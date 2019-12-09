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Зимний дизель свернул в суррогатное русло
Газета № 198 (3153) (0912) Бизнес,
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Зимний дизель свернул в суррогатное русло
Региональные АЗС столкнулись с нехваткой моторного топлива
Владельцы независимых АЗС на фоне роста спроса столкнулись с нехваткой дизеля на Дальнем Востоке. Производители заявляют об увеличении поставок. Но мощностей в пиковый сезон не хватает
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Почему на Дальнем Востоке не хватает дизеля

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.

Топливо можно купить на нефтебазах «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова и «Роснефти», которым принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в регионе, по приемлемым мелкооптовым ценам, следует из слов Чирскова. Но из-за недостаточной емкости нефтебазы «Роснефти» и загруженности железнодорожной станции, к которой она привязана, «регулярно происходит сбой выдачи топлива», указывает он. Кроме того, чтобы получить топливо, бензовозы вынуждены до 10 часов в сутки простаивать в ожидании дизеля. «Нефтегазхолдинг» отгружает зимний дизель по заявкам покупателей всего по 1 т в день, добавляет Чирсков.

На бирже покупать дизельное топливо невыгодно: в пересчете на 1 л биржевая цена выше розничной на 5 руб., заключает собеседник РБК.

По словам аналитика Reuters Максима Назарова, аналогичные проблемы появились у владельцев АЗС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири примерно две недели назад. «Наступили холода, спрос на зимнее дизельное топливо увеличился, а предложение — нет, поэтому биржевые цены выросли», — отмечает он. Из-за роста спроса нефтебазы вертикально интегрированных компаний могут увеличить отгрузки на свои заправки, а другим покупателям может не хватить, полагает эксперт.

«Нефтегазхолдинг» поставляет все произведенное топливо на внутренний рынок, в том числе в самые отдаленные районы, например грузит в танкеры и отправляет на Камчатку, говорит его представитель. Но у компании «скромные возможности», и, чтобы «не осушить свои АЗС» и обеспечить топливом социальные службы, она до 30% топлива закупает на бирже. Лишнее топливо «Нефтегазхолдинг» поставляет в равных объемах, по одной тонне, коммерческим потребителям. «По нашей информации, в том числе от наших коллег в регионе, на сегодняшний день весь Дальний Восток обеспечен товарными запасами на все виды топлива в достаточном количестве», — заключил представитель «Нефтегазхолдинга».

«Роснефть» полностью обеспечивает нефтепродуктами собственную розничную сеть, а продажи зимнего дизельного топлива с нефтебаз «РН-Востокнефтепродукта» независимым АЗС существенно выросли по сравнению с прошлым годом и продолжают увеличиваться на фоне растущего спроса, сказал РБК представитель «Роснефти». Он отметил необходимость увеличить объемы реализации дизельного топлива другими производителями региона, в частности Омским НПЗ «Газпром нефти» и Хабаровским НПЗ «Нефтегазхолдинга». РБК направил запрос в пресс-службу «Газпром нефти».

Представитель Минэнерго отказался от комментариев.

Из-за чего растут цены

Тяжелая ситуация с дизельным топливом сложилась не только на Дальнем Востоке, но и в стране в целом, сказал РБК глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша. По данным РТС, сейчас биржевая цена тонны зимнего дизеля в среднем на 10–12 тыс. руб. дороже межсезонного дизеля, хотя обычно эта разница составляет 2–3 тыс. руб. В некоторых регионах цены на заправках ниже биржевых на 7 тыс. руб. на тонну — это означает, что владельцы АЗС, которые покупают топливо на бирже или у нефтяников напрямую, должны работать в убыток.

В конце октября чистая маржа владельцев АЗС в среднем составляла минус 0,5 руб. на литр, а к 15 ноября снизилась до минус 1 руб. на литр, подсчитали эксперты исследовательской группы «Петромакрет».

«Цены за литр дизельного топлива в Сибири вплотную приблизились к отметке 50 руб. за литр [на заправках], а оптовая цена на зимнее дизельное топливо стала на два рубля выше розничной, заявил Regnum в пятницу, 6 декабря, вице-президент РТС Юрий Матвейко.

12 ноября РТС направил письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором описаны причины сложившейся ситуации на топливном рынке. В 2019 году изменились правила закупок для крупных промышленных предприятий: если раньше они покупали топливо у нефтяников на тендерах, теперь им разрешили делать это на бирже. В итоге РЖД, угольная компания СУЭК, промышленные комбинаты и другие потребители спровоцировали рост спроса на бирже и, соответственно, цен. Часто нефтяники формально выполняют норматив продаж топлива на внутреннем рынке, но фактически из-за сезонного роста спроса топлива не хватает и рост цен не прекращается, отмечает Чирсков. Представитель вице-премьера Козака отказался от комментариев.

Что заменяет дизель на рынке

В стране не хватает зимнего дизельного топлива, так как у нефтяных компаний просто нет необходимых мощностей для его выпуска, говорит Аркуша. Но классического дефицита на рынке нет: топливо заменяют суррогатами, объясняет он. Под суррогатами понимаются некачественные продукты — печное топливо.

В прошлом году на суррогаты пришлось 26% потребления зимнего дизеля (5 млн т), подсчитали аналитики «Петромаркет». Выдавливание суррогатов с рынка ничего не даст: модернизация и наращивание мощностей НПЗ займет не один год, а до этого заменить суррогатный дизель будет нечем, констатировали эксперты.

Российский топливный союз предложил Козаку временно установить на зимний дизель индикативные мелкооптовые цены: то есть зафиксировать их на таком уровне, чтобы розница могла работать без убытка. Другой вариант: увеличить предложение, предлагает Аркуша. Он уточнил, что в целом нехватку качественного зимнего топлива можно назвать последней проблемой на топливном рынке, в остальных сегментах правительство стабилизировало ситуацию.

Замруководителя Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин сказал журналистам, что в целом по корзине нефтепродуктов уровень доходности АЗС является приемлемым: по бензинам у заправщиков высокая доходность, а по дизелю — низкая. Оборот дизельного топлива на бирже, по его словам, с начала года вырос на 12% по сравнению с прошлым годом, так же выросли поставки зимнего дизеля на внутренний рынок.

На дизель обычно приходится от трети до половины продаж топлива АЗС, остальной объем составляет в основном бензин, говорит Назаров. По его словам, оптовые цены на дизель могут достичь пика в декабре, а затем, как и в прошлые годы, пойти на снижение.

ФАС обсуждает ситуацию с дизелем на совещаниях, в том числе с владельцами розничных сетей Дальнего Востока и Сибири, сказал РБК начальник управления регулирования ТЭКа и химии Дмитрий Махонин (его слова передала пресс-служба ФАС). По его словам, правительство сейчас обсуждает различные решения. Например, можно увеличить реализацию дизеля путем оптимизации производства керосина и прекращения экспорта зимнего дизельного топлива. Еще одно предложение — сделать завоз топлива из Сибири и с Урала выгодным: субсидировать грузоотправителей, давать скидку на логистику. Проблему можно решить, снизив железнодорожный тариф на перевозку нефтепродуктов минимум на 5 тыс. руб. за тонну, заключает Владимир Чирсков.

Автор: Алина Фадеева.
Теги: дизель , дефицит топлива , Козак Дмитрий
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