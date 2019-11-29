Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шеринга
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,44 63,68 EUR Нал. 70,94 70,12 USD Бирж. 64,07 +0,11 EUR Бирж. 70,52 +0,18 USD ЦБ. 64,10 +0,13 EUR ЦБ. 70,57 +0,13 EUR/USD 1,10 +0,00 BTC/USD Бирж. 7505,10 +0,10 IMOEX 2927,57 -0,05% RTSI 1439,18 -0,13% Brent 63,34 -1,09% DJIA 28164,00 +0,15% Nasdaq 8705,18 +0,66%
Жесткий Brexit проторил путь для тори
Лента новостей
В Магадане заявили об ошибке при загрузке данных о тратах на нацпроекты 09:18, Экономика Пострадавшие в аварии в Доминикане россияне вернутся домой через неделю 09:14, Общество Глава «Авито» — об участии в экономике шеринга и перспективах развития 09:06 Как банкиры помогают одолеть игроманию. Дайджест иностранных СМИ 09:01, PRO Подмосковье стало лидером по числу приговоров о насилии в армии 09:01, Общество «Аэрофлот», «Татнефть», «Россети»: за какими котировками следить сегодня 09:01, Quote ЦБ отозвал лицензию у «Осколбанка» 08:58, Финансы Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест 08:52, РБК и Билайн Московских водителей предупредили о гололеде 08:40, Общество Кубань на налоги Галицкого от продажи «Магнита» построит казачий корпус 08:24, Общество Умный аутлет: из сжигателя денег в прибыльный бизнес 08:22, РБК и Открытие Синоптики сообщили об увеличении числа оттепелей зимой в Москве 08:16, Общество Суд в Лондоне не защитил Калви от претензий «Восточного» на ₽18,8 млрд 08:00, Финансы Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:59, Общество На Дальнем Востоке достроили первый автомобильный мост из России в Китай 07:59, Общество Как Familia управляет 270 магазинами по всей стране 07:52, РБК и Microsoft Переносной офис: нужны ли России продвинутые банкоматы 07:49, PRO Турецкий эксперт назвал политику России «ураганом» для Европы и США 07:47, Политика Власти Приморья проведут опрос жителей о выходном дне 31 декабря 07:36, Общество С 2020 года в России смартфоны начнут оповещать о приближающейся машине 07:01, Технологии и медиа Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные 07:00, Финансы Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег 07:00, Финансы В Минздраве сообщили дату окончания экспертизы «Фризиума» 06:51, Общество Yonhap сообщило о подготовке торговых переговоров между Сеулом и Токио 06:35, Экономика В России предложили включить итальянский язык в список предметов ЕГЭ 06:10, Общество Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД 06:07, Общество У крупнейшего российского импортера вина появился новый совладелец 06:00, Бизнес В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение 06:00, Политика
Газета
Жесткий Brexit проторил путь для тори
Газета № 192 (3147) (2911) Политика,
0
Жесткий Brexit проторил путь для тори
Эксперты прогнозируют уверенную победу Консервативной партии Бориса Джонсона на выборах в парламент
Социологи прогнозируют, что на выборах 12 декабря консерваторы покажут лучший с 1987 года результат, а оппозиционную Лейбористскую партию ждет провал. Теперь оппоненты Бориса Джонсона намерены изменить тактику
Борис Джонсон (Фото: Andrew Parsons / Zuma / Global Look Press)

Социологи отдают победу партии Бориса Джонсона

По итогам парламентских выборов 12 декабря Консервативная партия (тори) под началом премьер-министра Бориса Джонсона получит 42,9% голосов, что позволит ей занять 359 из 650 кресел в палате общин. Таков прогноз компании YouGov, опубликованный 28 ноября. Согласно ему лейбористы получат 31,8% голосов (211 мандата), Шотландская национальная партия — 3,4% (43), центристская проевропейская партия «Либеральные демократы» — 13,6% (13). В итоге у тори в нижней палате будет большинство в 68 депутатов.

В своем прогнозе YouGov основывалась на опросе более 100 тыс. респондентов в Великобритании. Используя эту же методику, YouGov верно предсказала исход выборов 2017 года, на которых консерваторы во главе с Терезой Мэй лишились большинства.

Исследование YouGov не единственный прогноз, который отдает тори преимущество на предстоящих выборах: Datapraxis предсказывает консерваторам большинство в 48 депутатов; по данным опроса Best for Britain, преимущество тори в палате общин достигнет 82 мандатов.

Большинство в 68 мандатов станет крупнейшим со времен премьерства Маргарет Тэтчер — в 1987 году консерваторы получили 376 кресел, что дало им большинство в 101 голос. Если же лейбористы выиграют только в 211 округах, это станет наихудшим результатом партии с 1983 года, когда она получила 209 мандатов.

