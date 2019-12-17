Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шеринга
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,08 62,36 EUR Нал. 70,24 69,52 USD Бирж. 62,56 +0,11 EUR Бирж. 69,72 +0,11 USD ЦБ. 62,77 +0,21 EUR ЦБ. 69,94 +0,08 EUR/USD 0,00 +0,00 BTC/USD Бирж. 6920,70 -198,70 IMOEX 3015,00 +0,29% RTSI 1518,19 +0,07% Brent 65,44 -0,20% DJIA 28235,89 +0,36% Nasdaq 8814,23 +0,91%
Программисты боятся госпрограмм
Лента новостей
СКА не станет предлагать контракт покидающему «Лос-Анджелес» Ковальчуку 09:58, Спорт СМИ узнали о схеме финансирования льгот для Приобского месторождения 09:49, Экономика Сделка с совестью: как не платить проценты за покупки 09:33, РБК и Совесть «Нафтогаз» подал иск к кабмину из-за передачи месторождения фирме из США 09:28, Политика На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 т лосося 09:26, Общество Производитель Superjet 100 не смог выполнить годовой план продаж 09:22, Политика Россия определилась с кандидатом на пост посла в Египте 09:20, Политика Ученые назвали цель установки каменных идолов на острове Пасхи 09:05, Общество От 15 до 20: чем живет поколение Z 09:03, РБК Стиль и YE’S apartaments Тим Кук: объективных причин идти работать в Apple не было 09:00, PRO Замгубернатора Иркутской области подал в отставку вслед за Левченко 08:59, Политика Роскачество разработало рекомендации по выбору коньков 08:37, Общество Пленник пледа или диванный эксперт: чем заняться на Новый год. Тест 08:34, РБК и Huawei Аккаунт на миллион: что ждет рынок рекламы у блогеров в 2020 году 08:04, PRO Юй Мань — о российской истории бренда Xiaomi 08:04, РБК и Xiaomi Эксперты McKinsey назвали признаки лучших руководителей 08:00, PRO Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:51, Общество Россия и Сирия начали совместные военные учения в Средиземном море 07:43, Политика Как Familia управляет 270 магазинами по всей стране 07:35, РБК и Microsoft SpaceX не поймала створки обтекателя Falcon 9 в сети 07:31, Технологии и медиа Бизнес попросил проверить тарифы банков на обслуживание касс 07:00, Экономика Личный опыт: как спасти бизнес через Instagram 07:00, РБК и Открытие Почему малый бизнес пожаловался ФАС на банки 07:00, PRO В Китае после выброса газа на шахте погибли 14 человек 06:59, Общество В Минфине Украины назвали новую помощь МВФ «последней программой» 06:58, Экономика Горбачев обвинил США в стремлении к военному превосходству 06:50, Политика США сообщили о желании обсудить с Турцией планы закрыть базу Инджирлик 06:42, Политика Власти Украины решили ввести двойное гражданство 06:41, Политика
Газета
Программисты боятся госпрограмм
Газета № 204 (3162) (1712) Технологии и медиа,
0
Программисты боятся госпрограмм
Участники рынка ИТ-интеграции выступили против создания государственного конкурента
Разработчики ПО попросили правительство отказаться от идеи создания компании, которая будет оказывать госорганам услуги по внедрению ИТ-решений. Они считают, что частный бизнес потеряет рынок и не сможет развивать свои продукты
Фото: DPA / ТАСС

Создание государственного интегратора на базе «Сколково», которое поручил проработать председатель правительства Дмитрий Медведев, замедлит развитие цифровой экономики и лишит частные компании необходимого финансирования, уверены участники рынка. Это следует из письма Николая Комлева, исполнительного директора Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, в ассоциацию входят 1С, «Росплатформа», ABBYY, Softline, Cisco, Acronis и другие крупные ИТ-разработчики), направленного 11 декабря Дмитрию Медведеву, вице-премьеру Максиму Акимову и председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу. Подлинность письма РБК подтвердил сам Комлев.

Представитель Акимова подтвердил РБК, что вице-премьер письмо получил и сейчас изучает его. Ранее Акимов заявил, что скептически относится к инициативам вроде создания государственных ИТ-интеграторов. «Туда, где есть зрелые рынки, приходить и говорить, что теперь государство поиграет в искусственно созданных чемпионов, не стоит», — пояснил он.

Представитель Медведева сообщил, что письма от АПКИТ не видел. Директор департамента развития и планирования фонда «Сколково» Сергей Израйлит также еще не получил обращения, однако согласился с тем, что создание еще одного государственного интегратора лишено смысла и скорее негативно повлияет на развитие ИТ-индустрии.

В начале декабря «Ведомости» сообщили, что Медведев поручил Дворковичу и Акимову проработать и доложить предложения о создании в технопарке «Сколково» государственного интегратора, который будет создавать комплексные отраслевые ИТ-решения и продвигать их среди заказчиков. Глава правительства счел, что в идее есть рациональное зерно. Как писало издание, сначала предложение создать подобный интегратор было направлено Медведеву от имени директора по стратегическому развитию технопарка «Сколково» Евгения Лифшица. Однако в «Сколково» назвали это личной инициативой Лифшица, с которым фонд тогда вел переговоры о трудоустройстве (сейчас он не является сотрудником «Сколково»).

По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2018 году выручка от услуг ИТ-интеграции, оказанных российскими компаниями, составила 52,6 млрд руб. Доля от оказания этих услуг достигает 22% в структуре выручки всех участников ИТ-рынка в России, подсчитали аналитики. По оценке TAdviser, в 2018 году общий объем ИТ-бюджетов российских госорганов — 122,2 млрд руб.

Чего опасаются участники рынка

  • Госинтегратор лишит частные компании заказов со стороны государства, недофинансирование не позволит компании создавать новые отечественные продукты и развивать рынок.
  • Многие госкомпании уступают частным по уровню сервиса и стоимости услуг, в результате чего пострадают заказчики.
  • Госинтегратор, который будет обеспечен заказами со стороны ведомств, сможет предложить специалистам более высокие зарплаты, чем частный бизнес, однако в условиях отсутствия конкуренции у них не будет стимула развиваться профессионально.

Если существующие ИТ-компании с госучастием («Ростелеком», ФГУП «НИИ «Восход», «Ростех» и т.п.) не справляются с задачей импортозамещения и цифровизации, то зачем создавать еще одну, тем более что в мире нет примеров успешного госинтегратора, пишет Комлев. Участники рынка призвали правительство прислушаться к мнению профессионального сообщества и не поддерживать идею.

«Сколково» действительно работает над созданием интегратора, однако речь не идет о получении каких-либо преференций, настаивает Израйлит. «Нет смысла конкурировать с государственными подрядчиками либо с коммерческими системными интеграторами, часть из которых являются партнерами фонда и развивают свой бизнес. Наша задача — помогать нашим индустриальным партнерам формировать качественное продуктовое предложение на новых рынках, куда системные интеграторы или государственные поставщики не идут ввиду отсутствия готовых и проверенных решений», — пояснил Израйлит, уточнив, что эту задачу планируется реализовывать на коммерческих принципах.

Автор: Александра Посыпкина.
При участии: Юлия Старостина.
Теги: Максим Акимов , «Сколково» , госзаказ , Дмитрий Медведев
Материалы по теме
Операторов 5G переведут на российские серверы Технологии и медиа
Власти смягчат запрет на госзакупки импортных товаров Технологии и медиа
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter