говорит эксперт.

Джин и текила растут двузначными темпами уже не первый год, хотя и не входят в самые массовые категории алкогольных напитков, отмечает Петросян. По ее словам, это связано с тем, что в данных сегментах появляется более доступная для потребителей продукция и развиваются локальные игроки. Кроме того, на спросе отразилось и сдерживание цен: в прошлом году цена литра виски изменилась всего на 0,2%, а джин подешевел на 1,5%.

Косарев объясняет рост продаж джина и виски изменениями вкусов потребителей: молодое поколение пьет меньше водки в чистом виде и предпочитает алкогольные коктейли. «На фоне моды на коктейли сегодня нарастает потребление крепких алкогольных напитков, которые в них используются: это в том числе водка, но особенно — джин, виски и текилы», — говорит он.

Почему растут продажи алкоголя в маленьких бутылках

Еще один тренд, который отмечает Nielsen, — возросший интерес потребителей к алкоголю в бутылках объемом менее 0,5 л, его чаще всего продают в прикассовой зоне магазинов. Продажи этой продукции растут быстрее средних темпов рынка: в 2019 году рост составил 13,2% в натуральном и 14,4% в денежном выражении. Доля небольших форматов упаковок увеличивается в наиболее значимых категориях алкоголя: виски, водка, бренди.

Возросший спрос на маленькие бутылки аналитики Nielsen объясняют тем, что потребителей интересует возможность купить небольшую порцию напитка, а также попробовать премиальные бренды, которые раньше многим были недоступны.

Популярность маленьких форматов алкоголя — глобальный тренд, который наблюдается в странах с растущей экономикой, поясняет Косарев. Граждане, задействованные в такой экономике, не имеют возможности потреблять много алкоголя, поскольку теряют таким образом работоспособность; однако желание выпить, связанное с привычкой, аппетитом или желанием снять стресс, у них не исчезает. «Маленькие бутылки покупают по дороге с работы, сразу выпивают, а на утро просыпаются без похмелья», — указывает эксперт. В Польше, где этот тренд развит, сейчас уже 30% крепкой алкогольной продукции продается в маленьких бутылках.

Что с продажами самого потребляемого алкоголя

Самый массовый сегмент алкогольного рынка — пиво, на его долю в 2019 году, по данным Nielsen, приходилось 42,8% продаж в денежном выражении (на долю второй по популярности водки — 31,5%). Продажи выросли на 2,1% в натуральном и на 4,1% в денежном выражении. На этом рынке после нескольких лет снижения рост продолжается второй год подряд даже на фоне высокой базы 2018-го, отмечают в Nielsen. Тогда благодаря проходившему в России чемпионату мира по футболу и теплому лету продажи пива в стране выросли впервые с 2007 года, сообщала в своем отчете датская пивоваренная компания Carlsberg, владелец «Балтики».

Данные Росалкогольрегулирования, тем не менее, фиксируют не рост, а снижение пивного рынка. Так, производство пива в России в январе—декабре 2019 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 1%, до 674,4 млн дал. За тот же прошлогодний период в розничных магазинах было продано 638,9 млн дал пива, на 2,4% меньше, чем год назад. Учитывая официальную статистику объемов производства, можно говорить скорее о том, что пивной рынок продолжает стабилизироваться, говорит директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Одна из причин такого тренда, по его словам, — рост интереса потребителя к крафтовым сортам пива с нестандартными вкусами.