Такси для служебного пользования

Правительственная комиссия решила оптимизировать транспортные расходы федеральных учреждений

Антон Силуанов поручил проработать вопрос привлечения агрегаторов такси для перевозок госслужащих. Раньше такси обходилось дороже, но сейчас предложение от агрегаторов стало более конкурентоспособным, считает первый вице-премьер

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Власти намерены оптимизировать расходы на служебные машины для федеральных чиновников. Это следует из протокола заседания правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов под руководством первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова. Копию документа опубликовал 23 декабря Telegram-канал «Незыгарь», его подлинность РБК подтвердили источник в правительстве и источник, знакомый с ходом работы правкомиссии.

В частности, комиссия предлагает проработать вопрос запрета закрепления автомобилей за теми, кто занимает должность ниже руководителя структурного подразделения. Вместо этого к обслуживанию госслужащих планируется привлекать агрегаторы такси.

«Мы действительно подготовили предложения, чтобы рассмотреть возможность использовать для автотранспорта, которым пользуются чиновники, агрегаторы такси. Почему бы и нет?» — сказал журналистам Силуанов. По его словам, примерно два года назад Минфин пробовал оптимизировать таким образом расходы на транспортное обслуживание, но тогда оказалось, что «использование агрегаторов даже было несколько дороже, чем если закупать автомобили и нанимать водителей».

«Но сегодня знаю такие случаи, когда агрегаторы стали двигаться с точки зрения предложения, цен. Сегодня предложение о задействовании агрегаторов в транспортных услугах для чиновников стало более конкурентоспособным», — отметил первый вице-премьер.

Такси вместо служебной машины

Решением правкомиссии Минфину совместно с Минтрудом, Минтрансом и Управделами президента поручено разработать проект поправок в указ президента № 272 от 4 марта 2010 года («О транспортном обслуживании федеральных госслужащих»), который вводит запрет на «автотранспортное обслуживание с персональным закреплением» для должностных лиц, занимающих должности ниже руководителей структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Также им необходимо разработать нормативы обеспечения должностных лиц автомобилями без персонального закрепления.

Срок исполнения поручения истек 23 декабря.

Кроме того, Минфин вместе с заинтересованными госорганами и организациями до 27 января 2020 года должен проработать вопрос распространения практики привлечения агрегаторов такси для обслуживания чиновников, которым не положен персональный служебный автомобиль. При этом должны быть ограничены время, территория и класс обслуживания, указано в протоколе комиссии. По возможности необходимо предусмотреть организацию закупочных процедур в соответствии с федеральным законом о госзакупках, подчеркивается в протоколе.

Помимо этого Минфин рассмотрит возможность выплаты компенсации чиновникам за отказ от закрепления за ними служебного автомобиля.

Президентский указ, которым регулируется обеспечение чиновников служебным транспортом, имеет гриф «для служебного пользования» и отсутствует в свободном доступе.

«Будет в разы дешевле»

В некоторых федеральных органах власти уже есть пилотные проекты по использованию агрегаторов такси для служебных поездок чиновников, сказал РБК источник, знакомый с ходом работы правительственной комиссии. «Такой опыт есть, и логично подумать о его распространении», — отметил он.

Вопрос сотрудничества с агрегаторами такси нуждается в тщательной проработке, подчеркивает собеседник РБК. Важно учесть, насколько это безопасно, удобно, как хорошо водители знают город и могут ли так же быстро доставить госслужащего, как и штатный водитель, который годами ездит по маршруту «от министерства к министерству». «При желании можно класс автомобиля увеличивать, чтобы это была более-менее приличная машина, и это все равно будет в разы дешевле», — заметил он.

Будет ли работа с агрегаторами такси регулироваться законодательством о госзакупках и, соответственно, будет ли ведомство заключать контракт с конкретным поставщиком услуг, пока неизвестно. По словам собеседника РБК, есть разные модели взаимодействия. Например, можно подсчитать, сколько конкретная должность требует разъездов, и включить соответствующую сумму на оплату такси в зарплату чиновника.

К услугам такси прибегает, в частности, Минэкономразвития. «В министерстве осуществляется централизованное транспортное обслуживание через подведомственное ФКУ «Центр поддержки». Кроме того, для оптимизации затрат уже второй год заключается контракт на осуществление служебных поездок сотрудников с использованием такси», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства, уточнив, что контракт с агрегатором заключается через систему госзакупок.

Опыт использования такси для служебных поездок есть у Банка России (который, впрочем, не является получателем бюджетных средств). С октября 2017 года ЦБ пользуется услугами такси одной транспортной компании, а с октября 2019 года проводится пилотный проект по использованию агрегаторов по соответствующим договорам, сообщили РБК в пресс-службе регулятора. «Использование автомобилей такси за 2019 год позволило сократить около 35% расходов на транспортное обслуживание», — подчеркнули в ЦБ, отметив, что закупки транспортных услуг осуществляются на конкурентной основе.

Что говорят агрегаторы такси «Яндекс.Такси» уже имеет опыт сотрудничества с госкомпаниями, сообщил РБК руководитель b2b-направления «Яндекс.Такси» Евгений Синельников. «Мы видим, что и в целом интерес государственных компаний к закупке таких услуг растет», — отметил он. Представитель сервиса Gett сообщил, что о планах пересадить часть чиновников со служебных машин на такси ничего пока не слышал, но подход в целом считает рациональным. «Агрегаторы способны оказывать услуги по организации перевозок, тем самым обеспечивая потребности государственных органов в поездках. Более того, уже есть положительный опыт взаимодействия с государственными органами и госкомпаниями», — сказал он, отметив, что о подобной практике в мире не слышал. Представитель сервиса «Ситимобил» также не слышал об инициативе властей, но считает, что ее реализация позволит госорганам значительно оптимизировать расходы на транспорт, поскольку использование такси существенно дешевле, чем содержание автопарка. Для агрегаторов же это выгодно с репутационной точки зрения. По его словам, программы для корпоративных клиентов по оказанию услуг такси уже успешно работают, поэтому их реализация для госорганов не вызовет дополнительных трудностей у агрегаторов.

По словам завкафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимира Климанова, оптимизация бюджетных расходов на транспорт, связь и командировки является постоянной темой обсуждения, однако только сейчас правительственная комиссия подняла вопрос так конкретно, выработав прямые поручения. «Из этого должны последовать, наверное, какие-то практические рекомендации», — сказал он РБК.

Климанов пессимистичен относительно полного отказа федеральных ведомств от служебных автомобилей. Но тем не менее, наверное, «найдутся возможности использовать такси вместо своего автопарка», говорит он. Переход на такси приведет к экономии расходов, какого класса машины ни использовались бы, подчеркивает Климанов. Это доказывает опыт бизнеса, который сейчас активно отказывается от собственного автопарка в пользу агрегаторов такси, отмечает эксперт.

Реформа транспортного обслуживания министерств и ведомств может обернуться «очередным подрядом какому-нибудь такси-провайдеру», опасается руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина. По ее словам, чиновники все равно будут ездить на такси бизнес-класса, что недешево. Хотя, возможно, получится немного сэкономить на содержании автомобилей, но не стоит думать, что эта мера послужит существенной экономией, отмечает она.

Кроме того, пересадка на такси может носить коррупционные риски, так как «процесс госзакупок весьма непрозрачен» и тендер может выиграть аффилированная таксомоторная компания, рассуждает Суслина.

Оценить, сколько федеральные министерства тратят на автотранспорт в настоящее время, сложно, так как зачастую это непрямые расходы, машины находятся на содержании подведомственных организаций, уточняет Климанов. О необходимости отказа от заключения контрактов на транспортное обслуживание с подведомственными учреждениями говорится в поручениях правкомиссии.