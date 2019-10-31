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Нацпроекты посчитали недостаточным стимулом роста
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Газета
Нацпроекты посчитали недостаточным стимулом роста
Газета № 172 (3127) (3110) Экономика,
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Нацпроекты посчитали недостаточным стимулом роста
Oxford Economics оценил вклад бюджетных инвестиций в подъем российской экономики
Национальные проекты увеличат рост российского ВВП лишь на 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, подсчитали в Oxford Economics. Достигнуть большего помешает повысившаяся ставка НДС, при помощи которой власти финансируют нацпроекты
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Нацпроекты не разгонят российскую экономику, считают в британской консалтинговой компании Oxford Economics. Их стимулирующий эффект на ежегодный рост ВВП составит пренебрежимо малые 0,1–0,2 п.п. в предстоящие пять лет, утверждает старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова в аналитической записке, датированной 28 октября (есть в распоряжении РБК).

Выгоды уравновесятся ростом налоговой нагрузки

Слепцова акцентирует внимание на инвестиционных нацпроектах, таких как план расширения магистральной инфраструктуры, «Безопасные дороги» и «Жилье и городская среда», которые призваны ускорить экономический рост, но сомневается в стопроцентном освоении средств на них, учитывая текущие задержки в финансировании.

«Даже если темпы финансирования инвестиционных нацпроектов ускорятся драматически по сравнению с уровнями октября 2019 года и достигнут 80% к концу года, чистый эффект на ВВП 2019 года, с учетом негативного влияния повышения НДС (с 18 до 20%), предположительно, будет близок к нулю», — прогнозирует она. Если уровень освоения не превысит 80% и в последующие годы, выгоды от капиталоемких нацпроектов для краткосрочного экономического роста окажутся примерно равны потерям от повышения НДС, утверждает экономист.

В среднесрочной перспективе даже при стопроцентном и эффективном расходовании средств чистый положительный вклад в рост ВВП составит лишь 0,1 п.п. в 2020–2021 годах и 0,2 п.п. в 2022–2024 годах, констатируют авторы.

Источниками финансирования нацпроектов являются примерно в равной пропорции повышение ставки НДС и дополнительные госзаимствования. За счет повышения налога правительство соберет более 600 млрд руб. доходов в год, но эта мера затормозила экономику в 2019 году. По данным за девять месяцев 2019 года, поступления НДС обеспечили 57,5% ненефтегазовых доходов бюджета.

Нацпроекты идут медленно

  • По состоянию на начало октября в нацпроекте «Жилье и городская среда», который предусматривает увеличение жилищного строительства в полтора раза к 2024 году, потрачено 57% средств федерального бюджета, заложенных на 2019 год.
  • На нацпроект «Безопасные дороги» — 56%.
  • На комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры — 46%.
  • Всего федеральный бюджет за девять месяцев 2019 года потратил 284 млрд из 563 млрд руб., заложенных на 2019 год по этим трем капиталоемким нацпроектам, или около 50%.
  • Общий уровень исполнения федеральных расходов на 12 нацпроектов и план модернизации инфраструктуры составляет 55,7% (чуть более 1 трлн руб.) к началу октября, следует из данных Казначейства.

«Прорыва не будет»

Для оценки эффектов капитальных затрат на экономический рост Слепцова использовала фискальные мультипликаторы. Они показывают, как меняется ВВП в зависимости от увеличения госрасходов: например, если увеличение расходов на 1% ВВП коррелирует с приростом экономики на 0,5%, это значит, что мультипликатор равен 0,5.

Существует несколько оценок мультипликаторов для российских бюджетных расходов: в частности, оценки Алексея Кудрина и Александра Кнобеля (.pdf) и недавние данные департамента исследований и прогнозирования Банка России. Oxford Economics взяла медианный показатель из этих и других работ и получила мультипликатор 0,5 для капитальных инвестиций из бюджета. Мультипликатор повышения НДС — отрицательный (минус 0,75), говорилось в исследовании Банка России. Комбинируя эти показатели, Слепцова пришла к выводу, что полноценная и эффективная реализация инвестиционных нацпроектов может сама по себе увеличить рост ВВП на 0,5–0,6 п.п., но с учетом отрицательных эффектов от повышения НДС стимул для экономики сокращается до 0,1–0,2 п.п.

Если эффективность реализации нацпроектов окажется выше ожиданий, чистый вклад в рост ВВП может увеличиться до 0,4–0,5 п.п., признает эксперт, но в любом случае «национальные проекты не дадут прорыва с точки зрения российской модели роста, до тех пор пока институциональная среда продолжает сдерживать производительность, а население в трудоспособном возрасте сокращается».

Эффекты не прояснены

Минэкономразвития ожидает, что российская экономика ускорится с 1,3–1,7% роста в 2019–2020 годах до 3,1–3,3% в 2021–2024 годах, в том числе за счет реализации нацпроектов.

Но экономические институты даже в официальных заключениях на проект бюджета 2020–2022 годов высказывают сомнения в связи с этим. В отзыве экономического факультета МГУ под руководством Александра Аузана говорится, что заложенный в приоритетных национальных проектах потенциал стимулирования экономики не превышает 0,3–0,6 п.п. дополнительного прироста ВВП в год. «Механизм реализации национальных проектов пока в полной мере не заработал и, судя по всему, дает серьезные системные сбои», — утверждают ученые МГУ.

Вклад нацпроектов в динамику экономического роста до сих пор остается неясным, указывают в Российском экономическом университете им. Плеханова. Требуются обоснованные расчеты мультипликативного эффекта по каждому нацпроекту, однако таких расчетов до сих пор нет, отмечают там.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: нацпроекты , ВВП , исследование
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