Программисты боятся госпрограмм

Участники рынка ИТ-интеграции выступили против создания государственного конкурента

Разработчики ПО попросили правительство отказаться от идеи создания компании, которая будет оказывать госорганам услуги по внедрению ИТ-решений. Они считают, что частный бизнес потеряет рынок и не сможет развивать свои продукты

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Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка. Это следует из письма Николая Комлева, исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в ассоциацию входят 1С, «Росплатформа», ABBYY, Softline, Cisco, Acronis и другие крупные ИТ-разработчики), направленного 11 декабря Дмитрию Медведеву, вице-премьеру Максиму Акимову и председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу. Подлинность письма РБК подтвердил сам Комлев.

Представитель Акимова подтвердил РБК, что вице-премьер письмо получил и сейчас изучает его. Ранее Акимов заявил, что скептически относится к инициативам вроде создания государственных ИТ-интеграторов. «Туда, где есть зрелые рынки, приходить и говорить, что теперь государство поиграет в искусственно созданных чемпионов, не стоит», — пояснил он.

Представитель Медведева сообщил, что письма от АПКИТ не видел. Директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит также еще не получил обращения, однако согласился с тем, что создание еще одного государственного интегратора лишено смысла и скорее негативно повлияет на развитие ИТ-индустрии.

В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков. Глава правительства счел, что в идее есть рациональное зерно. Как писало издание, сначала предложение создать подобный интегратор было направлено Медведеву от имени директора по стратегическому развитию технопарка «Сколково» Евгения Лифшица. Однако в «Сколково» назвали это личной инициативой Лифшица, с которым фонд тогда вел переговоры о трудоустройстве (сейчас он не является сотрудником «Сколково»).

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2018 году выручка от услуг ИТ-интеграции, оказанных российскими компаниями, составила 52,6 млрд руб. Доля от оказания этих услуг достигает 22% в структуре выручки всех участников ИТ-рынка в России, подсчитали аналитики. По оценке TAdviser, в 2018 году общий объем ИТ-бюджетов российских госорганов — 122,2 млрд руб.

Чего опасаются участники рынка

Госинтегратор лишит частные компании заказов со стороны государства, недофинансирование не позволит компании создавать новые отечественные продукты и развивать рынок.

Многие госкомпании уступают частным по уровню сервиса и стоимости услуг, в результате чего пострадают заказчики.

Госинтегратор, который будет обеспечен заказами со стороны ведомств, сможет предложить специалистам более высокие зарплаты, чем частный бизнес, однако в условиях отсутствия конкуренции у них не будет стимула развиваться профессионально.

Если существующие ИТ-компании с госучастием («Ростелеком», ФГУП «НИИ «Восход», «Ростех» и т.п.) не справляются с задачей импортозамещения и цифровизации, то зачем создавать еще одну, тем более что в мире нет примеров успешного госинтегратора, пишет Комлев. Участники рынка призвали правительство прислушаться к мнению профессионального сообщества и не поддерживать идею.

«Сколково» действительно работает над созданием интегратора, однако речь не идет о получении каких-либо преференций, настаивает Израйлит. «Нет смысла конкурировать с государственными подрядчиками либо с коммерческими системными интеграторами, часть из которых являются партнерами фонда и развивают свой бизнес. Наша задача — помогать нашим индустриальным партнерам формировать качественное продуктовое предложение на новых рынках, куда системные интеграторы или государственные поставщики не идут ввиду отсутствия готовых и проверенных решений», — пояснил Израйлит, уточнив, что эту задачу планируется реализовывать на коммерческих принципах.