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Пациенты ставят врачам неутешительный диагноз
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Газета
Пациенты ставят врачам неутешительный диагноз
Газета № 201 (3159) (1212) Общество,
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Пациенты ставят врачам неутешительный диагноз
ВЦИОМ опубликовал опрос об отношении россиян к медицинским работникам
В 2019 году 41% опрошенных ВЦИОМом заявили, что перепроверяли поставленный врачом диагноз. Основными проблемами медицины респонденты назвали нехватку врачей и оборудования, недоступность медицинской помощи
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Недоверие врачам

Не доверяют поставленному диагнозу или перепроверяют назначения врача 41% россиян, следует из результатов совместного исследования «Качество медицинских услуг: запрос на жесткий контроль» Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования «Платформа», с которым ознакомился РБК.

Как проводилось исследование

Опрос проводился в декабре 2019 года методом телефонного интервью случайной выборкой стационарных и мобильных телефонов на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. В опросе приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

В городах-миллионниках перепроверять диагноз или назначенные лекарства за последние три—пять лет приходилось большему количеству респондентов (48%), чем россиянам из крупных городов численностью 500–950 тыс. жителей (39%).

Чаще за консультациями к другим специалистам с теми же жалобами обращались опрошенные в возрасте от 25 до 44 лет (50%). Доверие врачам выше у россиян старше 60 лет — 73%.

Три четверти опрошенных (75%) считают, что работа медицинских учреждений должна контролироваться независимой структурой, например страховой компанией.

Обратиться в прокуратуру пациенту, который стал жертвой врачебной ошибки (неудачная операция, неверный диагноз, неправильный подбор лекарств), советуют 42% опрошенных россиян. 36% рекомендуют обратиться к главврачу больницы, где была сделана врачебная ошибка, каждый четвертый (27%) советует написать заявление в суд.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти ВЦИОМа Кирилл Родин считает, что невысокий уровень доверия системе здравоохранения вызван «сложным состоянием первичного звена медобеспечения». «При этом надо понимать, что уровень естественных опасений в отношении собственного здоровья никогда не позволит этому показателю достигнуть нулевых значений», — отметил в исследовании Родин.

Проблемы здравоохранения в России

По мнению респондентов, в государственной или муниципальной поликлинике наиболее вероятные проблемы — долгое ожидание записи или нахождение в очереди, невозможность получить все необходимые услуги в одном месте, отсутствие нужного специалиста. По шкале от одного до пяти возможность возникновения этих проблем россияне оценили на 3,4 балла.

Наименее вероятно, по мнению опрошенных, столкнуться в государственных или муниципальных поликлиниках с невниманием врача (2,9 балла) и хамством со стороны персонала (2,6).

На вопрос о том, какие именно проблемы российской системы здравоохранения должны решаться в первую очередь, большинство респондентов (39%) назвали нехватку врачей. 33% считают, что решаться должна проблема недостаточной оснащенности медицинских учреждений современным оборудованием. Каждый четвертый россиянин (25%) уверен, что первоочередной проблемой, которую надо решить, является недоступность медицинской помощи (неудобное расположение больниц, дорогие лекарства, услуги).

Как улучшить положение

Качество медицинских услуг могло бы улучшить формирование заработной платы врача, исходя из качества его работы, с этим согласны 38% опрошенных. Еще 35% назвали усиление контроля за профессиональным уровнем врачей мерой по улучшению качества. Треть опрошенных (31%) назвали такой мерой введение персональной ответственности руководителей медицинских учреждений, 24% считают, что усиление контроля госорганов за работой больниц также поспособствует улучшению.

Большинство россиян (61%) обращались за медицинской помощью в городские и муниципальные учреждения по полису обязательного медицинского страхования менее чем год назад, что на 5% выше показателя 2018 года. Чаще всего по полису ОМС лечились молодые люди от 18 до 24 лет (72%) и россияне 60 лет и старше (63%).

По мнению сопредседателя Гильдии защиты медицинских работников Асада Юсуфова, невысокое доверие врачу обусловлено «отсутствием развития» первичного звена здравоохранения. «Первичное звено на сегодняшний день развивается слабо. В муниципальных учреждениях штаты сотрудников не расширяются, а, наоборот, сокращаются, в результате растут очереди, и человек не может получить своевременную помощь, поэтому идет отток в сторону частных клиник. Кроме того, пациенты сталкиваются с отсутствием диагностического оборудования. Даже при адекватном качестве самих врачей возникает проблема с получением услуги», — считает он. Кроме этого, по мнению Юсуфова, в России пока не получает распространения телемедицина, которая «в состоянии хотя бы частично решить вопросы с обеспечением медицинской помощи в глубинке».

Проведенное в 2019 году исследование фонда «Общественное мнение» (репрезентативный опрос россиян от 18 лет, 1500 респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах) показало, что 34% опрошенных не доверяют врачам в больницах и поликлиниках. 57% заявили о доверии специалистам, еще 9% затруднились ответить. 54% опрошенных ответили, что больше доверяют государственной медицине.

39% респондентов, которые в мае 2019 года обращались к врачу, остались удовлетворены качеством оказываемых услуг. Однако 41% россиян сочли, что большинство российских врачей обладают низким уровнем квалификации и профессиональных знаний, 38% оценили квалификацию врачей как высокую, 22% затруднились ответить.

Реформа первичного звена

В конце августа 2019 года на совещании с участием вице-премьера Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Вероники Скворцовой президент Владимир Путин заявил, что в первичном звене здравоохранения провал. Он призвал пересмотреть подход к укреплению первичного звена, пояснив, что, несмотря на меры федерального центра, подхвата на местах не происходит. Президент поручил Минздраву и правительству до начала октября проанализировать систему, в том числе обратить внимание на зарплату медперсонала.

Скворцова пообещала до конца ноября провести анализ технического состояния и износа зданий медицинских организаций. По словам министра, это позволит региональным властям до конца года утвердить паспорта объектов, требующих обновления, и разработать планы ремонта. Инфраструктурные преобразования, которые должны начаться во второй половине 2020 года, потребуют 50 млрд руб., заявила Скворцова. Позднее президент сообщил, что в течение трех лет с 2020 года на модернизацию будет выделено 150 млрд руб. — по 50 млрд в год.

Автор: Егор Губернаторов.
Теги: ВЦИОМ , врачи , врачебная ошибка
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