В Великобритании действует мажоритарная избирательная система. Голосование проводится в один тур, для победы кандидату достаточно набрать больше голосов, чем другие соперники по округу. Это объясняет, почему популярность партий в стране не всегда конвертируется в соответствующие результаты выборов в округах.

Чем объясняется лидерство консерваторов

Сильные позиции консерваторов объясняются их популярностью в северных округах, которые ранее голосовали за лейбористов, но избиратели в которых поддерживают жесткую позицию Джонсона в отношении Brexit, отметил эксперт YouGov Крис Кертис. Ранее премьер обещал, что выведет страну из Евросоюза в начале следующего года и закончит переговоры о будущем экономического сотрудничества с ЕС до 2021 года.

Главной причиной лидирующего положения партии Джонсона действительно является его четкая позиция по Brexit, признает кандидат от лейбористов, бывший министр труда Кэролайн Флинт. Хотя с июля, когда Джонсон стал премьером, он так и не смог провести через парламент свое соглашение о выходе из ЕС. Пока лейбористы не сформируют четкую позицию насчет выхода из ЕС, партия не сможет повысить доверие избирателей, объясняет Флинт. Согласно опросу YouGov, 31% британских респондентов считают, что консерваторы лучше других партий справятся с выходом. Лейбористам доверяют только 13%, «Либеральным демократам» — 11%. Еще 20% затруднились с ответом.

Лидер лейбористов Джереми Корбин пообещал, что в случае победы на выборах он согласует с Брюсселем новое соглашение об условиях выхода Британии, которое вынесет на референдум. В итоге плебисцит решит — новое соглашение или возможность остаться в ЕС. Причем среди лейбористов нет единой позиции, какой из этих вариантов поддержать. «Лейбористы не могут прийти к единой позиции по Brexit, и это создает риски потери мест в северных регионах, многие из которых проголосовали за выход из ЕС», — констатировала в беседе с РБК эксперт по британской и европейской политике Анна Надибаидзе.

В то же время результаты прогнозов не окончательны. Как обратил внимание Крис Кертис, отрыв тори от лейбористов в 30 колеблющихся округах составляет менее пяти процентных пунктов и левоцентристам под силу сократить его. «Нельзя исключать усиления так называемого тактического голосования, когда многие избиратели будут голосовать за любую популярную в их округе партию, лишь бы не дать тори преимущество», — заметила Надибаидзе. По словам эксперта, это могло бы лишить консерваторов большинства и тогда Британию снова ждет очередной подвешенный парламент, в котором ни у одной из партий нет большинства. Такой результат, по словам Надибаидзе, соответствовал бы настроениям разделенного британского общества.

Как лейбористы могут изменить кампанию

Для тори результаты опроса YouGov являются одновременно позитивным и тревожным знаком, считает председатель Консервативной партии в 2010–2012 годах баронесса Саида Варси. Ожидания уверенной победы консерваторов, по ее оценке, могут снизить мотивацию электората к голосованию, что негативно скажется на явке.

Бывший советник Джонсона Доминик Каммингс предупредил, что к исследованию YouGov не стоит относиться, как к гарантии победы тори. «Скажите членам своей семьи и своим друзьям: если Борис [Джонсон] не получит большинства, то Корбин и [лидер шотландских националистов Никола] Стерджен получат контроль над правительством, а их позиция заключается в том, чтобы нарушить правила и дать иностранцам возможность голосовать во втором референдуме [по Brexit]», — написал он в своем блоге. — Парламент заведет ситуацию в кризис, а иммиграция снова станет центральной проблемой». Каммингс также призвал сторонников активизировать агитацию в пользу консерваторов.

Лейбористы собираются изменить предвыборную тактику на фоне обнародованных прогнозов. В частности, они намерены повысить свою популярность среди выступающих за Brexit британцев, пишет Би-би-си со ссылкой на источники в партии. Для этого оппозиция в оставшиеся дни будет активнее привлекать к агитации сторонников Brexit. Например, встречи с избирателями проведет выступающий за выход из ЕС председатель Лейбористской партии Иан Лэйвери. «Но, чтобы собрать большое количество мандатов, лейбористам требуются радикальные перемены», — считает Надибаидзе.

Лидер проевропейских «Либеральных демократов» Джо Суинсон в последние дни усилила критику в адрес Джонсона в надежде объединить вокруг себя противников выхода из Евросоюза. По ее словам, у лидера консерваторов нет качеств, чтобы стать успешным премьером, а его обещания успешного будущего после выхода из ЕС не соответствуют действительности. «Не верьте ни единому слову, которое произносит Борис Джонсон», — сказала она в четверг.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Борис Джонсон , выборы , парламент , Brexit , Консервативная партия , Лейбористы , Джереми Корбин , Евросоюз ...
Материалы по теме
Борис Джонсон сообщил о новом плане по Brexit Политика
Джонсон поделился планами в случае победы на выборах Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter