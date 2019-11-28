Контрафактный дым сгущается

Эксперты Nielsen выявили рост доли нелегальной табачной продукции на российском рынке

Каждая седьмая проданная пачка сигарет в России является нелегальной, подсчитала исследовательская компания Nielsen. В основном контрафакт покупают в населенных пунктах с небольшим числом жителей

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Новые данные

Доля контрафактной табачной продукции в России в третьем квартале 2019 года достигла 15,6% от всего объема продаж, что на 7,2 п.п. выше, чем за аналогичный период 2018 года, показало исследование Nielsen, которое компания проводит по заказу крупнейших производителей сигарет. Данные были объявлены в среду, 27 ноября, директором по связям с Евразийским экономическим союзом и защите торговых марок российского офиса Philip Morris Александром Мироненко на заседании экспертного совета при ФАС по развитию конкуренции на рынке табачной продукции. В российском офисе Nielsen подтвердили корректность приведенных цифр.

Доля контрафакта сигарет в стране оказалась выше, чем считалось ранее: как пояснил Мироненко, исследование было расширено, в нем впервые учитывались продажи в городах с населением до 50 тыс. человек и селах. Ранее другая исследовательская компания — Kantar — привела другие данные за первый квартал 2019 года: по ее информации, в январе—марте доля контрафакта составила 10,3%, это исследование базируется на опросе респондентов.

Как Nielsen считает контрафакт В ходе исследования сотрудники Nielsen собирают пустые пачки сигарет. Данные о производителе и стране происхождения определялись на основании информации на пачке. Как нелегальные классифицировались подозрительные пачки, которые были произведены за пределами России, или не соответствующие техническому регламенту Таможенного союза на табачную продукцию. Всего было обработано более 15 тыс. пачек.

В 2018 году аналитики Euromonitor International в натуральном выражении оценили российский рынок в 236,5 млрд сигарет, в денежном выражении — в $21 млрд.

Цена подкупает

На тех территориях, где располагаемые доходы населения невысоки, больше предпосылок для нелегального оборота табачной продукции, отметил Мироненко. По его мнению, такие территории — основные реципиенты контрафактной продукции, поскольку решающим фактором при ее выборе для потребителя является цена.

С нелегальных сигарет не уплачивается акциз и другие налоги, а стоимость легальных сигарет постоянно увеличивается из-за роста ставки акциза, отметили в российском офисе JTI. По его информации, средняя стоимость пачки сигарет в России сейчас составляет 115 руб., из которых 62 руб. — это минимальная налоговая составляющая, в то время как нелегальная продукция продается в рознице по цене 40–50 руб.

Из-за роста доли нелегальной табачной продукции потери федерального бюджета в виде недополученных акцизов и НДС по итогам 2019 года могут составить до 100 млрд руб., подсчитали в Nielsen. В 2018 году отрасль направила в федеральный бюджет 583 млрд руб. в счет уплаты акциза и 113 млрд руб. — НДС.

Контрафакт в мегаполисах

В городах с населением от 50 тыс. человек доля нелегальных сигарет составила 12,1%, что на 3,7 п.п. превышает показатель третьего квартала 2018 года, по данным Nielsen. Абсолютный рекорд зафиксирован в Ростове-на-Дону, где нелегальные сигареты составляют почти 51% рынка.

В своем исследовании Nielsen зафиксировала новый тренд — высокий уровень распространения нелегальных сигарет в крупнейших мегаполисах: в Москве их доля достигает 7,3%, в Санкт-Петербурге — 6%. Столичные регионы заняли первую и вторую позиции по продажам нелегальной табачной продукции, исходя из совокупного объема рынка. Абсолютные значения по конкретным городам заказчики исследования не раскрыли.

Несколько лет назад нелегальный оборот табачной продукции концентрировался в районах, приграничных с Белоруссией, Украиной, Казахстаном, сейчас же нелегальная табачная продукция распространяется вглубь страны и охватывает большие города, рассказал директор по работе с органами государственной власти российского офиса JTI Василий Груздев. По его словам, это означает, что контрабандисты наладили устойчивые каналы поставок и реализации: «В отсутствие системной борьбы c нелегальной торговлей табаком этот криминальный бизнес растет как на дрожжах».

Руководитель российского офиса British American Tobacco по противодействию незаконному обороту табачных изделий Игорь Черкасский привел конкретные примеры мест распространения нелегальной табачной продукции. По его данным, это рынки «ФудСити» и «Садовод» в Москве и «Апраксин двор» в центре Петербурга. РБК запросил комментарии представителей «Киевской площади» (владеет упомянутыми столичными рынками) и Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

«К сожалению, местная власть продолжает закрывать глаза на сложившуюся ситуацию. Динамика, которую показало исследование, объясняется тем, что ситуация уже настолько критична, что это невозможно скрывать», — убежден Черкасский.

Откуда идет нелегальная табачная продукция

Крупнейшим поставщиком нелегального табака в Россию остается Белоруссия. Сигареты белорусского производства занимают 36% всего объема нелегальных сигарет, продающихся в России, говорится в материалах Nielsen. Контрафакт, произведенный в Казахстане, составляет 8,9% нелегального рынка, за ним следует Армения с долей 8,8%.

Каждая вторая пачка, за которую не уплачены акциз и другие налоги, попадает в Россию из стран ЕАЭС: на них приходится 55,4% нелегального рынка. На страны дальнего зарубежья приходится 15,7%, на российское производство — 9,6%, данные по оставшимся 19,3% Nielsen не привела.