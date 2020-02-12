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Папу любят больше, но знают меньше
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Газета
Папу любят больше, но знают меньше
Газета № 008 (3175) (1202) Политика,
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Папу любят больше, но знают меньше
Gallup International представилА ежегодный рейтинг мировых лидеров
Президенты России и США в 2019 году сохранили статус самых известных мировых лидеров. К последнему в 46 странах, где проходил опрос Gallup, более негативное отношение. Восприятие Владимира Путина осталось на уровне 2018 года
Владимир Путин  (Фото: kremlin.ru)

Пятерка наиболее известных

Индекс известности президента США Дональда Трампа в 2019 году составил 89 пунктов, президента России Владимира Путина — 84 пункта, показал глобальный опрос ассоциаций независимых исследовательских агентств Gallup International.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отстает от них почти на 10 пунктов — ее индекс известности составил 77 пунктов, один пункт ей уступил папа римский Франциск. В пятерку лидеров также вошел президент Франции Эмманюэль Макрон (73 пункта).

Среди 13 мировых лидеров, о которых респондентов спрашивали, наименее известен оказался премьер-министр Индии Нарендра Моди (индекс 54), его опередили президент Бразилии Жаир Болсонару (56) и президент Ирана Хасан Роухани (60).

Как проводился опрос

Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International в рамках проводившегося в четвертый раз проекта «Конец года» задала респондентам в разных государствах вопрос об их отношении к ведущим мировым лидерам. В ноябре—декабре 2019 года было опрошено почти 50 тыс. человек в 46 странах мира. В России в опросе приняли участие 1500 респондентов из всех регионов страны. В России эксклюзивным представителем Gallup International является исследовательский холдинг «Ромир».

Известность лидера вычисляется как сумма всех ответов, за исключением варианта «нет ответа/не знаю», пояснил РБК руководитель отдела PR холдинга «Ромир» Михаил Горюнов. Он отметил, что индекс позволяет вычислить уровень глобальной известности лидеров, и, например, у Нарендры Моди она ограничивается регионом.

Кому симпатизируют больше всего

Наибольшую симпатию жители Земли по-прежнему испытывают к папе римскому Франциску: благоприятно к нему относятся 53% опрошенных, неблагоприятно — 23%, таким образом, его индекс симпатий составил плюс 30 процентных пунктов, показал опрос. Папа римский третий год подряд является лидером по этому показателю. В России у папы римского индекс симпатий — минус 4 п.п.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон также продолжают вызывать позитивное отношение в мире — плюс 15 п.п. и плюс 7 п.п. соответственно. Уровень симпатий к российскому лидеру Владимиру Путину остался на уровне 2018 года, это минус 12 п.п. (благоприятно к нему относятся 36% опрошенных, неблагоприятно — 48%). Отношение респондентов к президенту США улучшилось с минус 30 до минус 27 п.п.

Путин — единственный мировой лидер, отношение к которому с прошлого года не изменилось. Пик симпатий по отношению к российскому президенту пришелся на 2017 год, когда благоприятное отношение превалировало над негативным, и индекс составил плюс 3 п.п.

Что касается России, то симпатии у россиян вызывает председатель КНР Си Цзиньпин (индекс симпатий в России минус 1 п.п.) и премьер Индии Моди (плюс 1 п.п.). Политиком, к которому в стране относятся наименее благоприятно, стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (благоприятно относятся 24% опрошенных, неблагоприятно — 58%). Меркель и Макрон также не пользуются одобрением у большинства россиян (благоприятно к ним относились 23 и 24% россиян соответственно).

Где Путин и Трамп одинаково популярны

Отрицательное отношение к Трампу отмечается практически во всех регионах мира, за исключением Африки (плюс 8 п.п.) и Индии (плюс 45 п.п.). Самыми низкими являются оценки, полученные им на Ближнем Востоке и в Западной Европе. В России рейтинг американского президента также оказался отрицательным (минус 30 п.п., 25% — благоприятно, 55% — нет). Больше всего Трампу симпатизируют жители Вьетнама и Нигерии (по 72% сторонников), Албании (70%). Меньше всего 45-го президента США любят в Иордании — 92% недовольных американским президентом, Сирии и Германии — по 87% недовольных.

Путин в Индии также пользуется симпатией и опережает там Трампа — у главы российского государства плюс 47 п.п. Благоприятное отношение к Путину зафиксировано в России, Индии, Западной Азии, Африке. Меньше всего ему симпатизируют в США (минус 60 п.п.) и в Восточной Европе (минус 50 п.п.). Со стороны жителей России и Ближнего Востока уровень симпатий за год уменьшился. Больше всего у российского лидера поклонников в Казахстане (86%), Сербии (85%) и Армении (80%), хуже всего к нему относятся в Иордании (90%), Финляндии (85%) и Южной Корее (81%). В США и Германии отрицательно относятся к Путину по 70% опрошенных, в Великобритании — 75%.

«Симпатии к Трампу в Индии можно объяснить тем, что в отношениях двух стран идет существенное потепление — в течение многих десятилетий США ориентировались на поддержку Пакистана, критиковали Индию из-за близости с СССР и за приобретение ядерного оружия, сейчас наблюдается стратегическое изменение отношений. Можно сказать, что сейчас США — это мода сезона и, конечно, распространяется она и на американского лидера», — объясняет итоги опроса генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Что касается отношения к Путину и России — есть историческая традиция, Индия и СССР всегда были тесными партнерами, а отношений к российскому обществу — позитивным, так что отношение к России стабильно, и оно мало меняется на протяжении последних нескольких десятилетий, продолжает Кортунов.

Выводы Gallup International в целом совпадают с результатами опроса, представленного в феврале Pew Research Center. В нем респондентов спрашивали о восприятии России. Опросы прошли в 34 странах с мая по октябрь 2019 года, количество респондентов составило в общей сложности 38 426 человек. Как отмечается Pew Research Center, «мало кто в мире доверяет Владимиру Путину» — в 22 из 33 опрошенных стран количество респондентов, выражающих недоверие к российскому лидеру, больше тех, кто доверяет ему. В среднем 60% респондентов в этих странах говорят, что не верят в правильность поступков Путина, когда дело доходит до политики. Самое низкое число респондентов, доверяющих Путину, было зафиксировано в Северной Америке и Западной Европе: в США это 20%, Канаде — 29%, Швеции — 17%, Великобритании — 26%, Германии — 36%.

Авторы: Полина Химшиашвили, Иван Кравчук.
Теги: Владимир Путин , Дональд Трамп , Ангела Меркель , опрос
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