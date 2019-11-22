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КПРФ согласовала шествие поправок
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КПРФ согласовала шествие поправок
Газета № 187 (3142) (2211) Политика,
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КПРФ согласовала шествие поправок
Какие коррективы будут внесены в московский бюджет в ходе второго чтения
Мэрия Москвы одобрит четыре из 16 поправок в московский бюджет, предложенных депутатами-коммунистами. КПРФ удалось договориться с мэрией о выделении денег на «детей войны», инновации и культурные проекты
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Какие поправки учтет мэрия

Мэрия решила учесть несколько поправок, предложенных фракцией КПРФ ко второму чтению проекта бюджета Москвы. Об этом РБК рассказали два источника, близких к Мосгордуме. О том, что столичные власти согласились поддержать несколько поправок фракции в Мосгордуме к бюджету, РБК подтвердил также источник в КПРФ.

  • Мэрия согласилась ввести категорию «дети войны» и причислить к ней россиян, постоянно проживающих в Москве и родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. КПРФ предложила установить для них такое же ежемесячное пособие, как для тружеников тыла, — 1584 руб. ежемесячно с начала следующего года (пособие получат только те, кто не попадает в другие льготные категории). Для этого коммунисты попросили выделить 1,59 млрд руб. из резервного фонда столицы. По данным столичного департамента труда и социальной защиты, в Москве проживают 83,7 тыс. человек, подпадающих под категорию «дети войны».

Где сейчас предусмотрены льготы «детям войны»

Сейчас региональные законы о различных льготах для «детей войны» действуют в Приморье, Владимирской и Ульяновской областях. Еще в нескольких регионах аналогичные законопроекты рассматриваются заксобраниями. Федеральный законопроект о «детях войны» был внесен в Госдуму в июне, но получил отрицательный отзыв комитета по труду, соцзащите и ветеранов.

  • Департамент финансов Москвы также поддержал предложение коммунистов выделить 1 млрд руб. на реконструкцию и обновление зданий московских театров, которые являются объектами культурного наследия.
  • Еще 1 млрд, по просьбе фракции, будет выделен департаменту предпринимательства и инновационного развития «на развитие научной деятельности с целью повышения научно-технического потенциала столицы».
  • Четвертую поправку астично поддержало и депутатское объединение «Моя Москва», и представители «Единой России». Согласно предложению, предприятию ФГУП «РАДОН» (специализируется на обращении с радиоактивными отходами) предлагается выделить 165 млн руб. на исследование отдельных территорий на соответствие нормам радиационной безопасности. Изначально коммунисты запрашивали 10 млрд руб. на этот проект.

Всего на реализацию четырех поправок потребуется 3,75 млрд руб. на три года. Деньги предлагается выделить из резервного фонда, предусмотренного московским бюджетом. Общий объем бюджета Москвы на 2020–2022 годы, согласно проекту, — 1,3 трлн руб.

В пресс-службе мэрии Москвы от комментариев на эту тему отказались.

Что еще предлагала КПРФ

Первое чтение проекта московского бюджета на 2020–2022 годы состоялось в Мосгордуме в конце октября. Источники РБК в мэрии говорили, что документ планируется окончательно принять в конце 2019 года или в начале следующего года.

Всего предложения фракции КПРФ в Мосгордуме насчитывали 16 пунктов. Среди прочего предлагалось выделить:

  • 67 млрд руб. — для поддержки дольщиков,
  • 15 млрд — на здравоохранение,
  • 5 млрд — на развитие профессионального образования,
  • 5 млрд — на развитие транспортной системы,
  • 20 млрд — на борьбу со свалками,
  • 500 млн — на организацию летнего отдыха детей,
  • 1,2 млрд — на введение соцдоплаты к пенсии,
  • 12 млрд — на массовый спорт,
  • 25 млрд — на строительство социального жилья.

Леонид Зюганов, замруководителя фракции КПРФ в Мосгордуме, заявил РБК, что рассчитывает на прохождение части поправок компартии. «Мы постоянно ведем работу, доказываем необходимость принимать поправки к бюджету, которые подали в этом году, и рассчитываем на хороший результат», — пояснил он.

После выборов в Мосгордуму седьмого созыва в этом сентябре фракция компартии в столичном парламенте выросла с 5 до 13 человек. У «Единой России» и провластных самовыдвиженцев из объединения «Моя Москва» — 25 депутатов.

Как принимают бюджет

В первом чтении «Единая Россия» единогласно проголосовала за принятие документа, в КПРФ и «Справедливой России» проект поддержали частично, а «яблочники» выступили против: в итоге «за» — 28 депутатов, «против» — 17.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников ранее говорил, всего от депутатов поступило 140 поправок. Депутаты внесли 65 поправок, фракция «Единая Россия» и «Моя Москва» — 15, КПРФ — 16 поправок, «Яблоко» — 7, а «Справедливая Россия» — 37.

«Яблоко», среди прочего, предлагало увеличить на 1,5 млрд руб. финансирование компенсационного озеленения города, купить путевки на летний отдых для 50 тыс. детей-инвалидов, вдвое увеличить размер выплаты на детей женщинам, уволенным во время декрета, также вдвое (с 3, 9 млрд до 7,8 млрд руб.) предлагается увеличить расходы на финансирование массового спорта.

«Яблочник» Евгений Бунимович предлагал выделить средства на создание бесплатной «продленки» для льготных категорий семей. Его коллега по фракции — Дарья Беседина — просила выделить 5 млрд руб. на строительство 500 км велодорожек, 94 млрд руб. на трамвайную инфраструктуру, и еще 59,5 млрд на обновление наземного пассажирского транспорта. Все это предлагалось сделать за счет экономии на противогололедных реагентах и отказа от строительства ряда дорожных развязок.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: бюджет , Мосгордума , Москва , ветераны , КПРФ
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