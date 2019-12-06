ОПЕК+ вычла полмиллиона

Как предлагаемое сокращение добычи скажется на стоимости нефти

ОПЕК и присоединившиеся к ней другие нефтедобытчики, в том числе Россия, могут в 1,5 раза увеличить объем сокращения добычи, до 1,7 млн барр. в сутки. Производители готовы уменьшить поставки нефти, опасаясь снижения спроса зимой

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Страны — участницы сделки ОПЕК+ (всего 24 государства — члены ОПЕК, Россия и другие) могут нарастить сокращение добычи нефти на 500 тыс. барр. в сутки, до 1,7 млн. Такую рекомендацию министрам энергетики в четверг, 5 декабря, дали эксперты мониторингового комитета, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.

Причина такого решения — снижение спроса на нефть в зимний период, поэтому страны ОПЕК+ должны будут сократить добычу в первом квартале 2020 года, пояснил Новак. О продлении сделки, которая действует до 1 апреля 2020 года, страны пока не договорились, этот вопрос будет рассмотрен в марте, когда «можно будет более четко понимать прогноз развития ситуации на рынке, более четко понимать летний спрос, летнее предложение», объяснил министр (цитаты по «Интерфаксу»).

Год назад страны — участницы соглашения договорились сократить добычу на 1,2 млн барр. в сутки к уровню октября 2018 года, а в июле 2019 года продлили это решение до апреля 2020 года. Квота России составила 228 тыс. барр. в сутки, в ноябре она выполнила ее на 85%. Конкретные квоты в рамках дополнительного сокращения пока обсуждаются, пояснил Новак.

Встреча министров стран ОПЕК и не входящих в картель нефтедобывающих государств должна пройти в Вене в пятницу, 6 декабря. Как правило, министры утверждают предложение экспертов мониторингового комитета без изменений.

Одновременно страны ОПЕК+ согласились с предложением России исключить из расчетов добычи нефти газовый конденсат, заявил Новак. Страны, не входящие в ОПЕК, но присоединившиеся к сделке, учитывают в своих объемах добычи не только нефть, но и конденсат, что приводит к обвинениям в нарушении взятых обязательств по сокращению добычи. Например, в ноябре 2019 года с учетом добычи конденсата Россия выполнила сделку в рамках ОПЕК+ только на 85%, а без учета — немного перевыполнила, рассказывал российский министр.

Почему нефтяники сокращают добычу

Рекомендация экспертов еще больше сократить добычу нефти выглядит логично, сказал РБК директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов: по-прежнему высок риск вступления мировой экономики в рецессию, темпы роста спроса на нефть замедляются, на рынке неопределенность, которая усугубляется конкуренцией жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) с возобновляемыми источниками энергии в рамках так называемого энергоперехода. Ситуация осложняется тем, что растет риск распродажи активов на американском фондовом рынке, стоимость которых сейчас очень высокая, говорит эксперт. В случае если инвесторы начнут выходить из рисковых активов, к которым относятся и нефтяные фьючерсы, решение ОПЕК+ дополнительно сократить добычу может поддержать нефтяные цены, заключает Борисов.

Одним из неясных факторов влияния на нефтяной рынок остается перспектива роста добычи сланцевой нефти в США. Прогнозы увеличения добычи на следующий год в США разнятся от 400 тыс. барр. в сутки до 1,2 млн. Поскольку рост потребления прогнозируется на уровне 1 млн барр. в сутки, то на рынке может возникнуть как профицит, так и дефицит нефти — в зависимости от того, какой прогноз по добыче сланцевой нефти реализуется.

Несмотря на признаки замедления, добыча сланцевой нефти в США все еще растет, и было бы странно, если бы страны ОПЕК+ на этом фоне решили ослабить или сохранить квоты, объясняет аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Кроме того, крупнейшая в мире нефтяная компания, саудовская Saudi Aramco, готовится провести IPO, а сокращение добычи поддержит цены на нефть и капитализацию компании, указывает он.

Сделку ОПЕК+, скорее всего, придется продлевать до конца 2020 года, а затем и на весь период, в течение которого темпы роста сланцевой добычи в США будут высокими, предрекает Полищук. После этого балансировать рынок опять сможет Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК. Главное, чтобы к этому моменту спрос на жидкие углеводороды не перестал расти, заключает эксперт.

Как отреагировали цены на нефть

Утром 5 декабря, в преддверии рекомендаций мониторингового комитета, фьючерсы на нефть марки Brent росли на 0,55%, до $63,53 за баррель. После новостей о рекомендациях мониторингового комитета цены на нефть немного подросли — чуть более чем на 1%. Рекомендация комитета выглядит ожидаемо, объясняет отсутствие реакции рынка Полищук.

Накануне заседания мониторингового комитета министр нефти Ирака Тамир Гадбан говорил журналистам, что 5–6 декабря министры будут обсуждать продление сделки на три—девять месяцев и ужесточение квот на 400 тыс. барр. в сутки, консенсус среди стран ОПЕК на этот счет уже есть, вопрос лишь в сроках.

С момента последней встречи министров 1 июля цена нефти упала на 2,6% (с $66 за баррель). Цены на сырьевые товары в последнее время крайне волатильны и за неделю могут меняться на 10%, так что своими решениями ОПЕК+ может скорее оказывать поддержку рынку, а не добиваться конкретных ценовых уровней, описал ситуацию эксперт Raiffeisenbank.