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Либерально-демократические цивилизации подорожали
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Газета
Либерально-демократические цивилизации подорожали
Газета № 184 (3139) (1911) Политика,
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Либерально-демократические цивилизации подорожали
Правительство предложило увеличить субсидии институту Владимира Жириновского до 350 млн руб.
Федеральные власти предложили увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций в 2020 году с 60 млн до 353,8 млн руб. В ЛДПР, которая учредила этот институт, не ответили на вопрос о причинах роста бюджетной поддержки
Василий Власов и Владимир Жириновский (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Дотации для института Жириновского

Правительство в поправках к федеральному бюджету на 2020–2022 годы предложило увеличить субсидии Институту мировых цивилизаций почти в шесть раз — с 60 млн до 353,8 млн руб. Госдума рассмотрит бюджет во втором чтении во вторник, 19 ноября.

По данным официального сайта Института мировых цивилизаций и системы СПАРК, учредителями института являются Либерально-демократическая партия и лично лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В 2017 году источники РБК говорили, что Жириновский обращался к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой выделить его институту новое помещение в центре Москвы. В результате правительство в прошлом году передало в ведение Института мировых цивилизаций принадлежащее Российской академии наук (РАН) 15-этажное здание на Ленинском проспекте.

Сын лидера партии, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев отказался от комментариев РБК. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы, член ЛДПР Сергей Катасонов сообщил РБК, что в представленных фракцией поправках к законопроекту о бюджете предложения увеличить дотации институту не было.

В пресс-службе Минфина касающийся субсидий запрос посоветовали адресовать в Минобрнауки, РБК направил запрос в министерство.

Укрепление базы сотрудничества

В 2018 году на работу Института мировых цивилизаций было выделено 50 млн руб., в 2019-м — 130 млн руб. Год назад общественные организации, связанные с парламентскими партиями, по инициативе единороссов впервые получили поддержку из федерального бюджета. Помимо Института мировых цивилизаций дотации достались организации «Лидерские проекты» (50 млн руб.), которую поддерживала КПРФ, и Центру защиты прав граждан, созданному партией «Справедливая Россия» (120 млн руб.). Суммы субсидий этим организациям в 2019 году остались такими же, как годом ранее.

Резкое увеличение субсидии для института ЛДПР особенно обращает на себя внимание на фоне того, что целевые субсидии для НКО, связанных с другими партиями, не меняются, отметил политолог Александр Пожалов. По его мнению, рост расходов на институт может быть связан с передачей ему здания РАН. «Но в целом власть должна видеть, что именно ЛДПР, а отнюдь не псевдокоммунисты-спойлеры является основным соперником на выборах для КПРФ в борьбе за голоса протестного избирателя, — пояснил он. — Антирейтинги недоверия к Жириновскому и ЛДПР за последнее время существенно снизились, хотя по принципиальным вопросам ЛДПР, казалось бы, всегда открыта к взаимодействию с Кремлем».

Сейчас либерал-демократы — одна из трех опорных партий для политической системы наравне с «Единой Россией» и КПРФ, чье прохождение в Госдуму в 2021 году с высоким процентом гарантировано, утверждает политолог. «В этих условиях для власти логично не пытаться выталкивать ЛДПР в глухую оппозицию, а, наоборот, укреплять базу для сотрудничества с ЛДПР по принципиальным вопросам, в том числе и через такую поддержку партийного института», — считает Пожалов.

Институт мировых цивилизаций был создан лидером либерал-демократов Владимиром Жириновским в 1999 году. Обучение в нем ведется по специальностям «психология», «экономика», «менеджмент», «бизнес-информатика», «юриспруденция», «зарубежное регионоведение», «политология», «реклама и связи с общественностью», говорится на сайте учреждения. Стоимость обучения на дневном отделении для первокурсников на 2017–2018 годы составляет 80 тыс. руб. Ранее на сайте было указано, что выпускники института работают в партии ЛДПР, Государственной думе, компании «Макдоналдс» и сети ресторанов «Тарас Бульба», в НИИ биологии гена РАН. Среди выпускников четверо депутатов Госдумы от ЛДПР, бывший кандидат в столичные мэры и глава комитета нижней палаты по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, Сергей Каргинов, Андрей Свинцов, Владимир Сысоев, а также сенатор Елена Афанасьева.

Авторы: Евгения Кузнецова, Анна Гальчева.
Теги: Владимир Жириновский , институт , бюджет , ЛДПР
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