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Рекламодатели ухватились за большие города
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Газета
Рекламодатели ухватились за большие города
Газета № 200 (3158) (1112) Технологии и медиа,
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Рекламодатели ухватились за большие города
Ассоциация «Русбренд» предложила скорректировать новую методику измерения телеаудитории
Крупные рекламодатели и единый продавец рекламы на ТВ разошлись во взглядах на то, как должны быть представлены результаты телеизмерений. Спор возник из-за начала с 2020 года продаж телерекламы не только в крупных городах
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Ассоциация «Русбренд», в которую входят такие крупные рекламодатели, как Procter & Gamble, Nestle, Unilever, The Coca-Cola Company, МТС и Сбербанк, направила письмо по поводу предстоящих изменений в телеизмерениях исследовательской компании Mediascope и Национальному рекламному альянсу (НРА), основному продавцу рекламы на российском ТВ. Об этом РБК рассказал источник, близкий к «Русбренду». Получение письма подтвердили в НРА и Mediascope.

Поводом для отправки письма стало предстоящее в 2020 году изменение ключевого подхода в продажах рекламы — с нового года рекламодатель на ТВ будет платить за всех зрителей. Сейчас в продажах рекламы учитываются только жители крупных городов с населением от 100 тыс. человек (города 100+). Считается, что в небольших населенных пунктах платежеспособный спрос невысок и рекламодателям невыгодно продвигать свои товары и услуги. В результате до сих пор рекламодатели, проводя свои кампании на ТВ, получали аудиторию небольших городов и сел как бонус. Изменить модель позволил новый подход Mediascope, который теперь будет считать смотрение во всех населенных пунктах.

Рекламодатели опасаются, что с 2020 года им перестанут быть доступны уже привычные данные только по аудитории городов 100+. Против возможности вычленять из новых результатов телеизмерений отдельные данные о городах 100+ и 100- выступает НРА, рассказали РБК сотрудники двух рекламных агентств. По их словам, в письме «Русбренда» руководству Mediascope и НРА поднят этот вопрос. Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отказался обсуждать подписанное им письмо.

Технологии и медиа
Телеканалы радикально изменят принцип продажи рекламы

Если Mediascope, объясняют собеседники РБК, даст рекламодателям и их агентствам возможность вычленять из результатов телеизмерений привычную им аудиторию 100+, покупатели телерекламы смогут ориентироваться только на этих зрителей и соответствующим образом вести переговоры с продавцом при заключении годовых сделок.

Вопрос преемственности — всегда относительный, считает гендиректор НРА Алексей Толстоган. По его мнению, держать сразу две базы технически и экономически нецелесообразно: «Панель 100+ живая и меняется, постоянно происходят ротация и рекрут, коэффициенты взвешивания меняются в соответствии со структурой населения».

Решение, какие данные поставлять в 2020 году, должно быть принято участниками рынка, говорит гендиректор Mediascope Руслан Тагиев. Измеритель, по его словам, будет следовать общепринятому решению.

Как аудитория влияет на доходы каналов

Телеканалы продают рекламодателям так называемые пункты рейтинга — условные единицы, которые показывают, сколько зрителей увидели конкретный рекламный ролик. Пункты рейтинга — это рекламный инвентарь вещателей, он напрямую зависит от популярности канала.

В рамках перехода с аналогового на цифровое вещание в России были созданы два так называемых цифровых мультиплекса (два пакета телеканалов по десять в каждом), доступных практически всему населению России. После этого Mediascope расширила свои телеизмерения на всю страну.

За три последних года количество времени, которое россияне провели перед телевизорами, снизилось, по данным измерителя, на 4%. Однако в маленьких городах среднесуточное время просмотра выше — об этом в Mediascope заявили после получения первых тестовых данных обо всех населенных пунктах. За счет объединения крупных и маленьких городов в общую базу данных показатель среднесуточного просмотра увеличивается. Например, в августе—сентябре 2019 года среднее время просмотра телевизора в городах 100+ составляло 3 часа 11 минут, а в целом по России — 3 часа 29 минут. Новая система подсчета телезрителей поможет сохранить рекламный инвентарь.

Затраты рекламодателей на ТВ продолжают снижаться. Согласно подсчетам Ассоциации коммуникационных агентств России, в первом полугодии 2019 года на телерекламу был потрачен 81 млрд руб. — на 9% меньше, чем годом ранее.

Авторы: Елизавета Ефимович, Сергей Соболев.
Теги: медиа , СМИ , реклама
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