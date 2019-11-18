Профильные комитеты занялись браковычитанием

В Госдуму внесен законопроект о новых принципах раздела супружеского имущества

Новые правила устранят «неразбериху» при разделе имущества и обезопасят супругов от разорения после развода, считают авторы законопроекта, внесенного в Госдуму

Фото: Cottonbro / Pexels

В Госдуму поступил законопроект, уточняющий порядок раздела имущества при разводах. Он также предлагает навести порядок в наследовании, погашении кредитов и банкротстве бывших супругов.

Авторы законопроекта — глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») и глава комитета по делам семьи Тамара Плетнева (КПРФ). С высокой степенью вероятности эти предложения пройдут законодательный фильтр, по крайней мере частично. Почти 60% из 85 законопроектов, где Крашенинников с 2000 года выступал соавтором, были приняты — в том числе в последние годы.

РБК направил запрос в Минюст России.

Принцип равенства

В первую очередь законопроект предлагает считать общее имущество супругов — как собственность, так и долги — «цельным имущественным комплексом», независимо от того, на чье имя оно приобретено и кто из супругов заплатил.

Установить правило, что раздел имущества можно начать, только предварительно определив размер доли каждого из супругов.

В существующей практике объекты делятся на категории, и в судах многократно рассматриваются споры о разделе имущества одних и тех же супругов. Например, в первом разбирательстве «делится» недвижимость, во втором — доля в капитале компании, в третьем — деньги на счетах. Это позволяет недобросовестным экс-супругам несколько раз предъявлять «разные» иски о разделе общего имущества, отмечается в пояснительной записке.

По Семейному кодексу каждый из супругов вправе по своему усмотрению распоряжаться совместным имуществом — предполагается, что отношения в семье строятся на доверии. При этом нередко один из супругов может быть не согласен с продажей какого-либо имущества или это произошло у него «за спиной» и стало полной неожиданностью.

После этого, как правило, оспорить сделку практически невозможно, рассказала РБК адвокат Светлана Дубровина. «К моменту развода деньги могут быть уже потрачены, и пострадавший супруг не сможет получить компенсацию», — рассказала Дубровина.

Если один из супругов продал общее имущество без согласия другого во время брака, при разводе доля причитающегося ему имущества должна быть уменьшена, считают авторы законопроекта.

Права на недвижимость

Депутаты обратили внимание на распространенную ошибку. Часто один из супругов не регистрирует на себя долю в собственности, например на общую квартиру. По документам она принадлежит только одному из супругов, хотя приобретена на общие деньги. Это создает «огромные риски» нарушения прав другого супруга, а также для будущих покупателей этой недвижимости, отмечают авторы законопроекта. Сейчас Росреестр уточняет сведения ЕГРН, только если гражданин прямо просит об этом в заявлении.

Авторы законопроекта предлагают регистраторам самостоятельно запрашивать сведения в загс и уточнять данные ЕГРН без заявления супругов.

Хотя такая норма может затянуть сроки регистрации или перехода прав собственности, она обезопасит граждан, прокомментировала РБК адвокат Дубровина.

«Рыночные» отношения

По общим правилам имущество супругов считается совместным и при разводе делится поровну. Однако у пар есть право прописать свои имущественные отношения в брачном договоре. Тогда в случае раздела имущества при разводе или после смерти суд будет ориентироваться в первую очередь на брачный договор.

При этом суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично, если он ставит одного супруга в «крайне неблагоприятное положение» (формулировка Семейного кодекса). Авторы законопроекта предлагают исключить из закона оценочную формулировку, которая дает возможности для широкого толкования, при этом не отменяя право одного супругов потребовать признать брачный договор недействительным, если он «оказался кабальной сделкой».

Долги по кредитам на память

Одним из самых проблемных, но типичных вопросов является погашение долгов при разводе. Депутаты предлагают запретить погашать долги по кредитам или ущерб от преступной деятельности за счет «невиновного» супруга, если в суде доказано, что они возникли после разрыва отношений во время раздельного проживания или средства пошли не на нужды семьи.

Впрочем, такая норма была бы лишней, пояснила РБК Дубровина. Действующий закон прямо указывает, что долг одного из супругов или ущерб от его преступного обогащения может быть взыскан с другого, только если в суде доказано, что средства пошли на нужды семьи.

Развод при банкротстве

Иногда при банкротстве одного из бывших супругов для погашения долгов возникает необходимость продажи имущества другого супруга. Чтобы устранить «перекос» в сторону интересов кредиторов и защитить бывшего супруга должника, депутаты предлагают:

Запретить продавать имущество супругов при банкротстве до раздела общей собственности.

Правило продавать имущество бывших супругов при банкротстве одного из них только после раздела собственности, с одной стороны, может затянуть рассмотрение дела о банкротстве, поскольку в настоящее время совместно нажитое имущество может без выделения доли быть выставлено на торги с последующей выплатой половины вырученных средств супругу должника, прокомментировала РБК партнер «Пепеляев Групп» Юлия Литовцева. Но, с другой стороны, если раздел имущества, как предлагается в законопроекте, будет осуществляться непосредственно в деле о банкротстве, а не в суде общей юрисдикции, как сейчас, то это будет способствовать сокращению числа злоупотреблений.

Не секрет, что сейчас инициирование процесса о разделе имущества зачастую используется для затягивания дела о банкротстве с учетом продолжительности рассмотрения споров в судах общей юрисдикции и возможного сговора между супругами, указывает она.

Действующий порядок достаточно защищает права бывших супругов, считает Литовцева. «В первую очередь долги взыскивают за счет личного имущества должника. Если этого недостаточно, то взыскание обращают на его долю в совместном с супругом имуществе. Так как не все имущество делимо, оно в целом выставляется на торги — половина вырученных средств поступает в конкурсную массу и распределяется между кредиторами, остальное остается супругу, — объяснила Литовцева. — Если у бывших супругов общие долги, кредиторы могут взыскать их и за счет доли супруга, в том числе бывшего, в совместно нажитом имуществе».

Защита интересов кредиторов

Для защиты прав кредиторов депутаты предлагают обязать супругов сообщать о заключении, изменении или расторжении соглашения о разделе общего имущества. Такое правило уже действует в отношении брачного договора — его условия без уведомления и согласия кредиторов не имеют силы, указала Литовцева.

Отдельная норма законопроекта посвящена взысканию долгов после смерти должника.

Нотариусы должны приостановить передачу имущества наследникам банкрота, чтобы у кредиторов была возможность взыскать долги с наследственной массы, предлагают авторы законопроекта.

«Это правильная идея, потому что наследники могут распродать имущество и спрятать средства, оставив кредиторов не у дел», — отмечает Дубровина. «Другая проблема в том, что иногда наследники могут не знать о долгах, а если бы знали, то, возможно, отказались бы от наследства», — отмечает Литовцева.

Раздел бизнес-активов

Отдельные правила депутаты придумали для раздела долей в компаниях. Например, 60% акций в соотношении 30% мужу и 30% жене. Это резко меняет структуру корпоративного контроля, создает риски нестабильности бизнеса и падения стоимости акций, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект предлагает запрет на дробление долей в компаниях, начиная с 10% уставного капитала. Такие права должны передаваться одному из супругов, а другому присуждаться равноценная компенсация.

Такая мера избыточна, считает Дубровина. Устав большинства компаний и так запрещает передавать доли третьим лицам без одобрения общего собрания акционеров. Поэтому, как правило, суды назначают оценочную экспертизу, определяют рыночную стоимость активов и одному из супругов выплачивается компенсация, объяснила адвокат.