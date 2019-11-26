Майкл Блумберг созрел для президентства

В предвыборную гонку в США вступает бывший мэр Нью-Йорка

Майкл Блумберг объявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах президента. За него — неограниченные финансовые ресурсы и репутация филантропа, против — общий электорат с Джо Байденом и противоречивые итоги мэрства в Нью-Йорке

Майкл Блумберг (Фото: John Locher / AP)

Как Блумберг снова передумал

Еще в марте этого года занимающий девятое место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes Майкл Блумберг исключал возможность своего участия в президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре 2020 года. В обращении, опубликованном на принадлежащем ему портале Bloomberg, он призвал выбрать такого кандидата от Демократической партии, который сможет победить Дональда Трампа и вновь собрать воедино страну. Но девять месяцев спустя Блумберг изменил позицию — 24 ноября он объявил о решении участвовать в кампании. Сначала стало известно о том, что он потратит рекордные $100 млн на рекламу в интернете, а в минувший четверг Блумберг подал заявку на участие в выборах в выборную комиссию, а также зарегистрировался для участия в праймериз Демократической партии.

«Мы не можем позволить еще четыре года безрассудных и неэтичных действий Трампа», — пишет Блумберг в своем обращении к избирателям. «Я знаю, что нужно, чтобы победить Трампа, я уже делал это. И я сделаю это снова», — заявил он. Блумберг имел в виду, что в отличие от Трампа действительно сделал свое состояние сам, утверждает Reuters. 77-летний бизнесмен вырос в семье со средним доходом, окончил Университет Джона Хопкинса и Гарвард, после чего начал карьеру на Уолл-стрит. В 1981 году он основал агентство биржевой информации Bloomberg, сейчас ему принадлежит 88% этой медиаимперии. Трамп же, состояние которого почти в 20 раз меньше, чем у Блумберга, не раз признавался, что первый свой миллион на развитие бизнеса получил от отца.

В своем обращении Блумберг не объяснил, что заставило его передумать. Чтобы стать кандидатом от Демократической партии, ему необходимо победить на праймериз. Сейчас во внутрипартийной гонке участвуют 18 кандидатов, с начала лета большинство из них принимают участие в дебатах и активно ведут кампанию. Согласно последним рейтингам, лидерами по популярности среди сторонников Демпартии являются бывший вице-президент Джозеф Байден и сенатор от Вермонта Берни Сандерс (по 27%), на третьем месте сенатор Элизабет Уоррен. «Я приветствую конкуренцию», — прокомментировал Байден в эфире CNN возможность выдвижения Блумберга.

Миллиардер мог решиться на участие в выборах из-за недовольства радикальной повесткой, с которой идут на выборы Уоррен и Сандерс, пишет Vox.

Что общего у Дональда Трампа и Майкла Блумберга Майкл Блумберг — самый богатый кандидат. Его состояние Forbes оценивает в $55,5 млрд, Трампа — в $3,1 млрд, Байдена — в $9 млн. Блумберг также один из самых пожилых кандидатов. 78-летний Сандерс старше его на год, Байден — младше на год. Трампу 73 года, сенатору Уоррен — 70 лет. Блумберг, как и Трамп, менял партийную принадлежность: начинал как член Демократической партии, однако, перед тем как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, зарегистрировался в качестве республиканца. В 2009 году он баллотировался на третий срок в мэры уже как независимый политик. В октябре прошлого года вновь зарегистрировался в качестве демократа. Личным адвокатом Трампа работает Руди Джулиани, предшественник Блумберга на посту мэра Нью-Йорка.

Каковы шансы Блумберга на победу

Среди сильных сторон Блумберга — его популярность в партии, в том числе благодаря его многочисленным инициативам, направленным на борьбу с изменением климата и ужесточением правил продажи оружия. Он выделил $500 млн личных средств на закрытие всех угольных ТЭЦ к 2030 году, основал и стал главным донором кампании Everytown for Gun Safety Однако не всеми партийными возможностями Блумберг сможет воспользоваться — он поздно объявил о своем выдвижении, поэтому не сможет принять участие в партийных дебатах.

По-разному может сыграть и его деятельность на посту мэра Нью-Йорка. В своем обращении Блумберг говорил о ней как о своем преимуществе, однако принятая во время его работы мэром практика досмотра полицией подозрительных лиц (stop and frisk, позволявшая полицейским по своему усмотрению останавливать и досматривать граждан) может стоить ему поддержки афроамериканских и латиноамериканских сообществ. Впрочем, Блумберг уже заявил, что инициатива stop and frisk была ошибочной. По его словам, он не принял во внимание, что полицейские будут досматривать преимущественно чернокожих и латиноамериканцев.

Голоса этой части населения США чрезвычайно важны, чтобы победить на праймериз и на выборах. У Байдена среди этого электората больше поддержки. Зато у Блумберга нет проблем с ЛГБТ-избирателями: как мэр Нью-Йорка, он зарегистрировал первый однополый брак в городе.

Также из-за позднего выдвижения он принял необычную стратегию — решил пропустить первые этапы праймериз и начать участвовать только с 3 марта, так называемого супервторника, когда разыгрываются голоса делегатов на съезд сразу от нескольких штатов. Начнутся праймериз 3 февраля в Айове, а закончиться внутрипартийный отбор должен к 16 июля, когда в Висконсине пройдет съезд Демократической партии, на котором и будет объявлено имя соперника Трампа.

Блумберг мог бы успешно представлять интересы умеренных демократических избирателей. Однако у них уже есть кандидат — Джозеф Байден, именно у него бывшему мэру Нью-Йорка придется отвоевывать голоса, указывают американские обозреватели.

Опубликованный 23 ноября опрос в штате Айова показал, что среди тех, кто собирается принять участие в демократических праймериз в этом штате, у 58% неблагоприятное отношение к Блумбергу (на 20% больше, чем в марте этого года), приводит данные Axios. Опрос по всей стране, проведенный Emerson, показал, что за Блумберга на праймериз готов голосовать 1%. Так что на выдвижение на довольно поздней стадии можно было бы закрыть глаза, если бы не деньги Блумберга, пишет NBC news. Он может выделить на кампанию столько личных средств, сколько захочет, и уже анонсировал большие траты. Однако его состояние может стать и помехой. Наиболее популярные политики в партии — Сандерс и Уоррен — открыто критикуют Уолл-стрит и социальное неравенство. «Я твердо верю, что Майкл Блумберг может победить. Я думаю, что [финансовые] ресурсы будут иметь значение» — цитирует Vox мнение мэра города Коламбия Стива Бенджамина. Однако есть и противники подхода «купить выборы». «Эти выборы не продаются. Нам нужно строить движение c низового уровня, так демократия должна работать», — заявила Элизабет Уоррен.

Впрочем, Блумберг может не только соперничать с Байденом, но заменить его в случае необходимости. Миллиардер — запасной вариант для демократов на случай, если из-за расследования в рамках украинских досье с гонки сойдет Байден, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Из этих соображений он, скорее всего, и выдвинулся, отметил эксперт в разговоре с РБК. Еще одной сильной стороной политика, по мнению эксперта, является то, что к нему будут благосклонны нью-йоркская пресса и все СМИ, оппонирующие Трампу.

Блумберга может поддержать и Калифорния, но не ясно, хватит ли этого, чтобы стать общенациональным лидером, говорит эксперт. «Настроения избирателей находятся в другой плоскости, чем повестка Блумберга и других демократов. Выборы в 2016 году это продемонстрировали, — пояснил Рогулев. — И если он начнет выступать, ему быстро приклеят ярлык «ставленника Уолл-стрит».